Jaga av NME og The Wire

Norske artister som Jazzkammer og Jaga Jazzist får utenlandske kritikere på gli. I fjor vår høstet debutant Kim Hiorthøi ovasjoner i store deler av europeisk trend- og musikkpresse. Nå får han følge av label-kameratene Jazzkammer og Jaga Jazzist i britenes fremtredende musikkorganer.

Selv om det gjerne kan virke slik for den som leser norske aviser er det altså ikke bare Racing Junior- og Telle-artister eller Briskeby som får oppmerksomhet i utenlandsk presse. I aller fremste rekke har man nok fortsatt selskaper som Moonfog, Head not Found, Jazzland med flere og norske metal-artister og moderne norske jazzutøvere. Stadig mer oppmerksomhet blir også tildelt enmannsforetaket Smalltown Supersounds artister.

I februar nummeret av The Wire går magasinets redaktør av hengslene i sin hyllest til Tønsbergs fineste.

» Bandet spilte visstnok support til Tortoise når disse spilte i Oslo for ikke så lenge siden. Det må være overfladiske likheter i tilnærming, likefullt med utgangspunkt i styrken på denne utblåsningen er det vanskelig å ikke forestille seg Chicagoerne bli tornadert av scenen. Konsentrert rundt Horntveth`s magiske blomstrring- flere ganger kan han ikke stoppe seg selv fra å gråte til sin fot som Elvis på sin gjenkomst-konsert i 69- gruppen glir langs luftige groove som aldri helt aktiviserer jazzens cruisekontroll-her finnes liten plass til selvopptatte soloer eller briefing.», skriver han i en anmeldelse av Jaga Jazzists No. konsert i fjor høst.

Jaga Jazzists album «A Livingroom Hush» som slippes av Smalltown Supersound på det europeiske markedet i disse dager figurerer også på magasinets opplisting av de mest spilte platene på kontoret.

Om dette ikke var nok får den panegyriske omtalen oppfølging i siste utgave av musikkinteresserte europeeres fremste orienteringspunkt de siste 30 årene.

«Selv med den økte norske selvbevistheten gir det faktum at Jaga Jazzist er et timannskollektiv dem et unikt tilsnitt. Bandet trenger likevel ikke novelityaspektet- dette er en brilliant skive som kan minne om Tortoise i ders aftenantrekk med ekkofraser og forrykende elektroniske utbrudd. Det er likevel den femten-minutter lange eteriske tekno omskapningen som gjør denne platen uvurderlig. Dette er grunnflate for musiklask innovasjon, galskap og spesialtilbud på ideer, skriver Englands viktigste musikkavis New Musical Express om det Oslo-baserte bandets 12» «Airborne».

I Norge er Kim Hiothøy først og fremst kjent som illustratør og blir ikke riktig tatt på alvor som musiker. I utlandet er han ferd med å skaffe seg mye av den anerkjennelse en elektronika-artist kan ønske seg. Det har vært mye snakk om St Thomas og Ai Phoenixs avtale med de europeiske distributørene City Slang og Glitterhouse. Dette er distributører med bred representasjon i Europa, men ikke noe egentlig plateselskap slik norske medier har hevdet. Hiorthøi smeller like godt til med en utgivelse hos en av de mest fremgangsrike indie-plateselskapene på sent 1990-tall; britiske Chemical Underground.

I deres limiterte Fuct-Id- tolvtommer serie slår elektronika-artisten til med en Ep i mars/ april. Det er ventet at labellen ønsker ytterligere samarbeid med den på hjemmebane underkjente norske tonekunstneren. Andre artister som har eller skal slippe plater i serien er Teenage Fanclub, Arab Strap, David Holmes, Kid Loco og kanskje Radar Bros forteller det skotske plateselskapet stolt. Chemical Underground drives blant annet av The Delgadoes og er kjent som labelen som oppdaget og gav ut Mogwai, Bis, Arab Strap med flere.

Hiothøi slipper også nye ting for det norske markedet. I begynnelsen av mars får vi «Melke» en samling av B-sider fra tidligere singler, samleplatespor, remixer og uutgitte låter. En knapp uke senre kommer «For The Ladies»; -en samling av field recordings. Før dette slipper den aktive multikunstneren en bok med tekster på Oktober forlag i slutten av februar.

Og skryterekken til Joakim Hauglands artister stopper ikke her. Også de musikalsk vanskeligere tilgjengelige utgivelsene hans vekker oppsikt i utlandet. Nevnte NME gir remix-albumet til Jazzkammer 7 av 10 og slynger ut følgende bevingede ord; » Hvor en folk er på jakt etter å få¨rippet de indre øredeler fra hverandre som en Velcro kan vi garantere dere at Merzbow lurer, og her er han på «Chk error Remix» med lyder som låter som et uhell i dusjen. Thurston moore bidrar også til migrenemoroa, med Freemix Norwave». Det hele er merksnodig betagende.».