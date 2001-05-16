Populærmusikk

Kristiansand kommune kjøper hall til Quart Festivalen

16.05.2001
Arvid Skancke-Knutsen

Quart Festivalen var langt nede etter at private interesser stanset konsertplanene i verkstedhallen på Tangen, og truet en stund med å legge seg ned. Nå er humøret tilbake på topp, etter at Kristiansand kommune like godt har kjøpt fri Idrettshallen på Odderøya til festivalen. Og billettsalget går bedre enn noensinne.

I går vedtok kommunalutvalget i Kristiansand å kjøpe hallen av Forsvarets Bygningstjeneste. Hastevedtaket ble gjort for å sikre Quart Festivalen en klubbscene, der artister som Cradle Of Filth, Grandaddy, Jim White, Anja Garbarek og Cloroform skal spille.

— Hallen tar opp mot 1700 mennesker, og vil gjøre det mye lettere for oss å gjennomføre årets program, enn om vi hadde måttet flytte alle artistene over til det langt mindre stedet Vaskeriet, forteller en fornøyd festivalsjef Toffen Gunnufsen til Ballade. – Det har i alle år vært en hall som forsvaret har brukt til sine rekrutter, men som et ledd i demilitariseringen av Odderøya har den de siste årene vært leid ut til kommunens idrettsetat.

Quart Festivalen lå an til å tape rundt en halv million kroner om en ny hall ikke var gått i orden. Nå takker en glad Toffen kommunepolitikerne for det raske vedtaket, der kommunen kjøper hallen til verditakst, og overtar eieransvaret i god tid før Quart Festivalen tar til.

— For oss er dette en optimal løsning. Vi må riktignok slippe folk inn og ut igjen fra Odderøya etter at utendørskonsertene tar slutt, men den nye hallen ligger sentralt, og kan ta bra med folk. Vi må for øvrig bygge den litt om med tanke på de akustiske forholdene, men dette er uten tvil en kjempepositiv beslutning, både for festivaldeltakerne og oss.

Toffen forteller at årets billettsalg så langt ligger hundre prosent høyere enn på samme tid i fjor.

— I fjor solgte vi rundt 60 000 billetter, og i 1999 var det rundt 40 000. Nå har vi allerede 12 000 i forsalg, halvannen måned før festivalen tar til.

Toffen er ellers av den oppfatning at årets program er det jevneste på mange år.

— Jeg synes utendørskonsertene står seg bra, med jevn stigning hele dagen. Det er klart at vi savner noen av de store kanonene på rhytm’n’blues-siden, som vi dekket bra i fjor, men det har sammenheng med at svært få artister i denne genren er i Europa på denne tiden. På rockesiden har vi derimot fått til et bra program ut fra forutsetningene. Dessuten fokuserer vi i år litt ekstra på det norske, med Mayhem, Briskeby og Euroboys som headlinere på hver sin scene.

