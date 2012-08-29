Fullbooket

29.08.2012
- Red.

Oslo World Music Festival er ferdig programmert. Problematiserer ytringsfrihet i Russland.

Festivalen arrangeres for første gang som selvstendig stiftelse, etter å ha blitt skilt ut av Rikskonsertene ved årsskiftet.

Årets festivaltema er derav «Selvstendighet», og temaet skal belyses gjennom konserter, artistmøter og artistsamtaler.

Festivalen har et eget seminar knyttet til fengslingen av Pussy Riot i Russland. Det heter «Selv om de fengsler oss har vi ikke tapt» – om kunst og politisk ytring og ytringsfrihet til Russland. Det arrangeres i samarbeid med Nobels Fredssenter og Amnesty International.

Oslo World Music Festival går av stabelen fra 29. – 4. november. Fullt program finnes på hjemmesidene til festivalen.

Relaterte saker

Stølen fortsetter i Oslo World Music Festival

Festivalen blir egen stiftelse.

Oslo World Music Festival logo

Blir egen stiftelse

Oslo World Music Festival blir en egen stiftelse. Rikskonsertene ønsket et samarbeid med Øyafestivalen.

Oslo World Music Festival logo

Skilles fra Rikskonsertene

Oslo World Music Festival skilles ut fra Rikskonsertene fra 1. januar 2012.

15.000 hørte verdensmusikk i Oslo

Gode besøkstall for Oslo World Music Festival.

Paal Nilssen Love – Ken Vandermark

Intens ethio-action

Paal Nilssen-Love har reist til Etiopia og fått utfordra seg sjølv. No tek han med seg utfordringane tilbake til oss.

Flere saker

Skjermbilde 2022 03 25 kl. 08.20.56

Ballade video: Fremmede på stranden

Ti videoer og fem premierer du bør få med deg. Leifson, Rikke Normann, Selma French, Jonathan Floo & Namsfogden, Yellowroots,...

Hilde Tørdal, ny daglig leder av PNEK

Hilde Tørdal ny daglig leder i PNEK

Vi trenger mer formidling, mer kunstkritikk og få ut informasjonen om hvem kunstnerne er, sier den nye lederen av PNEK,...

Sliteneliten 3 foto Signe Rosenlund Hauglid

Hvor faen blei det av Norge?

Generasjon prestasjon sier stopp! Nok nå. Bandmedlemmene i Sliteneliten vil bare leve i fred, helst i solidaritet og likhet. Og...