Vil øke arrangørkompetansen

Kulturdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for å styrke arrangørkompetansen i Norge.

Arbeidsgruppen er dannet som oppfølging av det nye Kulturløftet som ble lagt frem i august, der det blant annet heter at regjeringen vil ”legge til rette for økt arrangørkompetanse over hele landet”.

Arbeidsgruppen skal kartlegge feltet og hvilke behov arrangørene selv har for videre utvikling. De skal også vurdere tiltak som kan styrke samarbeid på tvers av sjangre, mellom arrangører og spillesteder, produksjons- og utøverleddet, melder departementet.

Festivalprodusent Christina Hætta skal lede gruppen, som for øvrig vil bestå av Line Endresen Normann fra Norsk Rockforbund, Tore Flesjø fra Norsk jazzforum, Åsne Kvamme fra organisasjonen Klassisk, Marit Vestrum fra FolkOrg, Thor Olav Fjellhøi fra Norsk Kulturhus Nettverk, Ådne Sekkelsten fra Norsk Scenekunstbruk og Torill Østby Haaland fra Nordnorsk kunstnersenter.