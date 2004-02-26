Black Box gjenåpner med gratis lørdag

Etter et nomadisk år i pappesker med diverse mindre hyggelige hendelser som ubudne gjester som tar med seg lydanlegg, har Black Box ristet av seg byggestøvet, og i kveld er det klart for den offisielle åpningen av teatrets nye scenehus i Marstrandgata 8 på Rodeløkka i Oslo. Lørdag inviterer Black Box alle som vil til gratis inngang i sin nye residens. Da kan publikum komme og gå som de selv vil mens det britiske kompaniet Forced Entertainment spiller den 6 timer lange forestillingen «And on the Thousandth Night», og det blir installasjoner, videoer, dj’s og servering rundt omkring i bygningen. Senere i uken byr teatret blant annet på et nytt stykke av Verdensteatret.

Av Hild Borchgrevink

1.juni i fjor pakket Black Box sammen etter 18 år på Aker Brygge. Ferden gikk til provisoriske kontorer i Marstrandgata, i bygningskomplekset til den gamle sjokoladefabrikken. Det luktet fortsatt sjokolade i veggene da ombygningen begynte. Kanskje sitter lukta der ennå, men nå er i alle fall mange kubikkmeter betong og mur sprengt ut og erstattet med et nytt teaterhus, med en stor og en liten scene som på Aker Brygge.

– Publikumsarealet og tilgjengeligheten blir mye bedre i det nye bygget, sa teatersjef Kristian Seltun før jul, og viste til et stort åpent rom som skal fungere som foaje og café.

Black Box er også glade for å flytte seg østover i byen.

Lørdag inviterer Black Box alle som vil til å spasere gratis rundt og se på bygningen, mens det britiske kompaniet Forced Entertainment spiller en seks timer lang forestilling og det er flere andre ting som skjer i kriker og kroker. Lørdagens seks timer lange «And on the Thousandth Night» er inspirert av Tusen og en natt. Kledd som konger og dronninger sitter Forced Entertainments åtte skuespillere på scenen og forteller en lang og langt på vei improvisert historie, som hver gang den avbrytes umiddelbart må igangsettes igjen med setningen «Once upon a time there was a King…». Innimellom tar enkelte av kongene og dronningene en liten pause lenger bak i rommet, for å drikke, kanskje spise eller til og med sove litt, men de andre royale aktørene fortsetter fremme på scenekanten. Dette er Forced Entertainment i deres enkleste og, vil mange si, kanskje mest geniale form. ”Stort, levende og intelligent teater laget med de enkleste av virkemidler”, skrev Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Forced Entertainment er et av Storbritannias mest anerkjente scenekunstkompanier. Gruppen ble etablert i Sheffield i 1984. Kompaniet er kjent for å integrere digitale medier i sitt teaterspråk og å fokusere på tekst. Tekstene skrives av kompaniets kunstneriske leder Tim Etchells, som også er en anerkjent teater- og medieessayist. Ensemblet består ellers av Robin Arthur, Jerry Killick, Richard Lowdon, Claire Marshall, Cathy Naden, Terry O’Connor, John Rowley og K Michael Weaver.

Men Black Box og Forced Entertainment tjuvstarter allerede idag. Ingen ringere enn prinsesse Märtha Louise klipper snoren, og når hun er ferdig, overtar Forced Entertainment med en forestilling som har en særdeles passende tittel: ”First Night”. Denne spilles torsdag og fredag. «First Night» ble laget i 2001 som et bestillingsverk til Rotterdamse Schouwburg, SpielArt Festival i München og Festival Theaterformen i Hannover. Black Box´ Borghild Marie Kvale kan den best karakteriseres som en katastrofal vaudeville. En storslått åpning går etterhvert fullstendig i oppløsning, ettersom aktørene ufrivillig trekkes inn i et kaos av svarte fremtidsspådommer, psykotisk virkelighetsflukt, utilsiktede dansenumre og rystende showbiz-anekdoter.

Utover i uken kan teatret by på blant annet en splitter ny forestilling av Verdensteatret, hvis nyeste forestillinger «Regla» og «Tsalal» (2001 og 2002) har fått fantastiske mottakelser. Verdensteatrets nye produksjon som har premiere på Black Box 5. mars tar som flere av gruppens verk utgangspunkt i en reise, denne gangen en reise til Grønland som noen av kompaniets medlemmer gjorde i 2003. Verdensteatrets Asle Nilsen har samtidig utstilling i teaterfoajeen i Marstrandgata. Denne utstillingen åpner også idag.

Programmet for Black Box´ åpningsuke ser slik ut:

Torsdag 26. februar, kl. 18.30:

Velkomst-taler og hilsninger (foajé)

Offisiell åpning ved Prinsesse Märtha Louise (Store scene)

Forced Entertainment – «First Night» (Store scene)

HC Gilje/Kreutzerkompani – installasjon (Lille scene – står til 28. februar)

Asle Nilsen – utstilling (foajé – står til 7. mars)

Fredag 27. februar kl. 19.00:

Forced Entertainment – «First Night»

Lørdag 28. februar kl. 18.00 – 24.00:

Forced Entertainment – «And on the Thousandth Night» (Store scene)

Gratis inngang denne kvelden.

Tirsdag 2. mars – fredag 5. mars kl. 10.00, 11.30 og 18.00, samt lørdag 6. mars kl. 13.00 og 18.00:

Teater Joker – «Hando Kjendo». (Lille scene) Teater for barn