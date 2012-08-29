Fullbooket

Oslo World Music Festival er ferdig programmert. Problematiserer ytringsfrihet i Russland.

Festivalen arrangeres for første gang som selvstendig stiftelse, etter å ha blitt skilt ut av Rikskonsertene ved årsskiftet.

Årets festivaltema er derav «Selvstendighet», og temaet skal belyses gjennom konserter, artistmøter og artistsamtaler.

Festivalen har et eget seminar knyttet til fengslingen av Pussy Riot i Russland. Det heter «Selv om de fengsler oss har vi ikke tapt» – om kunst og politisk ytring og ytringsfrihet til Russland. Det arrangeres i samarbeid med Nobels Fredssenter og Amnesty International.

Oslo World Music Festival går av stabelen fra 29. – 4. november. Fullt program finnes på hjemmesidene til festivalen.