Stølen fortsetter i Oslo World Music Festival

Publisert
31.01.2012
Skrevet av
- Red.

Festivalen blir egen stiftelse.

Oslo World Music Festival ble i høst .

Nå er stiftelsens styre på plass. Det er også klart at Alexandra Archetti Stølen har takket ja til å fortsette som festivalsjef.

— Jeg brukte desember til å tenke meg godt om, og fant ut at hjertet mitt hører hjemme hos Oslo World Music Festival, sier Archetti Stølen i en pressemelding.

Styret i Stiftelsen Oslo World Music Festival består av følgende personer:

Birger Carlsen – styreleder – leder for Solistkoret, Mette Møller – nestleder – advokat/Generalsekretær i Forfatterforeningen, Claes Olsen – bookingansvarlig Øya Festivalen, Anne Moberg – produsent, Rikskonsertene, Lavleen Kaur – artist/kriminolog, Ellen Stokland – (1. vara) – Union Scene og Rob Waring – (2. vara)- musiker.

Årets festival, den første som selvstendig stiftelse, vil arrangeres fra 30.oktober til 4. november.

Oslo World Music Festival logo

Blir egen stiftelse

Oslo World Music Festival blir en egen stiftelse. Rikskonsertene ønsket et samarbeid med Øyafestivalen.

Fullbooket

Oslo World Music Festival er ferdig programmert. Problematiserer ytringsfrihet i Russland.

15.000 hørte verdensmusikk i Oslo

Gode besøkstall for Oslo World Music Festival.

Paal Nilssen Love – Ken Vandermark

Intens ethio-action

Paal Nilssen-Love har reist til Etiopia og fått utfordra seg sjølv. No tek han med seg utfordringane tilbake til oss.

Oslo World Music Festival

Den utfordrende verdensmusikken

Oslo World Music festival fyller 20 år, men sliter fortsatt med promoteringen når 90% av innholdet er ukjente navn. Hvorfor...

Den kanadiske organisten Isabelle Demers

Isabelle Demers: Orgelet bestemmer

De norske kollegene hennes beskriver henne som en orgelets superstjerne, men som tenåring foretrakk hun klaveret. Denne høsten blir Isabelle...

Julie Yuquing Ye

Ballade klassisk: Fram med rampelyset!

På kunstmusikkfeltet renner det på med utgivelser av ypperste kvalitet. De må få være med der rampelyset skinner!

Fagskole lyd lys

Støtte til utvikling av utdanning for lyd, lys, bilde og sceneteknikere

Fagskolen i Oslo har mottatt 1,253000 kroner i støtte til å utvikle en sceneteknisk fagutdanning.