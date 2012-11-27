Popsenteret passerer 35.000

Men når neppe målet om 50.000 besøkende i 2012.

For ett år siden gikk daglig leder for Popsenteret på Grünerløkka i Oslo, Inger Bertelsen, ut i Dagens Næringsliv og sa at 50.000 gjester var målet for kultursenteret i 2012, skriver NRK.

Etter noen måneder ble målet nedjustert til 30.000. I november passerer Popsenteret 35.000 besøkende, men det er lite trolig at de når 50.000.

Bertelsen er likevel fornøyd.

– Hvis vi ser oss tilbake skal vi si oss godt fornøyd med det første året. Jeg synes vi har nådd de hovedmålene vi hadde før vi åpnet, i forhold til hva slags sted vi skal være og hvilket tilbud vi skulle ha på plass, sier Bertelsen til NRK.no.

Oslo kommune betaler 485 kroner for hver eneste besøkende, ifølge NRKs regnestykke, og Oslo kommune betaler 17 millioner kroner i driftsstøtte til Popsenteret i 2012.