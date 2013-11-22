Lokalpolitiker blir konstituert direktør

I Vestfold har festspillene stått på politikernes sakskart den siste tiden. Nå går lokalpolitiker, jurist og musikkviter Bente Foshaug inn i rollen som konstituert direktør.

20. juni gikk fylkeskommunen inn for å legge ned Vestfoldfestspillene AS, blant annet fordi de var uenige i strategidokumentet som festspillenes styre hadde lagt frem. Fylketskommunens administrasjon ble bedt om å se på hvorvidt man kan overføre den statlige støtten til festspillene over Kulturrådets post 56 til andre tiltak i fylket. Kulturrådets svar var at en avvikling av festivalen vil medføre at Norsk kulturråd trekker støtten for 2014 og 15 og at midlene bare kan videreføres for Vestfoldfestspillene med en ny eierstruktur, såfremt arrangementet gjennomføres i tråd med tildelingen.

Siden har styret gått inn for å beholde Vestfoldfestspillene, i den retning som politikerne har signalisert at de ønsker, og denne uken meldte Svein Eriksen at han fratrer stillingen som direktør, som følge av uenighet med styret.

Eriksen mener at føringene som nå blir lagt, blant annet å spre festivalen geografisk i fylket, gjør at man ikke kan optimalisere mulighetene for å nå et større publikum. Han mener også at føringen gjør festivalen dyrere å drive, og at festivalens eksistens er berettiget ved at den tilbyr noe annet enn det som allerede dekkes av musikklivet ellers i Vestfold.

Styret i Vestfoldfestspilene meldte i går at de har konstituert Bente Foshaug fra Sandefjord som direktør for Vestfold Festspillene fra 25.11.13 til 15.8.14. Foshaug, som har sittet i styret for Festspillene siden høsten 2012 er jurist og musikkviter med tilleggsutdannelse innen organisasjon og ledelse. Hun ledet avdelingen for festivaltilskuddsordningen da den var i Rikskonsertene og vair i 2002 og 2003 arrangementssjef i Festspillene. Hun har også vært musikkprodusent for Rikskonsertenes skolekonsertordning i både Vestfold og Buskerud.

Foshaug er også 1. nestleder i Vestfold Høyre og lokalpolitiker i Sandefjord samt leder av Sandefjord Høyre.

I de siste 7 årene har hun arbeidet som juridisk rådgiver i Nets Norway (tidligere Bankenes Betalingssentral) med hovedvekt på kontraktsforhandlinger og regelverksetterlevelse innen IKT, bank og finans.

Bente Foshaug trer nå ut av styret og erstattes av varamedlem.