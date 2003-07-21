Folkemusikk

Nivelkinn, Landstad og bryllupsdrama på Jørn Hilme-stevnet

21.07.2003
- Red.

Det 43. Jørn Hilme-stevnet som åpnet idag kan friste med 18 konserter, to cd-slepp, Sven Nyhus’ kvartett, kurs og kappleik. Stevnet er kjent for sin intime stemning og stevnedansen på Valdres Folkemuseum, og er blitt en av Norges største folkemusikkfestivaler. Nytt i år er kirkekonsert, designutstilling og en mesterklasse i folkedans som skal handle om temaet Dans og uttrykk.

Blant musikerne som kommer til Valdres i år er spelemannsprisvinnerne Øyonn Groven Myhren, og Odd Nordstoga med diktsyklusen Nivelkinn, Tron Steffen Westberg fra Brekken på fele i samspill med Hallvard T. Bjørgum på hardingfele, Egil Syversbråten og Turid Spildo Nerdrum, Sven Nyhus og Elisabeth Kværne. Agnes Buen Garnås skal holde kirkekonsert i Skrautvål kyrkje med stoff fra salmedikteren M.B. Landstad. Hun har med seg sønnen Per Anders på hardingfele, som også er årets vinner av landskappleiken.

I Galleriet på Fagernes har Jørn Hilme-stevnet invitert den unge designeren Gudrun Helene Lunde frå Etnedal til å holde utstillingen BlÅTONAR. Lunde er også folkemusiker og lar seg inspirere av folkemusikken når hun tover eksperimentelle kreasjonar i ull. Lunde har studert folkekunst i Rauland og design ved Tillskärarakademin i Stockholm.

Kvedaren Marit Mattisgard frå Øystre Slidre, kjent fra folkemusikkgruppa Dvergmål, lanserer sin første CD Tre ord te de som inneholder folkeviser for barn og unge. Det lokale plateselskapet ta:lik slipper også en CD med arkivopptak av hardingfelespelemannen Ola Grihamar d.e frå Vang i Valdres.

Mesterklassen i folkedans er et tilbud til erfarne dansere som ønsker å utvikle folkedansen som scenespråk. Instruktører er Leif Stinnerbom, som var med på oppsetningen av Peer Gynt ved Rogaland teater, og Ingar Ranheim, danser og konservator frå Valdres. Mesterklassen vil munne ut i en forestilling basert på det dramatiske bryllupet på Dale i Valdres i 1823, som er kjent gjennom sagnene knyttet til feleslåtten ’Kjørstaddrepen’, og ikkje minst Johan Sebastian Welhavens dikt Åsgårdsreien.

