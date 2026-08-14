Ballade video: Vi går i teatret

Vi er tilbake! Akkurat som Mari Boine, Ulver, Cocktail Slippers, Borvik, Christine Sandtorv, Manuela Hofer, Siste Servering & Anders Buaas, Staal og Black Debbath.

Fint å være igang igjen! Vi starter med en hyggelig begivenhet fra juni: Da ble «Slay» med 2J x Spacewave vinneren av Gullstolen for beste musikkvideo under Kortfilmfestivalen i Grimstad. Juryen kalte den «en energibombe som virkelig jobber på lag med låta». Regien var ved Sasha Luxana, som vi gratulerer på etterskudd.

Flere av kandidatene til Årets Musikkvideo kan du se på denne lenken. Enda flere finner du som vanlig i det store arkivet vårt. Ellers bærer denne utgaven preg av de mange videoene som kom ut under sommerferien vår. Det vil til dels også gjelde neste utgave av spalten vår.

Uansett: God fornøyelse!



MARI BOINE: Dolla

Mari Boine slapp fredag 26. juni singelen «Dolla». Den er også med i dokumentaren Døden på vidda, regissert av Bjørn Owe Holmberg. Mari Boine har en spesiell tilknytning til sangen, som ble skrevet av Isak Samuel Hætta for over førti år siden.

– Dolla – flammen – fanger et stille natteøyeblikk mellom to elskere, fylt med varme, ømhet og bevisstheten om at slike øyeblikk ikke kan vare evig, heter det.

– Under intimiteten ligger en refleksjon over kjærlighetens skjørhet, tidens gang og det menneskelige ønsket om å holde fast ved forbindelsen før glørne falmer.

Døden på vidda utforsker livet til den samisk-norske aktivisten John-Reier Martinsen – og hendelsene rundt hans død. Filmen er fortalt fra perspektivet til hans yngre bror, Ketil Martinsen, som søker etter svar – og samtidig reflekterer over tap, minner, samisk identitet og aktivisme.

Mari Boine hadde et nært vennskap med John-Reier i sin ungdom. Begge med «en sterk tro på en mer fredelig og rettferdig verden i en tid med kulturell og politisk oppvåkning», som pressemeldingen formulerer det.

I filmen reflekterer Mari Boine over minnene om sin mangeårige venn. Hun sang også «Dolla» i John-Reiers begravelse. I denne video-versjonen akkompagnerer Kristian Svalestad Olstad (gitar) og Stein Austrud (strykere og synther), som også har arrangert sangen.

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ULVER: Hollywood Babylon

Det er en stund siden denne sangen kom ut, men videoen ble først lansert i sommer. Den er produsert av AKFF!, der regissør Trista Namo er involvert. Han er også kjent som Christian Mona, som noen av våre lesere nok kjenner fra bandet Bogus Blimp.

I 2025 var det 20 år siden Ulver lagde den animerte musikkvideoen «It is Not Sound» i samarbeid med AKFF!. Den nye videoen er filmet av Harald Fossen, og trekker veksler på filmer som Nosferatu (1922), Metropolis (1927), og Tron (1982).

– Den er også en blendende, hyperstilisert satire over vår egen tid: et overfladisk samfunn besatt av selfies, der fasaden er alt, substans er valgfritt – og der speilbildet ditt kan tenkes å konspirere mot deg.

Hovedpersonen i videoen spilles av Sara Khorami, fast ansatt ved Det Norske Teatret. Hun spiller en kvinne som prøver å klamre seg til sin falmende skjønnhet. Kvinnen går inn i en retro-futuristisk spilleautomat kalt Better Face Remodeller – en maskin som lover en enkel måte å skape seg et nytt ansikt på. Hva kan vel gå galt?

«Hollywood Babylon» er opprinnelig å finne på Ulver-albumet Liminal Animals fra 2024. I mars i år kom en remiks av sporet, som Gazelle Twin sto bak. «Hollywood Babylon» er også tittelen på en bok av den amerikanske okkulitisten og filmskaperen Kenneth Anger.



THE COCKTAIL SLIPPERS: This Town

The Cocktail Slippers slapp i juni en ny single og musikkvideo kalt «This Town». Det er samtidig siste smakebit på det kommende albumet Joyride. Det slippes 28. august på Wicked Cool Records, som stadig vekk er Little Stevens eget platemerke.

Cocktail Slippers har holdt på i mer enn to tiår, men har fått ekstra vind i seilene de siste årene. Bandet består i dag av vokalist Sandra Szabo, gitaristene Stine Bendiksen og Sara Andersson, bassisten Astrid Waller og trommeslageren Maria Storaas.

Norsk-ungarske Sandra Szabo tok over mikrofonen etter Silje Hope i februar, og går i Cocktail Slippers under navnet «Flame». Hun har også sunget i coverbandet The Rocket Queens, og har som soloartist kalt seg TheRocketQueen90.

– «This Town» er en hyllest til Oslo, byen der vi bor. Samtidig reflekterer den også skyggesidene i enhver by. Du har mørke gater og tvilsomme folk, side om side med unger som leker i solskinnet.

– Sangen har et mer melodisk og pop-preget lydbilde enn de andre låtene vi har sluppet fra Joyride. De har vært mer inspirert av hardrock fra 7o-tallet.

«This Town» er spilt inn i Propeller Studios i Oslo med Michael Scott Hartung som tekniker. Videoen er laget av Gunnar Knutsen i Tumblewine Films.



BORVIK: Forever Young

Shaun Bartlett er en artist vi har hatt gleden av å presentere flere ganger. Både som videomaker for andre – og som tiltalende artist på egenhånd. Til og med med en flott, egenlaget dokumentar.

– Jeg har tatt et stort skritt unna musikken de siste par årene. Men visuelt har jeg drevet på mer enn noen gang, forteller han. Nå står han bak en fersk animasjonsfilm for artisten Borvik.

– Den foregår på en liten gård i papp ved åkeren her jeg bor, med et plott som bærer hint av en Twilight Zone-episode fra 1985 som gjorde veldig inntrykk på meg, sier Bartlett.

Borvik er et prosjekt der Steinar Borvik og Trond Nagell-Dahl spiller inn musikk i countrysjangeren. Som mangeårig freelancemusiker ble Borvik bedt om å synge sangen på en konsert i fjor. Han måtte da lære seg teksten – og oppdaget at den var mer aktuell enn noen gang.

Musikerne er Steinar Borvik (vokal og kor), Trond Nagell-Dahl (orgel, piano, kor), Jon Anders Narum (el. og akk. gitar), Sveinung Lilleheier (pedal steel), Lars Endrerud (bass) og Trond Augland (trommer).

– Monsterhiten til Alphaville må finne seg i å bli tolket i en litt annen og mer analog versjon, uten de store synth-lydene fra 80 tallet, heter det.



CHRISTINE SANDTORV: Tusenvis

– Det kan være et ord, en farge, en lyd, en lukt som får deg til å tenke på en person, en episode, en periode.

– Det finnes mange slike triggere og minner. Tusenvis, faktisk, sier Christine Sandtorv. Bergenseren har vært låtskriver siden tenårene – og har akkurat bikket femti.

Sammen med kritikerroste Ephemera ga hun ut seks album, der både Balloons and Champagne (2001) og Air (2003) ga dem Spellemannpriser som beste popgruppe. Den siste inneholdt «Girls Keep Secrets in the Strangest Ways», deres kanskje mest kjente låt.

Christine Sandtorv har også gitt ut seks album i sin prisvinnende serie for barn, Stjerneteller. Den nye låten «Tusenvis» på Ifemmera Records beskrives som en vakker og treffende popmelodi med en sår og leken tekst.

– Som en god klem når du ikke visste at det var akkurat det du trengte.

Verden går sin gang / selv om det ikke virker sånn / selv om du mister noen / selv om du står fast …

Låten og videoen er spilt inn i Solslottet Studio, Bergen Kjøtt.

Videoen er laget av Anders Bitustøyl. Musikere er Christine Sandtorv, Thomas Dahl, Anders Bitustøyl og Iver Sandøy.



MANUELA HOFER: Terminal Lucidity

– Den 17. juli slapp jeg min nye, selvskrevne singel, «Terminal Lucidity».

Det sier Manuela Hofer, en artist som har jobbet mye med KI-generert innhold.

– Ideen til denne låten fikk jeg etter å ha sett en video av en sykepleier, som har jobbet i mange år på hospice – med døende mennesker i livets siste fase.

– Hun fortalte om opplevelser hun har hatt gjennom arbeidet sitt, blant annet om terminal lucidity. Det beskriver tilfeller der en person som har vært alvorlig syk over lengre tid plutselig kan oppleve klarhet, energi og tilstedeværelse, like før de går bort.

– Noen kjenner igjen sine nærmeste, kommuniserer klart og tydelig eller virker som seg selv igjen. Fenomenet er beskrevet av både helsepersonell og pårørende gjennom mange år, men kan fremdeles ikke forklares helt vitenskapelig.

– For noen kan slike øyeblikk oppleves som en gave, en siste mulighet til å møtes, si det som kanskje ikke har blitt sagt, eller ta et ordentlig farvel.

Musikalsk sier Manuela Hofer at låten beveger seg i et drømmende synthpop-landskap med en melankolsk, atmosfærisk stemning. Hun har skrevet, produsert og mastret den selv – og står som vanlig bak videoen.



SISTE SERVERING & ANDERS BUAAS: Han som nesten drukna

– Stup tilbake inn i din ungdomstid! Du vet, de somrene du bada hver dag. Da du lengta etter noe, uten å vite akkurat hva. Husker du hva du drømte om? Husker du han som nesten drukna?

Siste servering er Kjetil Espeseth og Kristian Kaupang. De har vært på veien med Kjetils dikt og Kristians låter siden 2019. Med gitarist og produsent Anders Buaas så de potensialet til å ta prosjektet et steg videre.

– «Han som nesten drukna» er vår første singel, og handler om behovet for å bli sett, å bli lagt merke til. Eller i det minste ikke glemt. Og om de somrene som varte evig.

Siden 2017 har Anders Buaas fokusert på egenkomponert musikk. Det har resultert i sju album på Apollon Records. Mest kjent er albumtrilogien The Witches of Finnmark og The Edinburgh Suite.

Kristian Kaupang har gitt ut fire soloalbum, senest Siste sjanse på Apollon Records i 2025. Han har samarbeidet med meritterte musikere som Bendik Brænne, Pål Angelskår og Malin Pettersen.

Musikk- og arrangementsansvarlig Aslak Larsen på Tønsberg bibliotek har sagt at Kjetil Espeseth skriver «kloke, ettertenksomme, nære, eksistensielle og filosofiskebetraktninger om det å være menneske i en utfordrende verden». Albumet Fra brua og ut kommer i starten av september.



STAAL: Teaterslaget 1913

– «Teaterslaget 1913» er inspirert av dei verkelege hendingane som braut ut etter opninga av Det Norske Teatret i oktober 1913. Med det største opprøret i Noreg i fredstid – ei brutal, mørk og smått absurd forteljing om språkstrid, gatekampar og kaos i Kristiania.

Det seier Staal – eit sideprosjekt for medlem av Rammsund, også kjend som «Rammstein på nynorsk». Dei seier sjølv at dei har utvikla sin eigen identitet, der «norsk historie, kultur og mørk humor møter moderne industrial metal». Og eit uttrykk som både er brutalt, filmatisk og særnorsk.

Staal er Geir Gråbein Nordby (vokal), Nikolai Løvstad (gitar, bass og programmering) og Thomas Nordgaard Berg (trommer). Med inspirasjon frå Nine Inch Nails, Rammstein, Ministry, Rob Zombie og Aphex Twin.

– Det som byrja som protestar mot Arne Garborg si nynorske omsetjing av Jeppe på Bjerget, utvikla seg raskt til fleire dagar med slagsmål, uro, politiaksjonar og folkemengder på opptil 15 000 menneske i gatene rundt Bøndenes Hus.

Råvideomaterialet i videoen er KI-generert. Men som trioen sjølv påpeiker:

– Om det er nokon trøyst, så har det òg vore timevis med klipping i Premiere Pro. Lytt. Rett på stivetyet. Pass på hatten. Og prøv å unngå knokejernet.



BLACK DEBBATH: Bøler Rock Bydel

Denne sommeren var det en ny utgave av Tons of Rock, der det ble solgt imponerende 155 000 billetter. Som alltid ble det hele kickstartet av Black Debbath, bestående av Lars Lønning, Egil Hegerberg, Aslag Guttormsgaard og Ole Petter Andreassen.

Rett før opptredenen kom det alltid like samfunnsengasjerte bandet med en kommentar til at byrådet i Oslo har bedt om forslag til navn på nye bydeler.

– Bydel 7 må selvfølgelig få navnet Bøler Rock Bydel! Alt annet er fullstendig useriøst! Den saken er klar! slår bandet fast.

De omtaler selv den nye sangen som «et realt rocke-anthem», helt på høyde med andre kjente geografi-rocke-hyllester som «Detroit Rock City», «London Calling», «Stakkars Oslo», «Eg vil te Bergen», med flere.

– Har du noen gang vært på Bøler? Du har kanskje drømt om å se denne vakre, rocka bydelen, men så har du ikke hatt råd og/eller tid. Nå kan du reise dit gjennom musikk, lokker bandet. Som også har fått med seg Christopher Nielsen som omslagskunstner. Og Rine på røyk.

Videoen til «Bøler Rock Bydel» er signert Øistein Norum Monsen. Det er dessuten lagd en bakom-film til det hele, i regi av Håvard Nesbø fra Tons of Rock. Den kan du selvsagt se under her.

BLACK DEBBATH: Bakomfilm Bøler Rock Bydel

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Dette er utgave nr. 314 av Ballade video. Du må mer enn gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

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