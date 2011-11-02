Folkemusikk

Etno-kaos starter showet

Publisert
02.11.2011
Skrevet av
- Red.

Oslo World Music satser på drømmer og åpner stort.

Årets utgave av Oslo World Music Festival er den siste som arrangeres under Rikskonsertenes vinger. Denne uken ble det kjent at festivalen nå skal .

Men før den tid skal det arrangeres festival. Årets program er satt sammen med utgangspunkt i stikkordet «drømmer». Det åpner storslagent, med gruppen DakhaBrakha fra Ukraina. De kommer til byen med en stor produksjon, som bare så vidt får plass i den nye mathallen på Vulkan.

— De ville nok ikke fått plass om mathallen var helt ferdigstilt, sier festivalsjef Alexandra Archetti Stølen.

— Men nå som hallen fremdeles bare er halvferdig, er det god plass her. Vi liker det symbolske i å starte festivalen på en ny scene, i det som skal bli et nytt, lite hjerte av Oslo.

Kaos
DakhaBrakha har utspring i miljøet rundt Senter for Smatidskunst i Kiev. Showet deres er mildt sagt mangfoldig. Det musiklaske grunnfjellet bygges på ukrainsk folkemusikk, indisk perkusjon, tradisjonelle rytmeinstrumenter fra Australia, cello, munnspill og trekkspill. I tillegg byr de på 3D-laser, videoanimasjoner, dansere og teater – at de selv velger å kalle det for «etno-kaos», høres egentlig bare rett og rimelig ut.

Dørene på Vulkan åpner kl. 19.00. Resten av programmet til festivalen kan sees på festivalens egne sider.

Oslo World Music Festival logo

Blir egen stiftelse

Oslo World Music Festival blir en egen stiftelse. Rikskonsertene ønsket et samarbeid med Øyafestivalen.

Fri resonnering i Trondheim

Skal det være noe transe-psykedelia?

15.000 hørte verdensmusikk i Oslo

Gode besøkstall for Oslo World Music Festival.

Oslo World Music Festival

Den utfordrende verdensmusikken

Oslo World Music festival fyller 20 år, men sliter fortsatt med promoteringen når 90% av innholdet er ukjente navn. Hvorfor...

Emilio Sanhueza

Emilio Sanhueza til BIT20

Plateseskapslederen og kritikeren er ansatt som kommunikasjonsmedarbeider i ensemblet.

Daglig leder i Hold Norge rent, Lise Keilty Gulbransen

Ti råd for et søppelfritt arrangement

Hold Norge Rent har utviklet arrangementsvettregler som skal bidra til mindre avfall.

Ingegjerd Bagøien Moe på scenen på Tehater Mönchengladbach

Tysk debut: Ingegjerd Bagøien Moe flyr over Wagner-land

Fra å imponere som selveste Kirsten Flagstad her hjemme debuterte hun i høst i sin første Wagnerrolle – i Tyskland....