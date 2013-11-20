Hvordan skal Vestfoldfestspillene styres?

Her er en oversikt over saksgangen som har skapt uro i Vestfoldfestspillene.

November 2012: Fylkestinget formulerer konkrete bestillinger til styret i Vestfoldfestspillene. Blant punkter de senere fremhever som de viktigste er:

A) At hovedarrangementet skal legges til en av bykommunene for inntil to år i kombinasjon med signaturarenaer i fylket, og

B) At styret tar grep for å øke Vestfoldfestspillenes attraksjon og profiltydelighet, samt tilpasse organisasjonen ny modell.

Dette får det da sittende styret til å stille sine plasser til disposisjon, og de går av ved ekstraordinærgeneralforsamling i desember 2012. Samtidig velges nytt styre.

Våren 2013: Det nye styret svarer på fylketstingets bestilling ved å legge frem en strategiplan. I denne skriver de blant annet at en rullering av sted annethvert år ikke vil la seg kombinere med å bygge opp profiltydelighet, og at de ønsker å legge festspillene til en bestemt by i fylket. De svarer deretter på spørsmålet om profiltydelighet at de ville skjerpe den kunstneriske profilen slik: 80-100 %: Gammel og ny musikk innen klassisk- og kunstmusikk. 0-20 %: Veloverveide sidesprang. Dette er en skjerping av en allerede eksisterende profil, ved at sjangrene jazz og verdensmusikk ikke lenger defineres som kunstnerisk satsingsområde for Vestfoldfestspillene.

20. juni: Fylkesrådmannen fremhever punktene overfor i sitt saksframlegg. Han anbefaler at Vestfold fylkeskommune drøfter saken videre, med sikte mot endelig vedtak i Fylkestinget i september. Inntil det foreligger et politisk vedtak, anbefaler fylkesrådmannen at styret i Vestfold Festspillene AS gis anledning til å jobbe videre med den nye strategien for festspillene.

Forslaget nedstemmes, og fylkeskommunen ved partiene Ap, SV, Sp og Frp velger i stedet å gå inn for å legge ned Vestfoldfestspillene AS i sin nåværende form. Vedtaket inkluderer en beslutning om at administrasjonen skal se på muligheten for å videreføre statstilskudd til allerede tilsvarende eksisterende miljøer i tråd med tildelingen til Vestfoldfestspillene.

I august har administrasjonen utredet videreføring av tilskuddet fra Kulturrådet. Meldingen fra Kulturrådet er at midlene sannsynligvis kan videreføres for Vestfold Festspillene AS med en annen eierstruktur, for eksempel ved at fylkeskommunen viderefører festspillene, så framt vilkår for tilskuddet iht. søknaden, er oppfylt. Kulturrådet viser til beskrivelse av aktiviteter, budsjett og tidsplan i denne søknaden.

Kulturrådet skriver videre at en avvikling av festivalen vil medføre at Norsk kulturråd trekker tilbake støtten for 2014 og 2015, og at nye aktører som ønsker å videreføre tiltaket eller deler av det må sende ny søknad til Kulturrådet.

Administrasjonen i fylkeskommunen påpeker at de på kort sikt ikke ser det som sannsynlig at andre eksisterende arrangører i Vestfold vil kunne etablere et tilbud som vil utløse et tilskudd av samme størrelse som Vestfoldfestspillene får i dag.

22. august: Fylkesutvalget behandler saken. Ap, SV og Sp foreslår at Fylkestingets vedtak om framtidig opphør av organisasjonsformen Vestfold Festspillene AS opprettholdes, men med annen tidsfrist og at Vestfoldfestspillene gjennomføres som planlagt etter eksisterende organisasjonsform i 2014. Fylkestinget vedtar 26. september at en eventuell videre drift av festspillene avklares blant nåværende eiere, evt. i dialog med andre, med endelig vedtak i generalforsamling innen 15. august.