Stølen fortsetter i Oslo World Music Festival
Festivalen blir egen stiftelse.
Oslo World Music Festival ble i høst .
Nå er stiftelsens styre på plass. Det er også klart at Alexandra Archetti Stølen har takket ja til å fortsette som festivalsjef.
— Jeg brukte desember til å tenke meg godt om, og fant ut at hjertet mitt hører hjemme hos Oslo World Music Festival, sier Archetti Stølen i en pressemelding.
Styret i Stiftelsen Oslo World Music Festival består av følgende personer:
Birger Carlsen – styreleder – leder for Solistkoret, Mette Møller – nestleder – advokat/Generalsekretær i Forfatterforeningen, Claes Olsen – bookingansvarlig Øya Festivalen, Anne Moberg – produsent, Rikskonsertene, Lavleen Kaur – artist/kriminolog, Ellen Stokland – (1. vara) – Union Scene og Rob Waring – (2. vara)- musiker.
Årets festival, den første som selvstendig stiftelse, vil arrangeres fra 30.oktober til 4. november.