Pilottall fra Oslo

Musikkbransjen er kritisert for å få samlet for lite statstikk. Musikkbyen Oslo har nå gjennomført en undersøkelse med tall fra 2011.

Over 70 medlemmer som representerer arrangører, festivaler og management er medlem i Musikkbyen Oslo. Organisasjonen ønsker mer statistikk rundt musikkbransjen, og har gjennomført en pilotundersøkelsen for å sette lys på musikklivets rolle i hovedstaden.

Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2012-våren 2013 av Perduco Kultur. Den er basert på 53 svar fra 107 respondenter (svarprosent 49,5) og forteller blant annet at Musikkbyen Oslos medlemmer omsatte for totalt 462 962 602 millioner i 2011. De mottok 187 712 553 millioner kroner i offentlig støtte og arrangerte 3 981 opptredener. Det ble solgt 347 448 billetter.

Sysselsetting, kontinuitet og nettverk

Undersøkelsen forteller at bransjen har 434 årsverk og 673 ansatte. Musikkbyen Oslo oppgir at de vil følge opp disse tallene i en eventuell større kartlegging av bransjen, fordi de tror at sektoren sysselsetter langt flere enn de fast ansatte, som teknikere og musikere. Den opererer også med et antall frivillige.

60 % av virksomhetene som har respondert ble etablert før 2005 og 49 % av respondentene oppgir over 3-årig høyskole eller universitetsutdannelse. Bransjen har altså en viss kontinuitet, og drives av høyt utdannede personer. 50 % oppgir også at de har aktive nettverk i Norden og England.

Ønsker å satse på ungdom

Musikkbyen Oslo har som mål at det skal arrangeres flere og bra konserter for ungdom under 18 år. Tallene fra 2011 viser at det arrangeres over 1100 opptredener i året for ungdom under 18.

