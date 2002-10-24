Elektronika-mønstring på Rockefeller

Norsk musikk frir til utlandet som aldri før. Nå skal alle som kjøper det engelske musikkmagasinet Jockey Slut, med et opplag på 50.000, få 14 norske band med på kjøpet via samleskiven «Way Out North». Initiativet står DJ Peer Osmundsvaag i Atomic Agency bak, og han oppfordrer nå spesielt den etablerte platebransjen her hjemme om å sjekke ut hva som skjer. Ikke minst i forbindelse med lørdagens støttekonsert på Rockefeller i Oslo, med bl.a. King Midas, Sternklang, Frost og Salvatore på scenen.

Jockey Slut profilerer seg mot DJs og andre som er interessert i platesnurring og klubbmusikk av både den brede og smale sorten. I november/desember-nummeret legges «Way Out North» ved, og sprer dermed norsk elektronika utover hele kloden i et hittil enestående høyt volum.

Osmundsvaag, som til daglig jobber i Atomic Agency, og også har vært ansvarlig for å bringe mange av DJ-verdenens største stjerner til Quart Festivalen de siste årene, er glad for denne sjansen til å kunne bidra til å gi smakebiter på den norske elektronika-scenen til det internasjonale musikkpublikummet.

— Vi håper dette hjelper til å spre det glade budskap om norsk musikk i utlandet. Jeg har brukt mye tid og mange kontakter for å få til dette samarbeidet, så jeg håper virkelig at det kommer noe positivt ut av dette for nye norske artister og band, sier Osmundsvaag.

Albumet inneholder bidrag fra 14 norske artister med tilknytning til DJ Peer. Den komplette låt- og artistlisten for «Way Out North» vil være som følger: M + The UV: «Everybodys Girfriend», Flunk: «Blue Monday», Fenomenon: «Hypersleep», Slowpho: «Hotel Sleep», King Midas: «The Strip», Palace of Pleasure: «Eastbound», Salvatore: «Tempo», Athome Project: «Pan Psycism», Frost: «Running Boy», Mental Overdrive: «Here We Go Again», Illumination: «Cookie Raver», Sternklang: «Satmara», Slowsupreme: «Granada» og Tøyen: «India Pindia». Albumet vil også komme som et bilag til februarnummeret av det norske musikkmagasinet Mute, da i et opplag 15 000.

I mars planlegger Osmundsvaag & co. dessuten en opptreden på Kvarteret i Bergen, samtidig som han også er i forhandlinger med by:Larm 2003 i Trondheim om å presentere «Way Out North»-prosjektet der. Han håper også på å kunne selge inn et live-opplegg til studentukene, med lyd, lys, DJer og to – tre band.

— Jeg tror dette blir en veldig bra måte å presentere undergrunnen på. Jeg har alt fått stor pågang fra både norske og utenlandske bookingfolk, i forbindelse med lørdagens arrangement. Det har også vært en god del interesse fra den mer etablerte platebransjen, som jeg spesielt vil oppfordre om å ta turen. Det er ikke ofte man har så mange friske elektronika-artister på et brett.

Antall gode norske plater innen elekronika- sjangeren har som kjent eksplodert de siste par årene, og alle som «er noen» har nå hørt om «The new Norwegian wave», som kjennetegnes av en lekenhet og oppfinnsomhet de fleste er misunnelige på. Med Londons nylig avviklede Fertiliser-festival i regi av The Wire, og Röyksopps fire nominasjoner til MTV Awards, samt stadige fokus på norske artister som Bugge Wesseltoft i Frankrike, har den norske kreativiteten blitt umulig å ignorere.

— Om denne første samleplaten slår an, vil vi kanskje vurdere en hel serie med slike norske compilations. Det virker i hvert fall som om det ikke er noen mangel på interesse der ute.

Lørdag 26. oktober markeres første skritt mot «Way Out North»-samlingen på Rockefeller i Oslo med konsert og platesnurring ved mange av de som er å finne på platen. I Loungebaren starter Flunk, det nye prosjektet til Ulph fra Folk & Røvere, opp kalaset klokken 21.30, deretter følger Slowpho, Athome Project, Tøyen og MR SGP hver hele time. På hovedscenen går den nye supergruppen AM + The UV, med Anne Marie Almedal, Nick Silllitoe og Ken Theory, på klokken 22, tett fulgt av Frost, King Midas, Salvatore og Sternklang. Palace of Pleasure, Illumination og DJ Peer stiller alle som DJer litt rundt om på bygget.

— Dette blir en støttekonsert, der både artister og frivillige stiller gratis for å hjelpe oss med å finansiere dette prosjektet, forteller Osmundsvaag. – Derfor håper vi at så mange som mulig vil finne veien, og samtidig få med seg noe av det beste av norsk elektronika om dagen.