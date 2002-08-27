Essensfestival med sterkt program

For femte år på rad arrangeres det musikkfestival i Gamlebyen i Fredrikstad, i tidsrommet 29. august til 1. september. Målet for festivalen er å være en spydspiss innen genrene jazz og klassisk og en smeltedigel for nye uttrykk innen disse musikkgenrene. – Vi vil være en festival hvor intimkonserter står i sentrum, forklarer daglig leder Tormod Gangfløt, som i år kan by på både Det Norske Kammerorkester, Anne Lise Berntzen, Bugge Wesseltoft og celbre utenlandske gjester.

— Det som skiller oss fra andre festiver er at vi ikke booker inn artister og band som leverer en ferdig pakke. I stedet hanker vi inn ekstremt dyktige enkeltartister innen ulike genere som jazz og klassisk og lar dem få litt tid sammen i forkant av festivalen. Slik oppstår improviserte samarbeid, som igjen genererer spennende konserter, forteller Tormod Gangfløt, stolt daglig leder av Essensfestivalen.

Essens har eksistert i fem år, og ble startet av musikerne Øystein Birkeland og Bendik Hofseth. Ingen av dem hadde særlig tilknytning til Fredrikstad, men kjente til Gamlebyen og syntes den idylliske lille bydelen, med sitt rike kulturliv, passet som festivalarena.

— Gamlebyen er ikke noe stort område og vi er heller ingen stor festival, ikke har vi planer om å bli det heller. Vi satser mer på å være en festival hvor intimkonserter står i sentrum, forklarer Gangfløt.

Jazz og techno

Av årets program vil arrangøren spesielt trekke frem den amerikanske jazzlegenden og vibrafonisten Mike Mainieri. Han har gjennom sin musikalske karriere spilt med store navn som Lester Young , Billie Holiday og Buddy Rich. Han var på 70-tallet frontfigur i Steps Ahead , ett av de store band i jazzhistorien. I forbindelse med sitt norgesbesøk skal Mainieri også spille inn plate med norske musikere, blant annet Bugge Wesseltoft, Nils Petter Molvær, Audun Kleive, Bendik Hofseth og Eivind Aarseth i uken etter festivalen. I denne sammenheng vil festivalen også være et spennnende førstemøte mellom en del av disse musikerne.

Nytt av året er Club Essens, dette er klubbkvelder som blir arrangert i samarbeid med «Månefestivalen» kåret til årets rockefestival 2001.

— Club Essens er et forsøk på å trekke til oss litt yngre publikummere, her blir det blant annet animasjonsfilmvisning og mer rytmiske konserter. Anledning til å danse for dem som ønsker det altså, sier Gangfløt entusiastisk. Club Essens arrangerers i det gamle ridehuset i Gamlebyen fredag og lørdag. Her vil musikere som Bugge Wesseltoft, Jan Bang, Audun Kleive og Nils Petter Molvær delta.

«For spesielle folk flest»

Andre store navn på årets festival er Markus Stockhausen (sønn av Karl Heinz Stockhausen) et typisk eksempel på den nye, allsidige generasjonen musikere som spiller moderne musikk, klassiske konserter og jazz med like stor overbevisning.

Pianisten Joanna MacGregor bør også nevnes. Hun har spilt med mange av verdens ledende orkestre, og repertoaret omfatter musikk fra tidlig barokk via jazz til samtidsmusikk. Andre medvirkende er Det norske Kammerorkester, Bendik Hofseth, Håvard Gimse, Øystein Birkeland, Anne Lise Berntsen, Atle Sponberg, Terje Tønnesen, Lars Danielsson og Tara Boumann.

— Det kommer til å bli veldig varierte musikkopplevelser. Vi er nok tidvis en festival for spesielt interesserte, men det er det kanskje farlig å si? spør Gangfløt.

— Jeg tror likevel at dette er noe for folk flest, kanskje særlig for dem med sans for små, intime konserter, avslutter han.

Hvis du vil være sikker på å få plass på denne lille, spesielle festivalen, bør billetter bestilles på forhånd. Det gjør du på telefon 69 32 30 40, eller ved å svippe innom deres egne hjemmesider.