Forsker ber musikkbransjen samle seg om innsamling av statistikk.

Forsker ved Telemarksforkning, Sigbjørn Hjelmbrekke, har skrevet notatet “Deling av musikk og penger», om platesalg, konserter og honorar. Notatet ser på flere lignende, men dels motstridende analyser av musikkbransjens inntekter fra platesalg og konserter.

— Og konklusjonen er at man trenger mer forskning?

— Ja, det er det eneste som er helt sikkert: Vi trenger flere tall. TONO har i utgangspunktet ganske mye materiale, men samtidig er det noen løsninger der som gjør det vanskelig å finne nøyaktige data. For eksempel er det noen som betaler årsavgifter til TONO, ikke per konsert. Da er det vanskelig å gå i detalj. Man kan si at TONO nesten har et veldig godt materiale å forske på, sier Hjelmbrekke.

Færre solgte billetter

Livemarkedet har blitt trukket frem som musikkbransjens redningsplanke – mens inntektene fra platesalg synker, er det mer penger å hente i konserter.

Undersøkelser fra markedet i USA viser at disse inntektene ikke kommer fra økt oppslutning om konsertmarkedet – snarere fra kraftig økte billettpriser. For antallet solgte billetter har sunket jevnt og trutt.

– Det er et resultat som ser ganske overbevisende ut, fra de artiklene jeg har gått igjennom. Prisveksten har vært eksplosiv, så inntektene har vokst selv om billettsalget har gått ned. Jeg tror ikke det er slik i Norge – alt jeg har sett tyder på at folk går på flere konserter enn før. Men det er ikke utenkelig at vi vil se en lignende utvikling her etter hvert.

Fildelingstvil

En etablert sannhet om utviklingen i musikkbransjen det siste tiåret har vært at det spilles mer konserter for å veie opp for tapte inntekter fra ulovlig fildeling. Hjelmbrekke er skeptisk til å trekke slike slutninger.

— Om vi skal tro en amerikansk artikkel som analyserer data fra Pollstar, så var det en ekstrem vekst i antallet konserter frå 2000 til 2001. Denne kom samtidig som nedgangen begynte for platesalget, nesten for samtidig til at det kan være sant. Det tar jo litt tid å planlegge og gjennomføre turneer, gjør det ikke det?

— Hva tror du da er grunnen til at antallet konserter økte markant på et tidspunkt?

— Det er vanskelig å si bestemt, men det kan være være internett, rett og slett. Det skapte nye måter å bli klar over ny musikk på også før fildeling. Slik kan man si at ny teknologi har påvirket utviklingen i livemarkedet, også før fildeling ble veldig utbredt. Ellers stod det i stortingsmeldinga Kultur og næring (2005) at det var en økning i norske plateutgivelser som førte flere artister ut på turne for å nå et større publikum. Kanskje kan dette være sant. Det er mange ukjente variabler i spill, og anekdoter og gjetninger dominerer. Det finst alt for få datapunkt å forankre analysene i.

Vil ha mer fakta

Hjelmbrekker avslutter notatet med en oppfordring til bransjen, om å samle seg om innsamling av statistikk:

“Bransjen held korta tett til brystet på ein måte som er heilt framand i den amerikanske marknaden, i det minste for større scener. Større kunnskapar på området er ein fordel for ein kvalifisert kulturpolitikk”.