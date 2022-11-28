Synnøve Brøndbo Plassen og Per Anders Buen Garnås utløste gjeve ord fra Folkelarmjuryene

Gjeve folkemusikkpriser ble delt ut på Folkelarm.

Forrige uke fant Folkelarm sted i Oslo – der den årlige prisutdelinga spesielt for norsk folkemusikk og folkedans ble arrangert. Dette er prisvinnerne:

Folkelarmpris for dokumentasjon til Soloinnspilliner (Aksent) med Ottar E. Akre plate Soloinnspillinger (født 19. mai 1896 i Ytre Rendal, død 29. oktober 1992 i Oslo).

– Viktig for arbeidet med å ta vare på legendene i den respektive tradisjonen. Her finner man alle soloinnspillingene til spellemannen, og repertoaret er både hans egne melodier, kontinentale slagere, og musikk av Østerdalskomponister som Oluf Melvold, Severin Jevnager med flere. De fleste opptakene av spelelmannen fra Rendalen er over 100 år gamle! framhever juryen i pressemeldinga fra FolkOrg.

Tradisjonelt samspill: Vinnerutgilvelsen i klassen for tradisjonelt samspill er musikere som står med beina trygt i tradisjonen og samtidig evner å være nyskapende, heter det i pressemeldinga. – På en slik måte at de løfter tradisjonelt samspill til et nytt nivå. Folkelarmprisen i kategorien går til plata Hitterdal med Anne Hytta, Johanne Flottorp og Tuva Færden (Ta:lik).

Solo: Årets vinner av Folkelarmprisen i solokategorien kom dalende fra det blå og tok oss med storm, skriver juryen. En ung utøver har levert et modent og dypsindig produkt, og viser sin grundighet og musikalitet gjennom hele plata. Tekniske ferdigheter, men også lekenhet, følsomheit og humor var med på å overbevise jurymedlemmane. Det skal ha blitt sagt i juryen at dette verket vil bli stående som referanseverk på feltet. Vinnerplata er «Hjemvé» med Synnøve Brøndbo Plassen (Heilo).

Dansespill: Vinnerne i klassa for dansespill er en gjeng som har satt spor etter seg i sjangeren over mange år, med leken og til tider virtuos framføring av dansemusikk, mener juryen. TUR med Over Stok og Steen (Kultursmia).

Folkelarmpris deles også ut i Åpen klasse: «Et album som slår deg av beina – nesten frå første augeblikk!» skriver juryen. Videre beskriver de Bjørn Kåre Oddes Folk Chamber med ord som dristig og kapabel, levende og medrivende samspill (plata gis ut av Melovitten).

Årets folkemusiker kåres ved avstemming i juryen på fritt grunnlag. Prisen kan gis til en musiker, danser, produsent, regissør eller annen bransjeaktør innen folkemusikk eller folkedans. Alle kan nominere kandidater til årets folkemusiker. – Årets folkemusikar er ein markant tradisjonsbærar med stor formidlingsevne og talegaver, og er ein av våre fremste folkemusikkutøvarar i dag. Han har brukt heile livet på å lære seg solotradisjonen frå sitt distrikt, og har gjennom kunnskap og forståing for ulike stildrag og mangfald av slåtteformene, gjeve slåttetradisjonen eit sterkt og personleg uttrykk, som berører lyttarane. Årets folkemusikar driv hovudsakleg med solotradisjon og har vunne landskappleiken fire gongar. Sidan tenåra har musikken vore ein stor del av levebrødet hans gjennom konsertar og turnear i inn- og utland. Slik lyder deler av jurybegrunnelsen.

– I år har han turnert med ein konserttriologi om Myllaren, Gibøen og Fykerud, som er bland dei tre største kjeldene for slåttemusikk her i landet frå 1800-talet. Her får publikum møte den eminente spellemannen, formidleren og fortelleren Per Anders Buen Garnås, som er årets folkemusiker.

Årets folkemusikkfotografi: Det er mange dyktige fotografer i miljøet vårt som fanger og formidler magiske øyeblikk. De bidrar til å dokumentere alt som skjer i innenfor feltet vårt i løpet av et år, og er så flinke til å stille opp på både små og store arrangement. De gjør en svært viktig dokumentasjonsjobb, og fortjener blest og oppmerksomhet rundt det store arbeidet de legger ned når de reiser land og strand rundt. Det er styret i FolkOrg som er jury, og vi har nominert 3 fotografier. Avgjørelsen i juryen er basert på poeng, og har derfor ingen begrunnelse. Årets folkemusikkfotografi er fotograf Vidar Herre sitt bilde av Knut Hamre.

Årets folkemusikkarrangør ble kåret av styret i FolkOrg på bakgrunn av nominasjoner: Farsund Folk Festival.

