Stølen fortsetter i Oslo World Music Festival

Festivalen blir egen stiftelse.

Oslo World Music Festival ble i høst .

Nå er stiftelsens styre på plass. Det er også klart at Alexandra Archetti Stølen har takket ja til å fortsette som festivalsjef.

— Jeg brukte desember til å tenke meg godt om, og fant ut at hjertet mitt hører hjemme hos Oslo World Music Festival, sier Archetti Stølen i en pressemelding.

Styret i Stiftelsen Oslo World Music Festival består av følgende personer:

Birger Carlsen – styreleder – leder for Solistkoret, Mette Møller – nestleder – advokat/Generalsekretær i Forfatterforeningen, Claes Olsen – bookingansvarlig Øya Festivalen, Anne Moberg – produsent, Rikskonsertene, Lavleen Kaur – artist/kriminolog, Ellen Stokland – (1. vara) – Union Scene og Rob Waring – (2. vara)- musiker.

Årets festival, den første som selvstendig stiftelse, vil arrangeres fra 30.oktober til 4. november.