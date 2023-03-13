Paris/Oslo spilte på Herr Nilsen i Oslo – og gir det ut som liveplate.(Foto: Lillian Julsvik)

Aktuelt

Lyden av Oslo og Paris live

Publisert
13.03.2023
Skrevet av
- Red.

I hver sin by i nedstengte land – men fikk til å spille sammen. Her er lyden av Petter Wettres medmusikanter anno 2021.

– Med medlemmer basert i henholdsvis Oslo og Paris føles det naturlig å benytte navnene til disse metropolene som backdrop for prosjektet, skriver jazzmusiker Petter Wettre via sitt musikkselskap Grappa. Nå følger han opp sitt The Last Album (2021) med et livealbum som også rammes inn av det han skrev om i Ballades koronakrønikene samme år  Saksofonisten fortalte om det merkelige livet som musiker i Europa da:
«… jeg har tilbragt noe tid i gamlelandet. Med 10 spilleoppdrag og én begravelse som resultat. På fire måneder. Ikke så mye å rope hurra for, men etter hva jeg har skjønt er dette ca 10 flere spillejobber enn mange av mine kolleger. Begravelse av egen karriere er optional …»

Petter Wettre er Paris/Oslo sammen med Anders Aarum (piano), Jens Fossum (bass), Hermund Nygård (trommer).

De arrangerte og produserte egne konserter gjennom hele covidperioden 2020-2022. I egne øvingslokaler ble noen få heldige sjeler plukket ut til å overvære eksklusive intimkonserter. Da koronarestriksjonene ble løftet var bandet  tilbake der de hører hjemme – på scenen. Denne konserten ble tatt opp i sin helhet på ærverdige Herr Nilsen i Oslo 25. september 2021.

Petter Wettre

