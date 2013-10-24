Vil inn i utvalg

– Det er uheldig at det frivillige kulturlivet ikke er med i ekspertgruppen for kunst og kultur i skolen, sier Jon G. Olsen i Musikkens studieforbund. Nå vurderes utvalgene på nytt.

I slutten av september oppnevnte den rødgrønne regjeringen en ekspertgruppe for kunst og kultur i skolen. Gruppen skal vurdere det samlede kunst og kulturtilbudet i skolen, se på hvordan de ulike tilbudene kan virke best mulig sammen, og gi anbefalinger til et styrket samarbeid mellom utdannings- og kultursektoren.

Musikkens Studieforbund reagerer på sammensetningen av utvalget.

— Vi ser det som svært uheldig at det frivillige kulturlivet ikke er med i den nyoppnevnte ekspertgruppen for kunst og kultur i skolen, sier styreleder i forbundet, Jon G. Olsen.

— Det frivillige kulturlivet er en helt vesentlig del av «kulturlivstriangelen» for barn og unge. Dette må med i vurderingen når man skal se på hvordan de ulike tilbudene kan virke best mulig sammen.

Samspill mellom offentlig og frivillig

Før valget sendte Olsen et brev til daværende kunnskapsminister, Kristin Halvorsen. Hovedpoenget i brevet er at Musikkens studieforbund burde være representert, for å bidra til en bredere kunnskap om feltet. Brevet forble ubesvart, og Olsen spiller nå ballen til den nye regjeringen.

— Det er viktig for oss å få fram helheten barn lever i. Musikkundervisningen i skole og i musikkskole, kor og korps på fritida spiller sammen, og kan supplere hverandre, sier han.

For eksempel kan man tenke seg at barn tar med seg instrumentet fra korpset inn i musikktimer i skolen. Eller at temaer fra skoletimene kan tas inn i korøvelsene, tror Olsen.

— Det er også viktig at skolelærer, kulturskolelærer og dirigent eller instruktør snakker samme språk, og vi tror at skolens undervisning kan inspirere til økt innsats på egen fritid. Det er viktig at alle parter ser denne sammenhengen, sier Olsen.

— Er det ingen andre i ekspertgruppen som kan ivareta et slikt synspunkt?

— Det kan nok være at også andre ser dette, det kan ikke vi uttale oss spesielt om. Men vi mener det at det er viktig at noeni utvalget har hovedfokus på musikken utenfor skolen og kulturskolen i diskusjonene. De øvrige i utvalget har et offentlig ståsted, og vi mener at det er viktig at frivilligheten også blir med i utvalget, til beste for både skolen, kulturskolen og de frivillige bane- og ungdomsmusikklagene.

Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet forteller at utvalget vil vurderes på nytt.

— Det har blitt opprettet en rekke utvalg i tiden før regjeringsskifte. Den nye regjeringen vurderer mandatet og sammensetningen av alle disse utvalgene, sier han.