Kulturminister Huitfeldt (Ap) vil vurdere endringer i kompetansenettverkene etter den kommende evalueringen.

I St.meld. nr. 21 2007/08 kalt «Samspill. Et løft for rytmisk musikk» ble det pekt på behovet for å etablere regionale kompetansesentre og nettverk for rytmisk musikk.Kompetansesentrene skulle bygge på eksisterende musikkorganisasjoner og blant annet tilby tiltak innenfor bransjerelatert virksomhet som management og arrangørkompetanse. Det første nettverket fikk forkortelsen VRAK og ble åpnet i september 2009. Flere fulgte kort tid etterpå.

Det er nå tydelig at flere av medlemmene i VRAK mener . Det er også delte meninger om det midtnorske nettverket MINK.

Evaluering på vei

Seksjonsleder for musikk i Norsk Kulturråd, Sjur Færøvig, sier at en evaluering av nettverkene er underveis.

— Statlige tilskudd til kompetansesentre for rytmisk musikk ble for 2009 fordelt etter søknad til Kulturdepartementet, og fra 2010 fikk Kulturrådet i oppdrag å fordele tilskuddene. Det skal nå gjennomføres en evaluering av tilskuddsordningen. Evalueringen skal besvare konkrete spørsmål knyttet til organisering, gjennomføring og resultater, og den forventes å ferdigstilles i løpet av 2012.

Vil vurdere endringer

Kritikerne av nettverkene mener de utgjør et unødvendig mellomledd, og at støtten de fordeler like gjerne kunne gått direkte til medlemmene i nettverket. Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) har gjort bekjempingen av administrativt dobbeltarbeid til en av sine fanesaker.

— Vi ser på mange ulike felter der vi vil unngå dobbeltadministrasjon og sørge for at det kommer midler direkte til kulturen. Når det gjelder kompetansesentrene for rytmisk musikk, er det Kulturrådet som siden 2010 har hatt ansvar for tildelingene. Vi vil vurdere eventuelle endringer på bakgrunn av den kommende evalueringen, sier Huitfeldt i en mail til Ballade.