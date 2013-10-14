Politikk & debatt

Foreslår 64 friske millioner

Publisert
14.10.2013
Skrevet av
- Red.

Forslaget til Kulturbudsjett som er lagt frem i dag når målet om at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur. Her er en oversikt over forslag for musikkfeltet.

Kulturminister Hadia Tajik la i formiddag frem den rødgrønne regjeringens forslag til kulturbudsjett. Her er det foreslått en økning i tilskudd til musikkfeltet på nærmere 64 millioner kroner.

Her er noen av områdene som er foreslått økning:

— Norsk Kulturfond: 50 millioner kroner. Av dette skal 17, 1 millioner gå til musikkordninger, som publiseringsstøtte og arrangørstøtte. Ordningen for semiprofesjonelle kor skal føres videre.

— Symfoniorkestrene: 22,5 millioner kroner. Kristiansand Symfoniorkester får økt tilskudd utenom disse midlene, ved tilskuddet gjennom Kilden i Kristiansand.

— Grieghallen IKS: 2,3 millioner kroner. Dette for å dekke økte leiekostnader for Bergen Filharmoniske Orkester, Festpillene i Bergen og Bergen Nasjonale Opera i forbindelse med oppussing av hallen.

— Music Norway: 1,7 millioner

— Ole Bull Akademiet , 1,1 millioner

— Riksscenen for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans nær 1 million kroner.

— Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge 800 000 kroner.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

— Folkemusikk Nord driftstilskudd på 800 000

— Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans: Driftstilskudd på kr 800 000

— Støtteordning for kjøp av instrument til skolekorps og barne- og ungdomsorkester: 3 millioner

Det foreslås også 53 nye arbeidsstipend til kunstnere, og at arbeidsstipendet økes til kr 205 000.

Vil øke arrangørkompetansen

Kulturdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for å styrke arrangørkompetansen i Norge.

Kultur og kirkeminister Thorhild Widvey

Øker, men mindre enn de rødgrønne

Den nye regjeringen la i dag frem sitt forslag til kulturbudsjett. Det har en økning på 609 millioner kroner, drøye...

Dansebattle i Rikskonsertene/Kulturtankens nettspill for barn og unge, Lyderia

Musikktimen på nett

Koronasituasjonen har spisset behovet for digitale læringsressurser. Vi har snakket med Kulturtanken og Oslo-Filharmonien om deres nettilbud til lærere, foresatte...

Live Nation – og Bergen Live – er del av Greener Live

Bergen Live klimakutter: – Slik gjorde vi det

Plutselig er det 2030. Ønskene blant norske arrangører om å klimakutte egne arrangement vokser. Her er ett eksempel om hvor...

Liv Andrea Hauge trio

Norske, ville blomster best i jazzbunken nett no

Ballade jazz-favoritt: