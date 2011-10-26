Kunstmusikk

Ny kunstnerisk leder i Ny Musikk

26.10.2011
- Red.

Anne Hilde Neset overtar etter Øyvind Torvund.

Anne Hilde Neset tiltrer stillingen som kunstnerisk leder i Ny Musikk 1. februar 2012.

Hun har jobbet som viseredaktør i det internasjonalt anerkjente musikktidsskriftet The Wire i 14 år, og har samtidig fungert som kurator, foreleser og kritiker innen lydkunst, komposisjon og kunstmusikk på internasjonal basis. Hun grunnla Electra Productions i 2003, et samtidskunstbyrå med base i London som jobber frem tverrfaglige kunstsamarbeid, og som i dag er del av Arts Council Englands “national portfolio” med et aktivt program. Ved siden av arbeidet hennes i The Wire og Electra har hun kuratert festivaler og utstillinger internasjonalt for ledende institusjoner som blant annet Tate Modern, Barbican og Royal Festival Hall, samt jobbet som programleder BBC Radio.

Neset var også blant søkerne til stillingen som kunstnerisk leder for Ultima-festivalen, som ble utlyst i sommer.

Torvund har valgt å slutte i Ny Musikk for å vie seg til komposisjon på heltid.

