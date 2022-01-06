Ann Helen Erichsen skal leie 100-årsjubileet til FolkOrg

I 2023 er det 100 år sidan Landslaget for spelemenn, no FolkOrg, vart stifta, og Ann Helen Erichsen skal leie feiringa av folkemusikkens og folkedansens år.

– Eg ser verkeleg fram til å ta fatt på jobben, seier nytilsett prosjektleiar Ann Helen Erichsen i ei pressemelding frå FolkOrg. – Eg er audmjuk og stolt over å ha fått denne moglegheita, og skal gjere mitt beste for at vi skal få ei feiring heile miljøet kan kjenne seg att i, og vere stolt av.

FolkOrg har som føremål å arbeide for folkemusikken og folkedansen i Noreg ved å styrke rolla og vilkåra sjangeren har i samfunnet. Organisasjonen vart stifta i 1923 som Landslaget for spelemenn, og skifta namn til FolkOrg i 2009, då organisasjonen blei slått saman med Norsk Folkemusikk- og Danselag.

I jubileumsåret 2023 ønskjer FolkOrg å engasjere medlemmer, lag og arrangørar i heile landet for å løfte fram folkemusikken, folkedansen og organisasjonen, og for å nå ut til nye grupper, fortel dei i meldinga.

– Målet er både å engasjere folkemusikk- og folkemusikkmiljø i heile landet med små og store arrangement, fortel Linda Dyrnes, dagleg leiar i FolkOrg, til Ballade.

– Heile Noreg skal vite litt meir om folkemusikk og folkedans når jubileumsåret 2023 er omme. Vi ønskjer å skape møte mellom ulike tradisjonar og sjangrar, og dele av denne skattkista vi har av folkemusikk og folkedans. Dette skal vere folkemusikkens og folkedansens år!

– Vi er veldig glade for å få Ann Helen Erichsen inn i denne stillinga, fortset Dyrnes. – Med solid kulturfagleg utdanning, brei relevant erfaring og ikkje minst stor respekt og entusiasme for folkemusikken og folkedansen, er leiinga av jubileet i trygge hender, seier .

Erichsen har vore dagleg leiar for Farsund Folk Festival i fem år. Ho har lang og brei erfaring som leiar og prosjektleiar både innan kultur og reiseliv, og har til dømes vore kinosjef i Lyngdal og turistsjef i Farsund.