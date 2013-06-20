Vestfoldfestspillene AS legges ned

Fylkeskommunen har i dag bestemt å nedlegge festspillene i sin nåværende form.

Vestfold fylkeskommune, ved partiene Ap, SV, Sp og Frp, gikk i dag inn for å legge ned Vestfoldfestspillene AS i sin nåværende form.

Begrunnelsen er blant annet at de 22 år gamle Vestfoldfestspillene den siste perioden har ønsket å samle seg om én by, og ikke mange byer i fylket.

I et intervju på Ballade sommeren 2010 fortalte festspilldirektør Svein Eriksen om hvorfor han mente det at Vestfoldfestspillene fikk en mer tydelig profil, og dermed mindre geografisk spredning. I intervjuet kan du også lese mer om festivalens økonomi og eierstruktur. I 2010 mottok festivalen offentlige tilskudd på kr 4 169 900 kr, hvorav 2 586 000 kr (48 %) fra staten, 1 812 400 (37 %) fra Vestfold Fylkeskommune og 771 500 totalt fra de fjorten kommunene.

Det er foreløpig ikke klart hva avgjørelsen i fylkeskommunen betyr for festspillenes fremtid. Les mer i Tønsbergs Blad.