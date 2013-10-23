Politikk & debatt

Nye utvalg satt på vent

23.10.2013
Ida Habbestad

Arbeidsutvalgene for som skulle se på arrangørkompetanse og kunstneres levekår har fått beskjed om å legge arbeidet på is. Kulturminister Thorhild Widvey sier til Ballade at departementet ønsker å se nærmere på mandat og sammsensetning av aktuelle utredningsgrupper.

Norsk Rockforbund skriver idag på sine hjemmesider at den nyoppnevnte arbeidsgruppen som skulle kartlegge arrangørfeltet er lagt på is, 12 dager etter at den ble oppnevnt av forrige regjering.

— Vi synes selvfølgelig dette er skuffende, sier Line Endresen Normann i Norsk Rockforbund.

— Dette er et utvalg som ikke koster så mye, og som gir godt grunnlag for politikken. Da er det veldig synd om man bestemmer seg for å droppe kartleggingen.

— Fikk dere vite årsaken til at dette at utvalget er lagt på is?

— Ikke egentlig, men jeg fikk inntrykk av at dette kan handle om at utvalget er noe den nye regjeringen ikke har oppnevnt selv. Slik sett kan vi håpe at det som skjer nå er at departementet vil finne en måte å gjøre dette på som ikke er knyttet til den forrige regjeringen, sier Normann.

Hun oppfordrer på det sterkeste til at man setter igang et tilsvarende tiltak.

— Høyre sier jo i programmet sitt at de blant annet ønsker tilskuddsordninger som ivaretar vekst og kreativitet nedenfra. Det krever kunnskap om feltet å få til dette. Vi snakker om tallmateriale og fakta knyttet til et komplekst felt. Den kunnskapen kan og vil vi bidra med — jeg tenker at vi som bransje i grunnen har et ansvar å gjøre denne kartleggingen.

— Siden vi ikke vet hva som skjer, har vi i dag sendt en e-post til alle som var oppnevnt i arbeidsgruppen og invitert dem til et orienteringsmøte. Vi håper å kunne fortsette dette arbeidet uavhengig av KUD. Det koster et møterom, kjeks og kaffe, men kan altså bidra til å gi en politikk som treffer.

Vi se nytt på sammensetningen
Så vidt Ballade forstår har også medlemmene i utvalget som skulle se på kunstnernes levekår fått melding om at arbeidet skal stoppes.

Kulturdepartementet svarer ikke direkte på spørsmål om begge utvalg er nedlagt. Kulturminister Thorhild Widvey sier derimot følgende til Ballade.

— Det er viktig med en gjennomgang av arrangørfeltet og kunstnernes levekår. Men det er nødvendig å foreta en samlet vurdering av de utredningsbehov man har innenfor kulturområdet, der innholdet i regjeringsplattformen er utgangspunktet. I denne forbindelse vil man måtte se nærmere på både mandat og sammensetning av de utredningsgrupper som er aktuelle.

