Ballade video: Ny hud, som vann og kokain

Spis av frukten med Ane Brun ft. Röyksopp, Via Media, Eliva Umbra, Los Plantronics, Paul-Ronney Angel, Henning Andersen, Trond Kallevåg og Iris Calwait.

Ballade video skal være et visuelt og musikalsk vindu mot mye av det som rører seg i norsk musikk. Om du jevnlig sjekker oss ut, bør du få med deg mange nyheter fra plate-, film- og konsertfronten. Både med store og mindre etablerte utøvere.

Flere av ukens artister er aktuelle med utgivelser og konserter. Både Iris Calwait og Los Plantronics spilte under Oslo World i helgen, Paul-Ronney Angel er ute med en ny sang, og medvirker dessuten i videoen til Los Plantronics – Norges eneste mariachi death surf-band.

Både Trond Kallevåg og Henning Andersen har skrevet om USA – og vår relasjon til supermakten i vest. Om du går til avsnittet om Henning Andersen, finner du en 50 minutters dokumentar – der artisten blant annet samtaler med Bernie Sanders. Også en halvannen times konsertfilm med Ane Brun finner du i arkivet vårt.

Kort sagt: God fornøyelse!

ANE BRUN FT. RÖYKSOPP: Eat The Fruit

«Eat The Fruit» er oppfølgeren til den svært gode videoen til «Hold Me», en sang skrevet av Ary og Ane Brun. Også denne gangen står dansen i sentrum, her ved danserne Victor Ketelsleger og Hiroki Ichinose.

Ichinose er også oppført som koreograf og kreativ regissør, mens han var koreograf, produsent og co-regissør for «Hold Me». Nok en gang samarbeider han tett med Elis Lindsten, som har regi og klipping på «Eat The Fruit». Carl Sköld er produsent, mens Christine Leuhusen har filmet.

– Jeg føler meg så heldig som får jobbe med fantastiske kreative folk som kan hjelpe musikken min med å skinne. Det er ekte teamarbeid som får en musikkvideo til å fungere, sier Ane Brun.

Hun har også uttrykt glede over å samarbeide med Röyksopp, som hun skrev «Eat The Fruit» med. Det nærmer seg ellers utgivelsen av I Thought We Were the Same, som skal være Ane Bruns fjortende studio-album siden 2003.

I Thought We Were the Same kommer 6. november i år. Det er hennes første plate med ny musikk siden After The Great Storm og How Beauty Holds The Hand Of Sorrow fra 2020.

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I januar, februar og mars 2027 blir det konserter i Danmark, Finland, Sverige og Norge.

VIAMEDIA: Everything Is Quiet Now

Den stillferdige og vakre «Everything is Quiet Now» er åpningssporet på ViaMedia sitt nye album, Lullabies for the Marooned. Det ble utgitt i september i år.

«Everything is Quiet Now» er – som hele albumet – løst basert på den sanne historien om det engelske krigsskipet HMS Wager. I 1740 ble det sendt til vestkysten av det som nå er Chile for å bekjempe den spanske armadaen.

– Det gikk ganske dårlig for dem, forteller ViaMedia. – Det kan man lese mer om i boken The Wager – a story of Shipwreck, mutiny and murder av David Grann.

På «Everything is Quiet Now» har skipbruddet, mytteriet og drapene alt funnet sted.

– Mesteparten av mannskapet er allerede døde,. Det er en lurvete, syk og utslitt gjeng som kaver seg tilbake mot England og en uviss skjebne. Hva venter dem der? Galgen eller heltestatus?

Video, musikk og tekst er av Tore Dimmestøl, som også står for sang, akustiske gitarer og synth. Med seg i ViaMedia har han Karl Yngvar Dale (kontrabass), Gunnar Halle (trompet) og Tore Ljøkelsøy (trommer).

Sangen er produsert av ViaMedia – og en britisk prog-legende som skal få være anonym i denne sammenhengen. Den er mastret av Jacob Holm-Lupo.

ELIVA UMBRA: Brand New Skin

Eliva Umbra er en duo fra Oslo/Moss. Den består av Stine Helén Tunstrøm og Svein Petter Nilssen, begge tidligere i Monalia. De sier selv at de har skapt et atmosfærisk, synthdrevet og filmatisk lydbilde i krysningen mellom darkwave og alternativ pop.

– Musikken vår beveger seg mellom det mørke og surrealistiske og det melankolske og poetiske, med tekster som henter inspirasjon fra personlige sår og samfunnets spenninger.

– «Brand New Skin» handler om valgene du tok i ungdommen. Uansett hvor dårlige de var, har de formet deg til den du er i dag. Selv om enkelte minner hjemsøker deg om natten, har disse opplevelsene lært deg mer om livet enn noe annet.

Eliva Umbra slapp i sommer sin debut-EP «Backroom Stories», der «Brand New Skin» var et av fem spor. Sist torsdag spilte de en virkelig god konsert på MIR – Grünerløkka Lufthavn i Oslo. Der var Uniah oppvarmingsartist.

– Jeg har sett urimelig mye dystopiske serier/filmer i det siste. Noe som sannsynligvis ikke hjelper mitt generelle syn på verden, sier Stine.

– Det rare er at disse dystopiske historiene nesten ikke føles som science fiction lenger.

LOS PLANTRONICS: Les Plantronique

Los Plantronics fra Oslo teller rundt et dusin medlemmer. De har sin egen stil, farget av musikk og kulturelle impulser fra Mexico. Hvert år feirer de Día de los Muertos på Parkteatret, gjerne med masse gjester. I år faller det sammen med utgivelsen av et helt nytt album, ¡Maximum Mexican R’n’B!

Albumet er beskrevet som en roadtrip en gang på sekstitallet – en reise fra Baja California i nordvest til Yucatán i sørøst. Eller som bandet selv sier det:

– Fra ørkenstemninger til tropiske rytmer, via grensebyer med lokal tejano-musikk og Tex-Mex R’n’B til mariachi-fødestedet Guadalajara. Og deretter videre til Mexico City med sine hippe garasjebeatband.

Los Plantronics frontes av Thor Erik «Sigñor» Havn. Under konserten på Parkteatret, som er en del av Oslo World, vil bandet få besøk av gjester som The Lucky Bullets, Thee K-Otics, Samba Explosion, Mariachi Sol De Oslo, Ulrik Von Lösch, Marius Kromvoll, Ingvild Hammer og DJs Rudie Sounds.

Også videoen til «Les Plantronique» byr på gjesteopptredener. Vi ser artisten Paul-Ronney Angel som bartender, der han serverer Casino Steel og Claudia Scott. Musikkvideoen er laget av Nikolai Grasaasen, som du finner mange arbeider av i arkivet vårt.

¡Maximum Mexican R’n’B! er det første studioalbumet fra Los Plantronics siden 2015. Det ble sluppet offisielt sist fredag på Jansen Jansen Records, og ble feiret på lørdag 31. oktober.

Som Sigñor Havn selv proklamerer: – Take the surftrip, enjoy the ride!

PAUL-RONNEY ANGEL feat. TV Smith: Just Like Water

Etter tre tiår i London har Paul-Ronney Angel nå bosatt seg i Oslo, hvor han etter eget utsagn «balanserer en aktiv solokarriere med rollen som frontmann og grunnlegger av det London-baserte bandet The Urban Voodoo Machine».

Han er nå aktuell med sitt andre soloalbum, Tales From a Lone Ranger som slippes 11. november. Singelen «Just Like Water» kom ut fredag.

Både sangen og videoen byr på en opptreden fra TV Smith fra det britiske punkbandet The Adverts. De startet opp alt i 1976, og huskes fremdeles for singler som «One Chord Wonders» og «Gary Gilmore´s Eyes».

Musikken til Paul-Ronney Angel henter inspirasjon fra et vidt spekter: Delta Blues, New Orleans Jazz, Outlaw country, spaghetti western, punk rawk, flamenco, ska og god, gammeldags rock’n’roll. Eller som han selv sier: – Det handler om Three Chords & The Truth!

Som låtskriver har han blitt covret av en rekke norske og internasjonale artister, inkludert Ledfoot, TV Smith, Linda Gail Lewis og plateaktuelle Los Plantronics. The Urban Voodoo Machine startet i 2003, og er for tiden aktuelle med seks låter på lydsporet til den italianske dokumentaren Landscapes of Ending, med regi av Francesco Mattuzz.

Paul-Ronney Angel feirer slippet av det nye albumet med konsert på Revolver i Oslo, onsdag 11. november. Den er helt gratis – og samtidig en feiring av bursdagen hans.

HENNING ANDERSEN: Hiding In A Lonely Town

– Nå er det to år siden Marius Lien og jeg dro til Charleston i South Carolina for å spille inn albumet Montford Ave, forteller artist og filmskaper Henning Andersen.

– Det er også ett år siden vi ga ut albumet. Det markerer vi med at min datter Tessa har lagd musikkvideo til sin favorittlåt på albumet, «Hiding in a Lonely Town».

– Å lage musikk er en dypt personlig sak. Jeg har vært så heldig at Tessa både har vært med å spille inn og fremføre min musikk. Hun var blant annet med på urfremføringen av Montford Ave på Dattera til Hagen i Oslo i fjor.

– I mai pisket hun meg rundt en regntung dag i Kristiansand. Det var garderobe- og sceneskift hele dagen, en prosess hun nøyt til det fulle – altså det å piske sin far rundt.

– Jeg synes det var helt nydelig selv, og jeg ble ikke noe mindre fornøyd da jeg så resultatet. Tessa har lagd sin kunstneriske tolkning av en låt som handler om å gjemme seg i sin egen hjerne.

Tessa Andersen står her for idé og manus, lysdesign, filming og klipp. Hun befinner seg for tiden i Australia, der hun jobber med media- og filmstudier.

Siden det straks er et viktig mellomvalg i USA, anbefaler vi gjerne rockumentaren Håp i Amerika av Henning Andsersen. Den hadde premiere hos oss i desember 2023.

TROND KALLEVÅG: Lighthouse Boogie

En annen som feirer et jubileum relatert til USA i disse dager er gitaristen Trond Kallevåg. 24. oktober var det ett år siden han slapp den instrumentelle platen Minnesota.

– Det feirer jeg med en fersk musikkvideo – og en takk til alle som fortsatt lytter. Og til de fabelaktige musikerne: Tuva Halse på fiolin, Max Eilert på bass og Gard Nilssen på trommer. Jeg vil også rette en takk til Jade Marie Hasselgård i plateselskapet Hubro.

Minnesota ble skrevet mellom 2022 og 2024, og har blitt beskrevet som en reise gjennom tid og rom. Verket har også blitt kalt «et varmt og lengtende univers der norsk kystkultur møter amerikanske drømmer».

Et viktig utgangspunkt for Minnesota var et lengre opphold på Træna høsten 2024. Der skrev Kallevåg mye av musikken som endte opp på platen.

«Lighthouse Boogie» ble spilt inn i Studio Paradiso i Oslo i oktober 2024. Justin Bellucci har filmet videoen, som er klippet sammen av Kallevåg selv.

Du kan se mange flere videoer og lese vårt store intervju med Trond Kallevåg på disse to lenkene: Trond Kallevåg: Musikk som bilder og Mellom Træna og Hawaii.

IRIS CALTWAIT: The Rat And The Fucking Cocaine

Altpop-artisten Iris Caltwait er fra Arna i Bergen. Hun heter egentlig Vilde Iris Hartveit Kolltveit. Hun ble kåret til Årets Urørt i 2019, samme år som Aurora inviterte henne med som sin spesielle gjest på konserter i Norge og Europa.

Musikken til Iris er strømmet over 50 millioner ganger. Hun debuterte med albumet Love and Other Disasters i 2021, og har gitt ut flere kritikerroste EP-er. I 2025 mottok hun Spellemannprisen som Årets låtskriver, i kjølvannet av at hun vendte tilbake med albumet Again, for the First Time.

Iris har opptrådt på bransjefestivaler som SPOT, The Great Escape og Eurosonic, og har fått oppmerksomhet av medier som Clash Magazine, Ones To Watch og The Line of Best Fit. «The Rat And The Fucking Cocaine» er hennes nye single. Den er skrevet i samarbeid med hennes faste co-produsent, Askjell Solstrand.

Iris Caltwait spilte i Kulturkirken Jakob som en del av Oslo World i helgen, med oppvarmeren Sikade, som vi først presenterte i november 2025.

Dette er en såkalt lyric video. Den er laget av Niklas Zaborowski, med grafisk design av Kristoffer Eidsnes.

Vi ønsker alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 322 av Ballade video. Du må mer enn gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre.