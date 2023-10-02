Sanglisens-selskap kjøper Bandcamp

Feinschmeckernes foretrukne musikkplattform kjøpes opp – igjen.

Halvannet år etter at musikkplattformen Bandcamp ble kjøpt av Epic Games (Fortnite), skriver Music Business Worldwide at den nå havner hos musikkselskapet Songtradr. Songtradr er et amerikansk selskap som lisensierer musikk.

En annen type musikkplattform – valgt av aktive musikkbrukere

Bandcamp ble en foretrukket side for mange artister som ville treffe publikum direkte og med en større andel av inntektene rett til musikkskaperne enn på de dominerende. Dette kan de blant annet gjøre der gjennom salg av musikk, og medlemskap som støtter opp om den enkelte artist/band/utgiver. Dette var del av et image som handlet om å være for skaperne – noen kalte dem «The Anti-Spotify». Da Bandcamp ble solgt sist, stilte internasjonale musikk- og medianettsider spørsmål som – Selger den beste musikkplattformen nå ut?

I følge Songtradr i en pressemelding MBW siterer, bruker fem millioner artister og utgivere Songtradr nå.

Paul Wiltshire i LA-selskapet uttaler blant annet at «Oppkjøpet vil hjelpe Sontradr med å fortsatt vokse som vertssted for artister. Jeg er er en lidenskapelig musiker selv, og kunstnerisk virke og kreativitet har alltid vært i sentrum for Sontradr.» Songtradr skriver blant annet at “this acquisition will help Bandcamp continue to grow within a music-first company and enable Songtradr to expand its capabilities to support the artist community”.

Spillselskapet Epic Games forteller samtidig at de må kutte staben med 16 %.

Epic har fra før gitt Bandcamp-artister muligheten til å legge musikken sin i en onlineradio for Fortnite-brukere.