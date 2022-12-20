Sceneteknisk skole godkjent på overtid
Utdanningen har ligget til godkjenning hos myndighetene siden februar.
Etter at det ble kjent at den nye sceneteknikkskolen er godkjent, skriver Virke om behovet for en utdanning innen sceneteknisk produksjon. I en pressemelding skriver Hovedorganisasjonen Virke at de sammen med fagforeninga CREO og Fagskolen Oslo om utdanninga de har utviklet – for å svare på det behovet. Siden februar har utdanningen ligget til godkjenning hos myndighetene. Nå har endelig vedtaket kommet om at utdanningen er godkjent fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).
Ballade.no har skrevet om forsinkelsen av godkjenninga – og at aktørene ønsket å starte opp sist høst. Da viste både Fagskolen og Creo, Virke – og Kulturrom, som jobber tett med arrangørteknikere om deres arbeidsforhold – at rekrutteringa til sceneteknikk er lav, ensidig rekruttering – og at sikkerhetern ble dårligere som følger av teknikerflukten i pandemien.
– Vi er svært bekymret for forsinkelsen. Målet var å etablere en utdanning for å hindre flukt fra en bransje som var svært berørt av pandemien. Det sa rektor ved Fagskolen Kristin Andresen til Ballade i mai.
– Denne utdanningen vil bidra til økt rekruttering til en bransje som har et stort behov for flere folk, samtidig som den kan bidra til at de som har jobbet i bransjen i mange år kan få dokumentert den kompetansen de allerede har opparbeidet seg, sier bransjeleder for kultur og opplevelser i Virke Rhiannon Edwards etter at utdanninga ble godkjent.