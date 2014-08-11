Oppfordrer andre til å ta ballen

Prosjektet ”Unge produsenter” på årets Moldejazz må videreføres både i Molde og av andre festivaler og institusjoner, mener de unge medvirkende.

– Dette var veldig, veldig kult! Vi fikk mer spesialbehandling enn vi er vant med, og teamet hadde gjort ordentlig research på oss – de visste virkelig mye.

Vokalist Frode Larsen i Oh! (som nylig mottok Arctic Talent) er kjempefornøyd med å være det bandet ”Unge produsenter”-teamet plukka ut til konserten de skulle produsere på årets Moldejazz.

– De var veldig mange – var det litt frustrerende?

– Det var mange å hilse på, da, ler Larsen. – Men nei, absolutt ikke frustrerende. Det var overhodet ikke noe problem. De hadde fordelt rollene godt seg i mellom.

Må følges opp

Larsen mener ”Unge produsenter” er et veldig viktig prosjekt.

– Det er helt essensielt at de får fram unge folk på dette området. Det skulle vært en sånn prosjektkonsert på alle jazzfestivaler i Norge, mener han.

Renate Thauland, en av de ni produsentene, håper også det blir mer av dette, både i Molde og på andre festivaler. Og hun håper at de regionale jazzsentrene vil følge opp dem som denne gangen fikk sjansen i Molde – at de blir brukt lokalt, og får utvikle seg videre.

20-åringen spiller trombone og går på musikkonservatoriet i Kristiansand for å bli faglærer i rytmisk musikk. Hun er sikker på at hun kommer til å arrangere konserter i framtida, hun ønsker blant annet å bidra til at unge skal interessere seg mer for jazz.

– Jazz er ikke mainstream lenger – det er mest for spesielt interesserte. Unge blir for lite eksponert for denne sjangeren, og forbinder den kanskje mest med gamle filmer og storbandmusikk.

Å endre på dette er en jobb først og fremst for de unge sjøl, mener hun – og en gjeng fra konservatoriet holder for tida på å starte jazzklubb i Kristiansand. Som de har kalt Uiazz. Da kan det komme godt med å ha produksjonserfaring.

Det var en lapp på veggen på skolen som gjorde Thauland oppmerksom på prosjektet. Hun var nysgjerrig på produksjon generelt og på hvordan Moldejazzen driver spesielt, meldte sin interesse til Sørnorsk jazzsenter og ble plukka ut til å delta.

God teft

På første samling var det hemningsløs idémyldring rundt konserttema, konsept og band. De endte på Tromsøbandet Oh! – en guttegjeng mellom 23 og 26 år, som har spilt sammen i tre år, og som spiller neo-soul.

– Vi ville ha litt unge folk, fordi vi er unge sjøl. Vi ønsket å hjelpe noen opp og fram i bransjen.

– Neo-soul er jo ikke akkurat jazz …

– Nei, ikke helt jazz, men litt innafor jazzsjangeren er det da, mener Renate, og synes de har sitt på det tørre.

Og teft hadde de i allefall, for bandet de hadde valgt seg vant NRK P3s ”Ukas urørt” like etter at de var booka av teamet i februar, og i mars ga de ut sin første cd, Stereosoul, som de promoterte på festivalen.

Tok seg av nesten alt sjøl

Foruten å velge band valgte teamet seg en leder på den første samlinga. Det ble Henrik Fjelberg ble studerer Prosjektledelse og Kultur på NISS.

På neste samling ble de fleste av de vidløftige ideene tatt ned og oppgaver fordelt. Vanligvis er produsenten alene om rolla, og må delegere oppgaver nedover i systemet. Her var det ni, og duka for kaos. Men fordelinga av oppgaver gikk smertefritt og i siviliserte former, forteller vår utvalgte produsent. I teamet var de nok folk til å kunne gjøre det aller meste sjøl – bortsett fra lyd og lys: lysmann leide de inn, og på lyd fikk de bruke festivalens egne folk og utstyr. Konsertsal var også reservert fra før. Resten gjorde de sjøl – også de visuelle elementene tok de seg av – for under rekrutteringsprosessen hadde ledelsen for prosjektet sørga for å sende invitasjon også til filmmiljøet.

Mange oppgaver

Det er ikke lite en produsent har ansvaret for. Det er et hav av store og små detaljer. Som booking av band, inklusive avtale om honorar, kontraktskriving og booking av reise og hotell. Budsjettet skal holdes, rekvisitter og teknisk utstyr skaffes. Artistene skal ha forpleining – bli kjørt hit og dit og ha mat og drikke bak scene. Så skal PR og markedsføring på plass og presse håndteres. For å skape litt blest om seg sjøl i tillegg, fikk ”våre” produsenter laga seg jakker med ”Unge produsenter” på ryggen.

Også konsertprogrammet kan produsenten legge føringer for, men våre produsenter lot bandet sitt være helt fri når det gjaldt det.

– Vi fordelte oppgaver etter egenskaper og etter hva vi er flinke til, forteller Renate Thauland, som sjøl hadde ansvaret for PR og markedsføring. Hun hjalp også til med booking.

– Jeg fikk masse ut av dette og veit at denne erfaringa vil komme godt med.