Populærmusikk

Fri resonnering i Trondheim

Publisert
09.11.2011
Skrevet av
- Red.

Skal det være noe transe-psykedelia?

Minifestivalen Fri resonans arrangeres i år for sjuende året på rad. Fra scenen på Dokkhuset i Trondheim presenteres et sammensatt program. Det er, i følge en pressemelding fra arrangørene, «få festivaler du får muligheten til å høre fremadstormende norsk popmusikk, transe-psykedelisk musikk fra Niger og franske lydkunstnere på en og samme scene».

Fri Resonans ønsker å finne uventede koblinger, og overraske publikum slik at «alle hører noe de garantert aldri har hørt før».

Det uhørte kan høres mellom 10. og 12. november – mer om programmet finner du på Dokkhusets hjemmesider og festivalens egne Facebooksider.

Festivaler

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

