Mot trippel gullplate for Heidi Hauge

Heidi Hauge ligger an til å få hele tre gullplater i 2001 for sine country-utgivelser. Men plateselskapet Showtime Records måtte tv-annonsere for i det hele tatt å få skikkelig distribusjon av platene. Årets «Country Girl» har så langt solgt 32.000 eksemplarer, og Showtime Records satser på å nå 35.000-40.000. Tar vi med at forgjengeren «Country Rose» allerede har passert gullkravet på 25.000, mens debuten «Country Time» har solgt 24.000 og fortsatt selger, kan Heidi Hauge trolig motta hele tre gullplater i år. Når skjedde det sist i norsk platebransje?

Men veien fram har ikke vært enkel, og hemmeligheten er en usedvanlig dristig markedsføring. Da Arvid Berge i Showtime Records skulle selge inn «Country Time» i februar 2000 var det bare Shells bensinstasjoner som viste interesse.

— Flere bensinstasjoner og distributører ville ikke ta inn platen med den begrunnelse at omslaget var forferdelig og musikken var gammelmodig og dårlig. Men når var det grossistene ble plateanmeldere? De skal selge publikum det de ønsker.

En tv-kampanje ble løsningen. Berge fikk en god avtale med TV3, og begynte i juli i fjor å annonsere for en plate som knapt nok hadde distribusjon.

— Ut fra de tilbakemeldingene jeg hadde fått om plata, hadde jeg god tro på tv-annonsering. Og samtidig lovte flere distributører å ta inn plata dersom jeg annonserte på tv.

Etterspørselen økte og grossister som Norgeskjeden, Kjell Bjørge Engros, Bonver og One Stop Entertainment tok alle inn plata. Siden har tv-annonsering vært en viktig del for Showtime Records, som også har gitt ut mindre suksessfulle plater med Cato Sanden og Hjerterknekt.

— Men jeg venter noen uker før jeg begynner å annonsere, for av erfaring vet jeg at platebutikkene er sene med å ta inn platene våre.

Nå arbeider Berge mest med en planlagt lansering av «Country Girl» i Danmark – oppfulgt med flere spillejobber. Han har allerede mottatt flere lovende tilbakemeldinger fra radiostasjoner og countryfestivaler i Danmark og Sverige. Men noen ny Hauge-plate kommer ikke før til neste sommer.

— Det hadde vært fristende å gi ut en allerede ved årsskiftet for å terge musikkpolitiet, men vi venter til sommeren. Men da har jeg stor tro på at vi kommer til å gjøre oss enda mer bemerket enn i år.

«Country Time» og «Country Rose» solgte til sammen rundt 50.000 eksemplarer uten å sneie innom VG-lista. Men etter at at Showtime Records slapp «Country Girl» i juni debuterte den syngende firebarnsmoren fra Skien endelig på Norges offisielle salgsliste 4. juli – på en 29. plass.

— Det var en lettelse. Men fremdeles vil jeg påstå at VG-lista er fullstendig skakkjørt og ikke gir noe bilde av virkeligheten. Men jeg håper det bedrer seg nå som GGF har signalisert at de vil få flere bensinstasjoner inn under ordningen, sier Berge.

Og «Country Girl» har kloret seg godt fast i VG-lista; åtte uker senere ligger den fortsatt på en 27. plass – med 17. plass 18. juli som beste plassering.

— Nå selges vi hos Hysj!Hysj!, Platekompaniet, Akers Mic og Free Record Shop, kjeder som står for store deler av rapporteringen til VG-lista. Tidligere solgte vi nesten utelukkende via bensinstasjoner og mindre butikker, sier Berge, som ikke bare er irritert over manglende respons fra platekjedene.

NRK boikotter også Heidi Hauge, mener Berge. I sommer, da ”Country Girl” solgte som verst takket NRKs ”Sommeråpent” nei til Hauge to ganger. Og i vinter var Hauge ikke velkommen som underholdningene i sendingene fra ski-VM.

— Begge programmene er det jeg vil kalle folkelige og appellerer til mange av de samme menneskene som kjøper Heidi Hauge-plater. Men vi opplever en total boikott, både i tv og radio – og har fått som svar at at Heidi Hauge rett og slett ikke holder mål. I vinter var det bare DumDum Boys’ samleplate ”Schlägers” som solgte bedre enn ”Country Rose”. Men NRK ville heller satse på Crowtown, som de kom til å bli en av sommerens countryslagere. Men hvor er de nå? spør Berge.

Heidi Hauge spiller i kveld, 3. september, konsert i Sørlandshallen i Kristiansand. I den forbindelse har Fædrelandsvennen et større interju med henne og musikerektemannen Bjørn, som du kan lese her.