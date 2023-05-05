Aslak Brimi

Musikar, komponist, barnebokforfattar, pedagog. Allsidige Aslak Brimi er no også ny dagleg leiar av FolkOrg, organisasjonen for folkemusikk og folkedans. (Foto: Johannes Selvaag)

Aslak Brimi er ny leiar i FolkOrg

Publisert
05.05.2023
Skrevet av
- Red.

Felespelaren frå Lom tiltrer i slutten av august.

– Aslak kjenner organisasjonen godt, både som aktiv utøvar og som tidlegare styremedlem, og vi er svært nøgd med å få ein så allsidig og kompetent dagleg leiar i FolkOrg, seier styreleiar Hilde Reitan i ei pressemelding frå organisasjonen. Brimi vart formelt tilsett i stillinga torsdag 4. mai.

Musikaren og komponisten er ein engasjert debattant og meiningsytrar innan folkemusikkfeltet. Sidan barndommen har han arbeidd med tradisjonsmusikken i Gudbrandsdalen, og folkemusikkutdanninga har han frå Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk på Rauland. I tillegg er han utdanna kjemikar frå NTNU i Trondheim. Nå bur og arbeider han i Oslo som lektor og avdelingsleiar ved Mailand vidaregående skule, i tillegg til å vere utøvande og skapande musikar.

Brimi er nyskapar og komponist både i folkemusikk- og visesjangeren, fortel organisasjonen for folkemusikk og folkedans. Han har gjeve ut fleire album som soloartist og i samarbeid med andre artistar, i tillegg til barnebøker og CD-ar.

Han har vunne Folkelarmprisen to gonger, og blei Årets folkemusikar i 2016. I år var han nominert til Spellemann med barneplata Teleskopter og andre usynlege ting. Brimi har òg vunne Landskappleiken fem gongar.

Aslak Brimi tek over stillinga som dagleg leiar etter Linda Dyrnes, som leia organisasjonen frå 2010 til i år.

