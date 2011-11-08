Kunstmusikk

Lyden av skandinavisk samtidsmusikk

08.11.2011
- Red.

Er det lyden av poteter?

Ny Musikk arrangerer i perioden 11. november til 15.november en konsertserie under navnet POTETlyd, om skandinavisk samtidsmusikk av i dag.

Konsertserien finner sted i Ny Musikks egne lokaler og på Caféteateret på Grønland. Her urfremføres Lars Petter Hagens Rosamunde – med dans, sang og synth, her foredrar musikkviter Ola Graff om djevelens musikk – om joik, forbud, og OL på Lillehammer og her kan man delta når Figura Ensemble fra Danmark inviterer til åpen prøve der komponisten opptrer som formidler av sitt eget partitur.

Med suppe
Det hele er kuratert av komponist Per Zanussi og pianist Heloisa Amaral. Sistnevnte sier følgende i en pressemelding:

— Vi har valgt å kalle konsertrekken POTETlyd fordi programmet har en kontrasterende stil og sjangrer satt sammen med utgangspunkt i vår felles nordiske musikkarv. Serien skal gjenspeile både likheter og kontraster i den eksperimentelle musikkscenen i det nordiske rommet i dag. Og så serverer vi potetsuppe til publikum!

GenreKunstmusikkGenreKunstmusikkSamtidsmusikkKonsertserier

