Spillmusikknytt: Playstation, lyddesign, DOS og norske spillpodkaster

I denne spalten får du de ferskeste nyhetene innen norsk musikk og lyd til spill. Les om mannen bak logo-lyden til Playstation, norsk lyddesign som gjør det stort i spillverdenen og ikke minst: Få med deg månedens anbefalinger.

Det er blitt mars, og vi er offisielt inne i vårmånedene – solen titter frem, men det er fortsatt kaldt. For en tid! Vi kan nyte været på dagen, og nyte spill på kvelden. Selv har jeg spilt Hogwarts Legacy med min samboer, og Earthbound på Nintendo Switch på egen hånd.

Tohru Okada har gått bort

Tohru Okada tenker du, hvem er det? Jo, i denne nyhetsspalten om spillmusikk ønsker vi først og fremst å legge vekt på musikk og lyd i spill med fokus på Norge. Men vi vil også trekke frem noen større nyheter fra feltet generelt, for å bidra til større kjennskap og anerkjennelse på spillmusikk-området.

Den japanske komponisten, musikeren, arrangøren og produsenten Tohru Okada er mannen som ga Playstation et sonisk kjennetegn. Han skapte lyden som ofte startet eller sluttet reklamene for Playstation, den såkalte «logo-lyden» (logo sound på engelsk). Okada døde av hjertesvikt i slutten av februar, 73 år gammel. Vi takker for lyden du har vært med å gi barndommen til mange av oss!

Se og lytt til litt av Okadas arbeid her:

Norsk lyddesign nominert til beste lyd – igjen!

I forrige utgave av denne spalten leste vi at lyddesignet til spillet Dome Keeper ble nominert til årets beste av Independent Game Festival (IGF). Nå har lyddesignet blitt nominert for årets beste lyddesign igjen, men denne gangen fra ingen ringere enn Game Audio Awards (GAA).

Lyddesignet er gjort av Martin Kvale, som deler litt om hvordan det føles:

– Det er spennende at Dome Keeper blir så anerkjent internasjonalt for lyddesignet. Vi utforsket det å bruke en uvanlig miks av lyder, vi ville lage noe som ikke er helt typisk sci-fi eller old school pixel 8-bit. Og det kan virke som vi traff blink på et eller annet, som er utrolig gøy!

Test ut det prisnominerte spillet her!



Spillutviklernes årskonferanse

Game Developers Conference (GDC) skjer 20.-24. mars i San Francisco, og den regnes som verdens største spillutviklerkonferanse. For de som har en lidenskap eller interesse for å skape musikk eller lyd (eller andre aspekter ved spill) er dette stedet å være. Her finner du veteranene, de ferske, indie-utviklerne, triple-A-studioene med flere, og konferansen er kjent som en viktig møteplass for å knytte kontakter og komme inn i bransjen. Les mer om konferansen her.

Månedens anbefaling

Denne måneden ønsker jeg å anbefale norske podkaster som handler om spill! Det finnes mange gode podkaster om spill og temaer relatert til det, men jeg vil nevne de tre jeg hører mest på. Om jeg ikke nevner din favoritt, vil jeg gjerne få tips i kommentarfeltet!

De tre norske spill-relaterte podkastene jeg hører på om dagen er «CD-Spill», «Tilbake til Fremtiden» og «Nerdelandslaget».

«CD-Spill» er en podkast ledet av to herlige karer fra Østfold/Viken som prater om gamle dataspill de vokste opp med. Erik André Vik Mamen og Sigve Baar Digernes har hovedfokus på DOS-spill fra 80- og 90-tallet, som de deler gode minner og frustrerende øyeblikk fra.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

«Tilbake til fremtiden» er en podkast fra gjengen bak Retromessa i Sandefjord (Retromessa er Skandinavias største messe for gamle tv-spill og nostalgisk popkultur, og verdt en anbefaling i seg selv). Jørgen Jacobsen, Tom Jørgen Bastiansen og Jan Olav Hegvik forteller skrøner og formidler nyheter om spill, og hver uke reiser de tilbake i tid gjennom å hente fram ting som skjedde i tabloidene for 20 år siden.

«Nerdelandslaget» har et konsept jeg liker godt. Her snakkes det om spill, spill og mere spill. Stian Blipp, Hasse Hope, Ida Dorthea Horpestad, Sebastian Brynestad og Andreas Hedemann leder podkasten, der de også har flere underholdende faste spalter, som “Kojima-koden”, “20 spørsmål” og “Gå lydplanken”.

Disse tre podkastene underholder meg godt, på vei til og fra jobb, og de gangene du ser meg på tredemølla, sånn cirka hvert skuddår.