Folkemusikk

Blir egen stiftelse

Publisert
01.11.2011
Skrevet av
Espen A. Eik

Oslo World Music Festival blir en egen stiftelse. Rikskonsertene ønsket et samarbeid med Øyafestivalen.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 ble det kjent at Oslo World Music Festival (OWMF) , og muligens inngå samarbeid med andre knutepunktfestivaler.

OWMF har vært den eneste festivalen i landet som har vært drevet i statlig regi. Sånn blir det ikke lenger: Det er nå offentliggjort at OWMF blir en egen stiftelse.

Kulturdepartementet har, blant annet i dialog med representanter for verdensmusikkmiljøet, vurdert forskjellige løsninger for videreføring av festivalen. Departementet konkluderer med at festivalen bør bli en selvstendig stiftelse. Det vil bli opprettet et eget styre for festivalen, opplyses det i en pressemelding.

Ønsket seg Øya
Dette er ikke i tråd med hva Rikskonsertene ønsket seg. De hadde nemlig foreslått at festivalen skulle knyttes opp mot Øyafestivalen, som har knutepunktstatus innen pop og rock.

— Det er ingen hemmelighet hva vi har spilt inn: Vi har hele tiden ment at Øyafestivalen vil være en god samarbeidspartner for Oslo World Music Festival. Men punkt én er at festivalen står godt på egne ben, deretter kan den knyttes opp mot en samarbeidspartner, sier avtroppende direktør for Rikskonsertene, Åse Kleveland til Ballade.

Fornøyd
Leder for festivalen, Alexandra Archetti Stølen, sier at det hele tiden har vært foreslått å gjøre OWMF til en egen stiftelse.

— Det er en av de løsningene vi har anbefalt, og vi er fornøyd nå. Et samarbeid med Øya kan bety mange forskjellige ting. Nå blir vi ikke bli en stiftelse under Øya, men vi kan jo samarbeide på andre måter.

— Vil festivalen nå ha det samme handlingsrommet som den har hatt mens den var en del av Rikskonsertene?

— Det budsjettforslaget som foreligger per nå er litt lavere enn det vi har hatt i Rikskonsertene. Men det er fortsatt mye som gjenstår i arbeidet med det strukturelle. Uansett er det fint å ha kommet frem til en løsning – det er på mange måter en lettelse, dette.

— Det er satt av fire stillinger til festivalen – er det avklart hvem som eventuelt blir med over fra Rikskonsertene?

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

— Det kan jeg ikke si så mye om nå, men det er jo ett av spørsmålene som nå dukker opp.

— Du er selv tilbudt å fortsette å jobbe i festivalen i samme stilling som du har nå. Ønsker du det?

— Jeg er veldig glad i OWMF og synes det er en fantastisk festival. Nå skal jeg først se nærmere på hvilke utfordringer som kommer i tiden fremover, før jeg tar endelig stilling til om jeg fortsetter.

— Beste løsningen
Khalid Salimi, leder for Melafestivalen, har vært av at Rikskonsertene skulle ha sin egen festival. Han er fornøyd med dagens avgjørelse.

— Etter min mening så var dette den beste løsningen, uansett. OWMF har bygget opp en egen kunstnerisk profil, og det er denne som nå skal videreføres. Derfor ville det være rart om festivalen gikk inn i en annen festival. Andre festivaler har også sine egne profiler, og det er viktig at disse respekteres, sier Salimi.

Han sier at OWMF nå er nødt til å bygge en selvstendig infrastruktur, slik andre festivaler har gjort.

— Det kan ta litt tid, men festivalen har fått sikret grunnleggende driftsmidler på statsbudsjettet fra 2012, og har dermed gode forutsetninger for å klare det.

FestivalerGenreFolkemusikkGenrePopulærmusikkPolitikk

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

