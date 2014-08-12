Populærmusikk

400 000 til Oh!

12.08.2014
- Red.

Bandet Oh mottok nylig Arctic Talent, et musikkstipend som skal bidra til nasjonal og/eller internasjonal lansering for en yngre artist fra nord.

Stipendet er på 400.000 kroner og knyttes til lanseringsaktivitet over ett år fra tildelingstidspunktet.

Prisen ble delt ut for første gang under åpningen av Varangerfestivalen denne måneden.

Juryen begrunner tildelingen slik: 
– Årets Arctic Talent går til Thebandcalledoh! fra Tromsø. Bandet har imponert med sin stilfulle arktiske soul og de siste årene vist sterk kunstnerisk integritet og en tydelig musikalsk stemme med stort potensial. Bandets frontfigur og vokalist, Frode Larsen, har stått fram som en av Nord-Norges mest særpregede og interessante vokalister og bandets første EP «Lesson one» ble mottatt med stående ovasjoner allerede i 2011. Avisa Nordlys skrev i april i år at dette bandet vil bli Nord-Norges neste internasjonale eksportartikkel og en samstemt jury kunne ikke vært mer enig. Bandet innehar potensial, særegenhet og vilje til å slå igjennom nasjonalt – og på sikt internasjonalt, og juryen tror at årets Arctic Talent-stipend vil kunne hjelpe Thebandcalledoh! til å realisere sitt store kommersielle og kunstneriske potensial i et stort marked. ENI Norge og Varangerfestivalen gratulerer med tildelingen!

Juryen har bestått av:
Maria Utsi (Festivalsjef, Varangerfestivalen), Andreas Wulff (Kommunikasjonsdirektør, ENI Norge), Hans Petter Haaland (Daglig leder, Haaland, Eidsvåg & Strøm), Ragnhild Dalheim Eriksen (Tidligere leder, Riddu Riddu), Brynjar Rasmussen (produsent, Nordnorsk Jazzsenter), Fredrik Forssman (leder, Nordnorsk kompetansesenter for rock) og Einar Idsøe Eidsvåg (rådgiver, Music Norway).

Unge produsenters plakat under Moldejazz

Oppfordrer andre til å ta ballen

Prosjektet ”Unge produsenter” på årets Moldejazz må videreføres både i Molde og av andre festivaler og institusjoner, mener de unge medvirkende.

Terri Lyne Carrington’s Mosaic Project i Bjørnsonhuset fredag 18/7 2014.

Satser på produsentspirene

Vi må fokusere også på det som skjer bak scenen, mente Moldejazzsjefen, og rigga til et prosjekt for unge produsenter...

Uno Alexander Vesje

Uno Alexander Vesje vinner av internasjonal komposisjonskonkurranse

Harpist og komponist Vesje vant The 6th USA International Harp Competition Composition Contest.

Unni Løvlid

Levande tradisjon, kjøtt og blod

Heile samlinger av tradisjonsmusikk ved arkiva våre må verte digitaliserte og tilgjengelege. Materialet må få hjelp til å bli levande...

Henning Kraggerud vil bygge musikalske broer mellom Irland og Norge

Henning Kraggerud blir kunstnerisk partner for Irish Chamber Orchestra

– Henning har konsekvent vist sin eksepsjonelle evne til å komme i kontakt med vårt publikum over hele Irland, sier...