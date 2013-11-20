Svein Eriksen gir seg som direktør som følge av uenighet med styret om festspillenes strategi. – Om man skal arrangere festspill på kommunen og fylkeskommunens regning, må eierne kunne ha anledning til å mene noe om dette, sier Arbeiderpartiets Arve Høiberg til Ballade.

Vestfoldfestspillene, som eies av fylkeskommunen og 14 kommuner i Vestfold, har det siste året vært preget at uro, ved politisk uenighet om festivalens eksistensgrunnlag.

20. juni gikk fylkeskommunen ved partiene Ap, SV, Sp og Frp inn for å legge ned Vestfoldfestspillene AS i sin nåværende form. Vestfoldfestspillene mottar treårig støtte fra Norsk kulturråd, og for årene 2014 og 2015 er det satt av kr 2,85 millioner til formålet. Vedtaket i fylkeskommunen inkluderte en beslutning om å se på muligheten for å videreføre de statlige tilskuddene til Vestfoldfestspillene til andre tilsvarende miljøer i fylket.

Les også:

Kulturrådet gav tilbakemelding om at tilskuddet ikke kunne brukes til andre kulturaktiviteter i fylket. Etter sommeren kom det så et vedtak som kan tyde på at det er politisk vilje til å videreføre festspillene. I august ble det besluttet å gjennomføre festspillene i 2014, og i september avgjorde fylkestinget at spørsmålet om en eventuell videreføring skal drøftes videre med endelig vedtak i generalforsamling 15. august.

Enige om uenighet

Like fullt er det klart at Vestfoldfestspillene skifter retning, og mandag kom melding om at Svein Eriksen gir seg som direktør, som følge av uenighet med styre om videre strategi.

Eriksen understreker at han aksepterer styrets vurderinger.

— Selv om jeg faglig er av en annen oppfatning, har jeg forståelse for styrets standpunkt i strategisaken, og at de vil endre kursen. Jeg ønsker både styret og alle som skal jobbe med dette lykke til videre, sier Eriksen i en pressemelding.

Les også:

Styret understreker også at de setter pris på Eriksens innsats, og viser til at en statlige støtten under Eriksens ledelse og kunstneriske profil har økt til det dobbelte.

Eriksen har blant annet jobbet med å konsentrere festspillene til én av byene i Vestfold, og han har jobbet for å spisse innholdet. Etter at fylkeskommunen i 2012 ba om en større profiltydelighet for festivalen, svarte styret i sin strategiplan fra mai/juni 2013 at festivalen ønsker å jobbe med 80 % klassisk musikk og 20 % av andre innslag.

— Hvorfor ønsket du å spisse festspillene i en slik retning?

— I kulturlandskapet i Vestfold i dag er breddekulturen i musikklivet ganske godt dekket gjennom fem aktive kulturhus, festivaler og musikkforeninger. Disse har kommet til i løpet av de årene Vestfoldfestspillene har eksistert, svarer Eriksen.

— For at festspillenes eksistens skal være berettiget, mener jeg at man må tilpasse seg disse endringene, og tilby noe annet. I tillegg mener jeg det følger et samfunnsoppdrag med 2,85 millioner i tilskudd fra Kulturrådet som blant annet innebærer at festspillene sørger for høyest mulig kunstnerisk kvalitet i programmet sitt, blant annet gjennom å presentere nye og egne produksjoner.

— Hvorfor er det så viktig for deg at festspillene samler seg i en by?

— Det handler om å optimalisere mulighetene for å tiltrekke seg et større publikum, gjennom synergieffektene som ligger i en festival. Samler man publikum på et sted, er det mer sannsynlig at de går på flere konserter og får med seg mer enn trekkplasteret de kanskje kjente fra før. En festival som skal være attraktiv for et publikum utenfor Vestfold må dessuten ha en adresse. Man kan godt arrangere enkeltkonserter utenfor byen man har tilhold i, slik festspillene i Bergen gjør. Men man må ha et utgangspunkt som er det sentrale, og ikke begynne med å desentralisere. Det er tillegg mer økonomisk å jobbe på et sted, og man kan får mye mer ut av de ressursene man har.

— Vestfoldfestspillene eies av fylkeskommunen og 14 kommuner i Vestfold. Hvor mener du grensen går for hva politikerne skal legge føringer for i et arrangement av denne typen?

— Festspillene har en generalforsamling som er selskapets organ, hvor eierne kan, og skal, styre. Både når det gjelder den geografiske fordelingen, og i det overordnede spørsmålet om hvorfor man i det hele tatt skal ha festspillene, er det naturlig at eierne legger føringer. Men etter at det er gjort, bør det være et kunstnerisk handlingsrom.

— Mener du at politikerne har gått for langt i dette tilfellet?

— Problemet i denne situasjonen er nok at definisjonen av hva festspillene skal være i utgangspunktet er uklar. Når det ikke finnes klare retningslinjer for dette, er det nok ikke til å unngå at politikerne blander seg i det kunstneriske innholdet, og gjør det krevende for beslutningstakerne. Det har ikke vært lett å drive eller å skape begeistring for festspillene når den politiske diskusjonen nå i flere år har overskygget det som er vårt egentlige budskap, svarer Eriksen.

Formalitet eller innhold?

Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Vestfold, Arve Høiberg, mener at den politiske prosessen har vært ryddig, og at det er viktig at politikerne engasjerer seg i arbeidet med festivalen.

— Om man skal arrangere festspill på kommunen og fylkeskommunens regning, må eierne kunne ha anledning til å mene noe om dette, sier han til Ballade.

#gallery-11 {

margin: auto;

}

#gallery-11 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-11 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-11 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Arve Høiberg, Foto: Daniel Nordby

Samtidig understreker han at han ikke oppfatter dette som et spørsmål om kunstnerisk frihet.

— Dette er et geografisk spørsmål. Det har vært ulike syn på dette, også politisk, men Arbeiderpartiet tilhører et flertall som mener at festivalen skal arrangeres med geografisk spredning. Det må styret forholde seg til. Jeg vil også understreke at å forlate festivalen er et valg som Stein Eriksen har gjort, og jeg vil understreke at dette er et forhold mellom ham og styret.

— Så vidt vi kan se fra saksgangen kommer ønsket om en profiltydelighet for festivalen fra fylkeskommunen selv?

— Arbeiderpartiet er opptatt av at Vestfoldfestspillene skal fortsette, men etter en strategi som ivaretar hensikten med opprettelsen for 25 år siden. Vi ble i november 2012 med på et kompromiss om at festspillene arrangeres i en by, men på omgang på alle byene i Vestfold. Dette ble svaret fylkestinget ga på forslaget til strategi fra første styre. Dette styret valgte å gå. Nytt styre valgte samme strategi og presenterte denne i mai/juni 2013. Fylkestinget valgte da å nedlegge Vestfoldfestspillene som AS. Arbeiderpartiet, som utgjorde brorparten av flertallet ønsket med dette vedtaket å tydeliggjøre at vi ønsker et videre festspill, men ikke i AS som styringsform. Arbeiderpartiet vil ha en annen organisering, hvor eiernes strategi for festspillene blir iverksatt. Arbeiderpartiet stiller også spørsmål om AS er en riktig organisasjonsform, om flere av dagens eiere, blant fylkets 14 kommuner, velger å ikke fortsette på eiersiden.

Bred, men spisset

En forskjell i det gamle og det nye styrets svar på hvordan de tror styringen av Vestfoldfestspillene best kan løses, handlet nettopp om å lage en spissere festivalprofil, som svar på bestillingen fra fylkeskommunen.

— Eriksen hevder at mye av problemstillingen kunne vært unngått om man hadde klarere føringer for hvorfor man har Festspillene. Hvordan vil du definere den politiske målsettingen med Vestfoldfestspillene?

— Det har aldri vært meningen at Vestfoldfestspillene skal være en kammermusikkfestival i Tønsberg, for å sette det litt på spissen. Vi har vært opptatt av at Vestfoldfestspillene skal være et arrangement for hele fylket. Vi har ikke sagt om festivalen skal være det ene eller det andre med tanke på kunstnerisk uttrykk, men at det ikke skal være en smal festival. Den skal være bred, inneholde forskjellige ting, og den skal holde høy kvalitet.

— Har du noen tanke om det prinsipielle i dette: Hvor begynner den kunstneriske friheten i et arrangement som har politisk eierskap?

— Prinsipielt mener jeg dette er oversiktlig: Eieren må sette opp kriteriene, for eksempel for hvor festivalen skal være og om festivalen skal være smal eller bred. Deretter er det opp til styret å sette opp et repertoar, og festspilldirektøren å utøve det hele.