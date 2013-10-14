Foreslår 64 friske millioner
Forslaget til Kulturbudsjett som er lagt frem i dag når målet om at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur. Her er en oversikt over forslag for musikkfeltet.
Kulturminister Hadia Tajik la i formiddag frem den rødgrønne regjeringens forslag til kulturbudsjett. Her er det foreslått en økning i tilskudd til musikkfeltet på nærmere 64 millioner kroner.
Her er noen av områdene som er foreslått økning:
— Norsk Kulturfond: 50 millioner kroner. Av dette skal 17, 1 millioner gå til musikkordninger, som publiseringsstøtte og arrangørstøtte. Ordningen for semiprofesjonelle kor skal føres videre.
Les også: .
— Symfoniorkestrene: 22,5 millioner kroner. Kristiansand Symfoniorkester får økt tilskudd utenom disse midlene, ved tilskuddet gjennom Kilden i Kristiansand.
— Grieghallen IKS: 2,3 millioner kroner. Dette for å dekke økte leiekostnader for Bergen Filharmoniske Orkester, Festpillene i Bergen og Bergen Nasjonale Opera i forbindelse med oppussing av hallen.
— Music Norway: 1,7 millioner
— Ole Bull Akademiet , 1,1 millioner
— Riksscenen for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans nær 1 million kroner.
— Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge 800 000 kroner.
— Folkemusikk Nord driftstilskudd på 800 000
— Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans: Driftstilskudd på kr 800 000
— Støtteordning for kjøp av instrument til skolekorps og barne- og ungdomsorkester: 3 millioner
Det foreslås også 53 nye arbeidsstipend til kunstnere, og at arbeidsstipendet økes til kr 205 000.