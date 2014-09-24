Punkt velger kinoen

Etter andre år på rad med overskudd friskmelder kunstnerisk leder Erik Honoré Punkt-festivalens økonomi, men flytter likevel ikke inn i byens dyre konserthus.

Tre uker etter at Punk 2014 ble arrangert i Kristiansand slår Honoré fast at festivalen er økonomisk på fote, at neste års utgave blir like stor som årets og at eksportaktiviteten videreføres.

– Er økonomien i festivalen stabil?

– Årsregnskapet for 2013 viser et overskudd på ca. 400 000, og vi forventer overskudd også i 2014, så det går mot full friskmelding økonomisk uten noen større endringer i finansieringskilder.

– Hva er grunnen til at du kan friskmelde Punkt økonomisk (for to år siden hadde festivalen 1,8 millioner kroner i gjeld)? Hva har skjedd og hva er gjort for å oppnå dette?

– Vi har funnet et bærekraftig kostnadsnivå, rett og slett og først og fremst kuttet en del i produksjonskostnader. En utfordring er at vi fremdeles ikke har økonomi til betalt administrasjon. Absolutt alt gjøres på ren frivillig basis. Det går nok ikke i ti år til, for dette er nå et litt for stort prosjekt til å gjøre på ren hobbybasis. Vi har målsetting om iallfall en delt stilling etter hvert, til det som gjøres gjennom hele året av kunstnerisk ledelse og administrasjon.

– Endrer inntektsbildet seg framover, eller ligger støttenivå og støttekilder fast?

– Vi søker nå EU om et samarbeidsprosjekt med noen andre europeiske festivaler Vi har jo hatt to år med EU-tilskudd tidligere og har også hatt Punkt-avleggere i en rekke europeiske byer. Men vi budsjetterer kun med det vi vet vi har.

– Hvorfor avholdes ikke en så stor festival som Punkt i Kristiansands nye kulturhus Kilden?

– Vi har ikke økonomi til å være på Kilden, kostnadene er urealistisk høye for en nisjefestival. Konsertsalen der er heller ikke ideell for forsterket musikk. Det ser ut til at vi flytter inn på Fønix Kino i 2015, med bruk av flere saler. Hovedsalen er perfekt for oss med stor scene, tørr akustikk og 650 seter. Kinoen passer også svært godt til våre visuelle behov når det gjelder bruk av kinolerretene under konserter.

– Live-remix-konseptet, der musikerne kommenterer foregående konserter ved å remikse dem umiddelbart etterpå, er blitt et eksportprodukt som har brakt Punkt til en rekke festvialer i Europa og Asia. Hva er planene for neste års «remix-eksport»?

– I november skal vi på turne til Wroclaw, Warszawa, Kraków, Rzezów, Lodz, Gdansk (alle i Polen, journ.anm). I juli neste år blir det en tredagers Punkt-festival i San Sebastian i Spania, to dager i Paris i april, som del av Banlieues Bleues-festivalen samt flere utenlandsbesøk som ikke er bekreftet ennå.

– Ligger festivalens musikalske profil fast?

– Ja, konserter og remikser fortsetter vi med, men vi vil trolig gjøre litt mer filmrelaterte ting i tillegg på Fønix. Sjangermessig er vi vel rimelig åpne, og det vil vi fortsatt være.

– Hvordan vil du si at årets festival skilte seg fra foregående?

– Mer instrumentalbasert, kanskje. Men det var nok mer tilfeldigheter enn plan som gjordet det. Vi vil selvsagt inkludere vokalbasert musikk når det er naturlig. Jeg synes totalt sett 2011 og i år har hatt de beste programmene, helhetlig sett, avslutter Erik Honoré.