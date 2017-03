Danske eiere åpne for å selge GAFFA.no-domenet

Av

Det ble onsdag kjent at driftsselskapet bak musikkmagasinet GAFFA.no, GAFFA Norge As, er slått konkurs.

– Årsaken til konkursen er selskapets gjeld til skatteetaten. Markedet for musikkmedier og supporten fra musikkbransjen er ikke sterk i Norge, sammenliknet med for eksempel Sverige. GAFFA er et privat selskap og mottar ikke noen form for støtte. Uten tilstrekkelige inntekter stopper festen, sier direktør Robert Borges i GAFFA til Ballade.

Det danske musikkmagasinet GAFFA etablerte seg med egen norsk utgave i 2011. Norske GAFFA kom ut som månedlig gratismagasin frem til papirutgaven ble lagt ned sommeren 2015. Konkursen i Norge påvirker ikke GAFFAs øvrige selskap i Danmark og Sverige.

GAFFA Danmark gikk for øvrig også konkurs i desember 2015, men fortsatte driften i nytt eierselskap.

– Hva vil skje med det norske domenet fremover?

– Domenet er til salg via bobestyreren og om noen har lyst til drive GAFFA videre er jeg sikker på at både vi og den norske redaksjonen er interessert i å samarbeide, svarer Borges.

Inntil videre vil GAFFA.no ligge søkbart på nett.

Ballade gjør oppmerksom på at journalist Aslaug Olette Klausen har frilanset for GAFFA fra 2012 til i dag.