Diskuterer turnéordning

06.10.2011
Leif Gjerstad

Kulturdepartementet vil opprette en ny tilskuddsordning for utenlandsturneer. Det er uklart om Music Export Norway eller MIC Norsk Musikkinformasjon får hovedansvaret.

I forslaget til statsbudsjett 2012 er den nye tilskuddsordningen på fire millioner kroner viet et eget avsnitt. Det vises til at de to organisasjonene MIC Norsk Musikkinformasjon og Music Export Norway (MEN) har lagt fram en plan for å samordne og styrke arbeidet med eksport og profilering av norsk musikk i utlandet. Resultatet av disse samarbeidsplanene avgjør hvem som skal få fordele midlene.

— De fire millionene er overført til MEN og MIC i fellesskap, og vi skal nå sammen utarbeide retningslinjer og kriterier for denne nye tilskuddsordningen for turneer i utlandet. Underveis i prosessen skal også alle bransjeaktører høres, slik at det blir noe som kan styrke musikk-Norge og ikke bare MEN eller MIC, sier direktør Kristin Danielsen i MIC Norsk Musikkinformasjon.

Frist i desember
De to organisasjonene har frist til 1. desember med å levere sitt forslag til Kulturdepartementet om hvordan den nye turnéstøtten skal forvaltes.

I følge Inger Dirdal, daglig leder i MEN, er det ikke så store endringer i forhold til dagens ordning at det burde skape større problemer.

— Vi tar sikte på et samarbeid og regner med en avklaring hvordan dette skal fungere innen den gitte fristen, sier hun.

MIC er eier og utgiver av Ballade.no.

Magnar Bergo

– Budsjettets store skuffelse

Festivaler og konsertarrangører er blant dem som ikke får den forventede hjelpen i momskompensasjonsordningen.

Illustrasjon publikum

Økning som ønsket

Arrangørstøtten økes og åpnes for flere søkere.

Operaen i Bjørvika

Ba om 52 millioner, fikk 20,4

– Det er jeg strålende fornøyd med, sier operadirektør Tom Remlov.

Oslo World Music Festival logo

Skilles fra Rikskonsertene

Oslo World Music Festival skilles ut fra Rikskonsertene fra 1. januar 2012.

MIC og MEN

MEN og MIC uenige

Music Export Norway og MIC Norsk Musikkinformasjons finske søsterorganisasjoner har fusjonert. De to norske organisasjonene er helt uenige om dette...

Inger Dirdal, direktør i Music Export Norway

Fremtiden for MIC og MEN

INNLEGG: Å slå sammen MIC og MEN kan føre til samrøre, skriver Inger Dirdal, direktør for Music Export Norway

SP: – Støttekroner må komme de minste til gode

KOMPENSASJONSMIDLENE: Det ligger an til at noen store konsertselskap kan ta ut mange millioner støttekroner. Noen av dem er utenlandskeide....

SP: – Støttekroner må komme de minste til gode

KOMPENSASJONSMIDLENE: Det ligger an til at noen store konsertselskap kan ta ut mange millioner støttekroner. Noen av dem er utenlandskeide....

De nye lokalene til Toothfairy Farm ligger i Løkketangen i Sandvika, et par togstopp utenfor Oslo.

Samler tech og musikkbransje: Kulturgründere får flere kvadratmetre til rådighet i Bærum

Fra halvtomt kjøpesenter til kreativ hub: Selskapet Toothfairy vil lage en tech-hub knytta til musikkbransjen.

Doglover95, Tuvaband, L TUVA LOA R<OLO

Godt nytt år! Slik oppsummerte vi det forrige

Nothing Personal, Tuvaband, Leif Ove Andsnes og Reolô var blant de beste i året som gikk. Les Johanna Holt Kleive,...