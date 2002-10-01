– «Smertefullt» lydnivå jagde ikke publikum

Etter konserten som perkusjonist Martin Horntveth holdt på Ungjazz i Ålesund forrige helg kunne man lese i Sunnmørsposten at lydnivået var så høyt at publikum måtte holde seg for ørene under hele konserten og at flere av dem valgte å forlate lokalet. I virkeligheten var det kun tre-fire stykker som gikk. – Jeg spilte normalt høyt, mener artisten og lurer på om det ikke heller var den utfordrende musikken som jaget et uforberedt publikum, som av arrangøren ble tilbudt pengene tilbake (!).

— Det er synd at konserten fikk den vinklingen som den fikk i Sunnmørsposten, sier Martin Horntveth, som også spiller i Jaga Jazzist.

— Da jeg begynte å spille var det tretti mennesker i lokalet, og da jeg sluttet var det drøyt hundre, men det stod det ingenting om. Jeg så at noen holdt seg for ørene, men det var ikke mange som gikk, kanskje tre-fire stykker bare. Det var vel heller de «gale» lydene jeg lagde som jaget dem, enn lydnivået, tror han.

Det har han kanskje rett i. Publikum som trodde de skulle på en vanlig jazzkonsert fikk seg nok en overraskelse, og noen av dem gikk. Men er det blitt sånn nå at hvis du ikke liker det du hører på konsert så skal du automatisk få igjen pengene dine? Da kan vel de fleste konsertstedene bare pakke sammen.

— Jeg synes at hvis folk synes det er så høyt at de bare må gå, bør de få igjen pengene sine, sier Roy Carlsen, festivalsjef for Ungjazz.

Var det virkelig så høyt?

— Jeg var der ikke selv, men lydmannen skjønte ingenting av kritikken, innrømmer Carlsen.

— Og ingen har bedt om å få igjen pengene sine heller, det kan vel tenkes at det var mer musikken de reagerte på enn lydnivået, avslutter han.

Likevel vinkler pressen saken mindre på de hundre som var såre fornøyd enn på de tre som holdt seg for ørene.

— Ja, det mangler nok forståelse for musikken til Horntveth, sier Joakim Haugland i Smalltown Supersound.

— Bygdeavisene har ofte få journalister til å dekke mye, så jeg kan forstå at kompetansen innenfor avantgarde-elektronika ikke er den aller største, for all del, men da burde man kanskje ikke skrive noe i det hele tatt? spør han.

— Når det er sagt gjør det ikke meg noe at det står i en avis at Martin har skremt vekk deler av publikum med musikken sin, for oss er det bare et godt salgsargument! humrer han fornøyd.

Og hva mente artisten selv om at det bare var å kreve pengene tilbake om man ikke var fornøyd med konserten?

— Jeg synes festivalledelsen bør stå inne for artistene de har booket, sier Horntveth. – Og ikke bare tilby pengene tilbake med en gang. Da blir det litt sånn «Beklager at vi har booket en gærning».

Hele artikkelen i Sunnmørsposten kan du lese her, under overskriften «Smertefullt lydnivå jagde publikum».