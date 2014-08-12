400 000 til Oh!

Bandet Oh mottok nylig Arctic Talent, et musikkstipend som skal bidra til nasjonal og/eller internasjonal lansering for en yngre artist fra nord.

Stipendet er på 400.000 kroner og knyttes til lanseringsaktivitet over ett år fra tildelingstidspunktet.

Prisen ble delt ut for første gang under åpningen av Varangerfestivalen denne måneden.

Juryen begrunner tildelingen slik:

– Årets Arctic Talent går til Thebandcalledoh! fra Tromsø. Bandet har imponert med sin stilfulle arktiske soul og de siste årene vist sterk kunstnerisk integritet og en tydelig musikalsk stemme med stort potensial. Bandets frontfigur og vokalist, Frode Larsen, har stått fram som en av Nord-Norges mest særpregede og interessante vokalister og bandets første EP «Lesson one» ble mottatt med stående ovasjoner allerede i 2011. Avisa Nordlys skrev i april i år at dette bandet vil bli Nord-Norges neste internasjonale eksportartikkel og en samstemt jury kunne ikke vært mer enig. Bandet innehar potensial, særegenhet og vilje til å slå igjennom nasjonalt – og på sikt internasjonalt, og juryen tror at årets Arctic Talent-stipend vil kunne hjelpe Thebandcalledoh! til å realisere sitt store kommersielle og kunstneriske potensial i et stort marked. ENI Norge og Varangerfestivalen gratulerer med tildelingen!

Juryen har bestått av:

Maria Utsi (Festivalsjef, Varangerfestivalen), Andreas Wulff (Kommunikasjonsdirektør, ENI Norge), Hans Petter Haaland (Daglig leder, Haaland, Eidsvåg & Strøm), Ragnhild Dalheim Eriksen (Tidligere leder, Riddu Riddu), Brynjar Rasmussen (produsent, Nordnorsk Jazzsenter), Fredrik Forssman (leder, Nordnorsk kompetansesenter for rock) og Einar Idsøe Eidsvåg (rådgiver, Music Norway).