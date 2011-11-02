Etno-kaos starter showet

Oslo World Music satser på drømmer og åpner stort.

Årets utgave av Oslo World Music Festival er den siste som arrangeres under Rikskonsertenes vinger. Denne uken ble det kjent at festivalen nå skal .

Men før den tid skal det arrangeres festival. Årets program er satt sammen med utgangspunkt i stikkordet «drømmer». Det åpner storslagent, med gruppen DakhaBrakha fra Ukraina. De kommer til byen med en stor produksjon, som bare så vidt får plass i den nye mathallen på Vulkan.

— De ville nok ikke fått plass om mathallen var helt ferdigstilt, sier festivalsjef Alexandra Archetti Stølen.

— Men nå som hallen fremdeles bare er halvferdig, er det god plass her. Vi liker det symbolske i å starte festivalen på en ny scene, i det som skal bli et nytt, lite hjerte av Oslo.

Kaos

DakhaBrakha har utspring i miljøet rundt Senter for Smatidskunst i Kiev. Showet deres er mildt sagt mangfoldig. Det musiklaske grunnfjellet bygges på ukrainsk folkemusikk, indisk perkusjon, tradisjonelle rytmeinstrumenter fra Australia, cello, munnspill og trekkspill. I tillegg byr de på 3D-laser, videoanimasjoner, dansere og teater – at de selv velger å kalle det for «etno-kaos», høres egentlig bare rett og rimelig ut.

Dørene på Vulkan åpner kl. 19.00.