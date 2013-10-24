– Fornuftig av kulturministeren

Utvalget som skulle se på arrangørkompetanse manglet personer med kompetanse om områdene dette feltet trenger å utvikle, mener PR-strateg Bjørn B Jacobsen.

PR-strateg Bjørn B Jacobsen synes det er fornuftig at kulturministeren har lagt arrangørutvalget på is. den rødgrønne regjeringen hadde nedsatt manglet i følge ham vesentlig kompetanse.

— Utvalget er et typisk departementsutvalg slik vi har sett disse de senere år, basert på organisasjonskriterier, og ikke på hvem som er faglig skodd for å bidra med nytt og viktig tankegods. Så vidt jeg kan se, representerer de personene og organisasjonene som er med i utvalget nettopp de miljøene som har behov for kunnskap- og kompetanseutvikling, sier han til Ballade.

Jacobsen jobbet med turnéproduksjon på 70-tallet og jobber i dag med kultur- og reiselivsbransjen, blant annet som styreleder for DestinasjonsKirurgene på Beitostølen.

Han mener at festivalene er gode på produksjon og gjennomføring der og da, men at de generelt er svake på langsiktig tenkning.

— Dette gjelder ikke minst idé, produkt- og konseptutvikling, sponsormarkedet, markedsføring, presse/media og arbeid inn mot viktige stakeholders som kommune, fylke, departementer, lokalt næringsliv, samarbeidspartnerne og sponsorer.

— Det kan høres ut som du selv ønsker en plass i gruppen?

— Vi har en kompetent kreativ industri i Norge, og det er på høy tid at utvalg av denne typen har med de hodene begivenhetsindustrien så sårt behøver. Det er ok at arrangør- og bransjeorganisasjoner sitter i denne type utvalg, men dette må mikses med faglig kunnskap og kompetanse på de kritiske områdene begivenhets-Norge må bli bedre på. Vi kan ikke ha rene arrangør/organisasjonsutvalg som både skal stille diagnose og behandle seg selv, sier han.

Kartlegging først

Christine Hætta, festivalprodusent og prosjektleder i Thon Hotel Kautokeino skulle ha ledet arbeidsgruppen for arrangørkompetanse. Hun forstår Jacobsens synspunkter, men mener at gruppens arbeid i første omgang bør skje på et mer grunnleggende nivå.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— Utvalget som skulle gjøre denne jobben kunne sikkert inkludert enda flere personer med ulike typer av kompetanse. Men det viktigste i en startfase, er å gå tilbake til grasrota, for å gjøre en kartlegging av feltet. Det tror jeg man kan gjøre på en god måte gjennom å ha et utvalg hvor de som jobber innen bransjen får si noe om hvordan situasjonen er. Det positive med utvalget var at det var bredt representert både med tanke på sjangre og arrangørtyper, fra scenekunst til galleri og klubber.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Ballade på Twitter

Christine Hætta. Foto: Riddu Riddu

Arrangørfeltet er en raskt voksende bransjene, med høy bruk av frivillige.

— Kartleggingen av feltet er etterlengtet, konstaterer Hætta.

— Men skulle gruppen først og fremst gi en situasjonsbeskrivelse — ikke også utvikle feltet?

— Vi ville startet med kartleggingen, men ville også kommet med forslag til hvordan man kan øke kompetansenivået til arrangørene. Vi hadde ganske frie tøyler til å avgrense oppgaven. Men vi fikk ikke komme skikkelig i gang med dette, så jeg kan ikke si mer konkret hvordan vi ville ha løst dette.

— Tror du det kan være fornuftig med mer næringslivsrettet kompetanse om departementet lager en ny gruppe?

— Jeg forholdt meg til gruppen som var nedsatt, og har ikke tenkt så mye på alternative grupperinger. Det viktigste som bør skje fremover, er at vi får en tilstandsanalyse som er så presis som mulig, og som ser på svakhetene og mulighetene, særlig når det kommer til sikkerhet og bruk av frivillige.

— Hvordan håper du som leder av gruppen at departementet vil jobbe videre med dette?

— Norsk Rockforbund har tatt på seg ansvaret for å få gjennomført kartleggingen, og det synes jeg er positivt. Og så håper jeg at den nye regjeringen vil plukke opp tråden. Høyresiden i politikken ønsker seg sterke og selvstendige arrangører. Da er det viktig å se på hvordan man kan styrke feltet fra bunnen av.