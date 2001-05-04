Sterk norsk klubb-Quart

Norske artister gjør seg også sterkt gjeldende på Quart-festivalens klubbscener. Ai Phoenix (bildet), St. Thomas og Ram-Zet står for undergrunnsrocken, klubbmusikken er sterkt representert med Sternklang, Moon Orchestra, Palace of Pleasure og jazzen holder fanen hevet gjennom Jaga Jazzist og Cloroform.

I tillegg til Idrettsplassen, Bendiksbukta og Salamanderparken kan du oppleve mange spennende artister på mindre steder som Caledonien, Vaskeriet og Kick. I tillegg er Quart-festivalen fortsatt på jakt etter et siste spillested, som kan huse konsertene med Cradle of Filth, Arab Strap, Grandaddy og My Vitriol, etter at planene om Verkstedhallen på Tangen falt i fisk. Under programmet nedenfor er dette stedet oppført som «Hallen».

— Vi jobber nå med å få tak i Filmhallen på Odderøya, der Film-Quart viser filmer. I tillegg har vi et enda et alternativ hvis det skulle feile. I verste fall må vi sette opp konsertene på Vaskeriet, men det håper vi å unngå for da taper vi så mange penger, sier pressesjef Pål Hetland i Quart-festivalen.

Siste nytt er nå at Jo Strømgrens ballett «Gorri-Gorri» kommer til Kristiansand som en del av Quart. Den settes opp på Agder Teater torsdag til lørdag. Og finner festivalleldelsen et egnet konsertlokale, får lokalsatsingen REIV boltre seg i Vaskeriets lokaler onsdag til lørdag. Her får lokale band og musikere sjansen til å vise hva de er gode for.

Disse spiller på klubbene under årets Quartfestival: Ram-Zet, Richard Scanty, Sternklang, Xpress2, KS Choise, Amen, Zero 7, Cradle of Filth, Peel, Ai Phoenix, Talvin Singh, Little Louie Vega, My Vitriol, Stanton Warriors, Goldfrapp, Vidar Vang, Palace of Pleasure, Francois K & Eric Kupper, Tom McRae, Wookie, Jazzy Jeff, Jim White, St. Thomas, Moon Orchestra, Eric Morillo, Magnetic Fields, Bent, Moodyman, Grandaddy, Cloroform, Jaga Jazzist, Anja Garbarek, Matias Heilbronn, Masta Ace, Tony Touch og Arab Strap.