Bransjen

Vil øke arrangørkompetansen

Publisert
13.10.2013
Skrevet av
- Red.

Kulturdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for å styrke arrangørkompetansen i Norge.

Arbeidsgruppen er dannet som oppfølging av det nye Kulturløftet som ble lagt frem i august, der det blant annet heter at regjeringen vil ”legge til rette for økt arrangørkompetanse over hele landet”.

Arbeidsgruppen skal kartlegge feltet og hvilke behov arrangørene selv har for videre utvikling. De skal også vurdere tiltak som kan styrke samarbeid på tvers av sjangre, mellom arrangører og spillesteder, produksjons- og utøverleddet, melder departementet.

Festivalprodusent Christina Hætta skal lede gruppen, som for øvrig vil bestå av Line Endresen Normann fra Norsk Rockforbund, Tore Flesjø fra Norsk jazzforum, Åsne Kvamme fra organisasjonen Klassisk, Marit Vestrum fra FolkOrg, Thor Olav Fjellhøi fra Norsk Kulturhus Nettverk, Ådne Sekkelsten fra Norsk Scenekunstbruk og Torill Østby Haaland fra Nordnorsk kunstnersenter.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

