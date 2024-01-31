En halv million for showcase i Skottland

Dyrt, men garanterer resultater, ifølge Music Norway.

Mellom 24. og 28. januar fikk de seks norske folkemusikkartistene Erlend Viken Trio, Ævestaden, Gangar, Julie Alapnes, Gabba og Alexander Aga Røynstrand vise seg frem i Glasgow.

LES BALLADES dekning av norsk folkemusikk på Showcase Scotland – «Julie Alapnes på Showcase Scotland: Tenk om kultur kunne gjøre den store forskjellen», «Norsk folkemusikk på Showcase Scotland: – Vi må reise mer ut og vise at denne musikken finnes»

Sist Norge var partnerland på Showcase Scotland, i 2010, ble påmeldingsavgiften på 200.000 kroner kritisert. 14 år senere koster det mer enn dobbelt så mye.

Music Norway betalte 35 000 britiske pund da de signerte kontrakten med Showcase Scotland i 2019, noe som tilsvarer ca 463 000 kroner etter dagens kurs.

Aslak Oppebøen i Music Norway bekrefter at påmeldingsavgiften er høyere hos Showcase Scotland enn andre bransjetreff, men forsvarer likevel prisen opp mot det de får igjen.

– Det handler om et treårig samarbeid. I fjor hadde vi med Ævestaden til Glasgow på en “hand-over”-seremoni da Norge ble presentert som partnerland. Og neste år får vi komme tilbake og ha en mindre showcase, og mulighet til å vise andre artister. Så deltagelsen går over tre år, og er et langsiktig samarbeid, forteller Oppebøen.

Han legger til at Kultur- og likestillingsdepartementet har bidratt med 500.000 kroner, og at UD har vært inne med “store midler” til prosjektet.

– Det som er spesielt med Showcase Scotland er at de stiller strenge krav til de delegatene som kommer hit. Hvis de ikke booker band blir de ikke invitert tilbake. Så det vil garantert bli bookinger ut av dette, forklarer Oppebøen.

Han er også fornøyd med utvalget av artister, og bredden de representerer i norsk folkemusikk.

– Det er stor spennvidde, fra det samiske til tungrock og solo hardingfele, oppsummerer han.

På den norske standen på bransjetreffets messe møter vi Aslak Brimi, daglig leder i FolkOrg. Han forteller om en omstendelig utvelgelsesprossess når det kommer til hvilke artister som får bli med. Artistene som søker blir vurdert av en jury, før en shortlist sendes til Celtic Connections, hvor festivalens kreative direktør Donald Shaw til slutt velger ut de seks artistene som får reise over.

Er man Showcase Scotlands partnerland, får artistene automatisk spille på Celtic Connections, publikumsfestivalen, som arrangeres samtidig. Festivalen har 130 000 besøkende over 18 dager, og alle de norske artistene Ballade så spilte for entusiastiske publikummere og fulle hus, med kapasitet fra 400-1500 personer.

– Hva tror du Celtic Connections ser etter når de velger artistene?

– For det første tror jeg de ser etter variasjon, og ikke minst at det skal passe inn i festivalprogrammet deres, sier Brimi.

Fra FolkOrg og Music Norways side er det viktig at artistene de foreslår er eksportklare, og at de leverer på et kunstnerisk nivå og kan representere norsk folkemusikk ute i verden.

– Et annet mål med å være her er at vi ønsker å være tilstede og være en del av det europeiske musikklivet. Norsk folkemusikk er populært ute, se bare på Gangar, som har spilt i nesten hele Europa.

– Men det er også klart vi er en av de sjangerne som er minst utviklet når det gjelder eksport, vi ligger nok 20 år etter jazzen. Jazz er en mye større eksportvare enn det folkemusikken er. Men vi prøver å jobbe oss oppover, og vi opplever at det går bedre og bedre, forteller Brimi før han introduserer oss til sjefen selv.

Lisa Whytock, direktør og produsent for Showcase Scotland, husker godt da Majorstuen, Synnøve S. Bjørset, Gjermund Larsen Trio, Unni Boksasp Ensemble, Skaidi og Valkyrien Allstars var i Glasgow for 14 år siden, da Norge var partnerland for første gang.

– Det gikk veldig bra for dem! Så vidt jeg kan huske fant flere av dem utenlandsk representasjon etter å ha deltatt her, og det ble utvilsomt en del bookinger. Men det er jo lenge siden, og arrangementet har utviklet seg mye siden den gang, forteller hun.

Hun nevner den norske statssekretærens, Even Aleksander Hagen (Ap), og den skotske kulturministeren Christina McKelvies tilstedeværelse som eksempler på at bransjetreffet har blitt mer modent.

Hun mener i tillegg at jobben som legges ned i å finne de riktige artistene som passer for de som kommer til Glasgow for å booke artister er med på å sikre suksess for artistene som deltar.

– Kan man si noe konkret hva man kan forvente seg av bookinger?

– “A lot”! Det er selvfølgelig vanskelig å si et tall, men jeg tror det blir et betydelig antall bookinger i etterkant. Bransjetreffet vårt er lite, og det har vi gjort helt bevisst. Vi har alltid en venteliste med folk som ønsker å komme. Er man en tilbakevendende delegat må man dokumentere hvilke artister man booket i fjor, og har de ikke booket minst to artister, så sier vi “sorry, dette handler om å generere business, og vi kan ikke slippe deg inn, du må tilbake på ventelista”, forklarer Whytock, og trekker frem mottakelsen hvor alle artistene får 15 minutter til rådighet foran 200 bookere.

– Selv om de spiller korte sett så er de som er tilstede profesjonelle folk, og de 15 minuttene kan være det som skal til, mener Whytock.

Erlend Viken Trio er en av årets seks norske artister, og de forteller at de måtte gå en runde med hvordan de skulle løse det korte settet.

– Vi har pratet om det, om vi skal gjøre noe annerledes, men kom frem til at vi bare skal gjøre slik vi pleier. Men med 15 minutter til rådighet må man komprimere og prøve å få til en fin helhet innenfor den rammen man har fått, forteller Erlend Viken.

Kontrabassist Sondre Meisfjord er klar på at det er snakk om business.

– Her er det mange potensielle kjøpere av den varen vi faktisk er i denne sammenhengen. Så får vi bare prøve å gi et så godt bilde av oss som mulig, og få vist frem varene. Så får vi håpe at det er noen som er interessert i å booke oss. Av og til samarbeider klubber om turneringsnettverk, og får man til noe med dem kan man plutselig få til en runde, forteller Meisfjord.

Trioens gitarist, Marius Graff, tror også det hjelper å reise i flokk.

– Det er fordelaktig for oss at det er flere norske band her, og at det er et tydelig norsk fokus. Da kan man dra nytte av hverandre å få til en større samlet oppmerksomhet mot norsk musikk. Og det kan komme oss til gode, mener Graff.

Trioen spilte på Celtic Connections i 2015. Den gang var tydeligvis kreativ direktør Donald Shaw veldig fornøyd med sin norske booking, og inviterte trioen til å spille i Aberdeen etter festivalen i Glasgow. Nå håper de det blir enda flere i jobber i Skottland og England. Samtidig nevner de Tyskland og Be-Ne-Lux-landene som andre markeder de håper å kunne turnere mer i fremover.

Gangar spiller mye i utlandet, og er blant annet klare for Australia-turné i mars/april. Men Skottland er ny mark for dem. Minna Huuskonen er Gangars agent i Skandinavia, Tyskland og Storbritannia.

– Jeg prøver å finne interesserte promotører og festival- og eventarrangører i det britiske markedet her. Og siden det også er internasjonale delegater tilstede prøver jeg å spre ordet om Gangar til alle jeg kan. Selv om jeg skal fokusere på UK disse dagene, tror jeg det uansett lønner seg at så mange som mulig har hørt om bandet, selv om det betyr at andre agenter eventuelt får jobbe med dem i andre markeder.

– Hva slags forventinger kommer man med til et slikt arrangement?

– Skyhøye forventinger! sier Huuskonen og ler.

– Men realiteten kan alltid bli annerledes. Jeg vet at Gangar ikke er alles kopp med te. Her i Skottland er tradisjonell akustisk musikk veldig populært, og Gangar er ikke en av de artistene, sier hun, og henviser til bandets blanding av folk og rock.

– Men det er kanskje festivaler her som ser etter livlige og energiske band som kan spille på utendørsscener sent på kvelden? Jeg blir veldig overrasket om det ikke er noen som er interessert. Så jeg kommer med et håp om at det blir en del interessante forhandlinger etter showcasen.

Huuskonen har fulgt bandet siden starten i 2021, men har bare jobbet med dem i et snaut år.

– Jeg så dem første gang på Nordic Folk Alliance for to år siden i Gøteborg, og ble veldig imponert. Jeg snakket med gutta da, ga dem komplimenter, og holdt kontakten. Jeg så dem igjen på Womex og Folkelarm, men det var først på Kaustinen Folk Music Festival i Finland i fjor at jeg ble overbevist om at jeg skulle bli deres agent. Det var en idé som hadde boblet en stund, og det føltes som riktig tidspunkt for oss da.

Gangar har ikke spilt i Skottland eller England tidligere.

– Det er et helt nytt marked for oss. Men også et marked med stort potensial, avslutter Huuskonen optimistisk.