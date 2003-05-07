«Agora»: Lydteater med Natasha Barrett

Torsdag 8. til søndag 11. mai fremføres Natasha Barretts elektroakustiske lydteaterstykke «Agora» på Black Box Store scene. Sopranen Kristin Norderval er eneste utøver på scenen, og skaper alle forestillingens personligheter. – «Agora» er et stykke som beskriver de ulike psykologiske tilstander et menneske kan gå igjennom i møtet med andre mennesker i rommet, sier Barrett selv. Det er Oslo Opera Net som presenterer denne urpremieren.

Urpremieren «Agora» kan best beskrives som elektroakustisk lydteater som består av tre sidestilte elementer: den elektroakustiske komposisjonen, sangerens musikalske og dramatiske utfoldelse, samt en arkitektonisk installasjon.

— «Agora» er et stykke som beskriver de ulike psykologiske tilstander et menneske kan gå igjennom i møtet med agora, som betyr «rommet» eller «møteplassen», fortalte Barrett til Ballade, da vi intervjuet henne i forbindelse med utgivelsen av «Sinus Seduction» i november.

— Jeg ville illustrere med lyd de ulike arketypiske sinnstilstandene som kan oppstå i mennesket når det møter andre mennesker i rommet – eller på møteplassen om du vil – og må bevege seg for å møte eller unngå dem. Det er en hel masse ubevisste prosesser involvert her, som påvirker og sender mennesker inn i ulike sinnstilstander – som jeg her har forsøkt å fremstille som arketyper:

— Gjennom sopranens bruk av stemmen uttrykkes ondskap, lekenhet, lengsel, forknytthet, eller følelsen av å være bundet, og den sosiale personen, som gleder synes dette er moro, litt sånn «da-da-da»-lykkelig.

Oslo Opera Net uttaler i forbindelse med urpremieren at de søker å skape lydlandskaper og -miljøer som peker mot agoraens ulike aspekter. Her er det musikken, eller snarere klangbildene, som danner den strukturelle, teatrale drivkraften. I komposisjonen utvikles ulike psykologiske og fysiske tilstander, fra forvirring og frykt, via lek, forklaring og forståelse til lengsel og sinne. Bruddstykker av tekst fra norske, engelske, gammelengelske og gammelnorske kilder framhever det allmenngyldige og tidløse i materialet. Tekstene er hentet fra verker av bl.a. Henrik Ibsen, Henrik Wergeland, Sigbjørn Obstfelder, Edgar Allan Poe, Lewis Carroll og William Wordsworth.

— Selv om «Agora» har elementer fra mine stykker «Angels & Devils» og «…the fetters of a dream», kommer ikke forestillingen til å være summen av de to stykkene pluss en skulptur – dette kommer til å høres helt annerledes ut, og være mye mer visuelt enn elektroakustisk konserter vanligvis er, forteller Barrett.

Oslo Opera Net presenterer norsk og internasjonal kammeropera fra vår samtid og nære fortid, og medvirker til å utvikle nye norske kammeroperaer ved å bestille verk fra norske kunstnere. Blant deres tidligere produksjoner finner man ”hundens bevegelsar” (2002) med musikk av Mark Adderly og tekst av Jon Fosse og ”Ein Skuggeopera” (2001) av Cecilie Ore og Paal-Helge Haugen.

Britisk-norske Natasha Barrett er født i 1972, og har studert elektroakustisk komposisjon i England, der hun også jobbet sammen med Birmingham Electroacoustic Sound Theatre – BEAST. Hun fikk sin doktorgrad i komposisjon i 1998, samme år som et stipend fra Norsk forskningsråd gjorde henne i stand til å arbeide som huskomponist ved NoTAM. Hun jobber i dag som frilans-komponist og lærer i Oslo, og har også vært førstelektor i musikkteknologi og leder for det elektroakustiske studioet ved Musikkonservatoriet i Tromsø. I både Europa og USA har utøverinstitusjoner og musikere spesialbestilt verker fra henne, samtidig som musikken hennes også er representert på en rekke CD-innspillinger, både på henes eget selskap og utenlandske etiketter som empreintes DIGITALes, Cultures electroniques/Mnemosyne Musique Media og CDCM/Centaur. Hun har ellers mottatt en rekke internasjonale priser og anerkjennelser for sitt arbeid, deriblant fra Prix Ars Electronica (Linz, Østerrike, 1998), Noroit-Leonce Petitot (Arras, Frankrike, 1998), Bourges International Electroacoustic Music Awards (Frannkrike, 1998 og 1995), Concours Scrime (Frankrike, 2000), International Electroacoustic Creation Competition of Ciberart (Italia, 2000), Concours Luigi Russolo (Italia, 1995 og 1998).

Det er som nevnt Kristin Norderval som tar seg av den sanglige fremføringen av Barrets stykke. Regien av «Agora» er ved Janne Wettre, Birger Sevaldson har tatt seg av den arketektoniske installsjonen, mens Jane Hveding har stått for koreografisk assistanse. Lysdesign er ved Kurt Hermansen.

«Agora» spilles klokken 20 hver kveld, frem til søndag 11. mai.