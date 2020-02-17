Avviser egen avtale for DKS-utøvere

KS avviser egen tariffavtale for lønnsmottakere i Skolesekken. Utøverorganisasjonen CREO mener dette tvinger musikerne over i usikre frilanstilværelser.

Kommunesektorens organisasjon KS vedtok forrige helg å ikke gå for en særavtale for lønnsmottakere i Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Det skriver Musikkultur.no. «Skolesekken» er landets største arbeidsgiver for utøvende kunstnere og kulturformidlere.

En særavtale for utøverne i DKS har vært en konfliktsak i flere år – slik Ballade.no blant annet har skrevet om tidligere. I dag finnes kun en avtale for oppdragstakere, og i praksis kan man si at utøverne tvinges til å være selvstendig næringsdrivende hvis de skal jobbe for DKS. Creo mener man må kunne velge å gjøre jobben som arbeidstaker, gjennom en midlertidig ansettelse. Slik fungerte avtalen med Rikskonsertene i sin tid. KS derimot, mener deres hovedtariffavtale kan legges til grunn. Det er de politiske partiene som sitter i KS-styret. De argumenterer med at det ikke er noe i veien for å legge KS’ egen tariffavtale til grunn for ansettelser av kunstnere i DKS.

Les også: Åpen post til Kulturtanken fra musiker Hans Martin Austestad

– I den grad kunstnere i DKS ansettes, så gjelder KS’ hovedtariffavtale, opplyser Karsten Langfeldt, spesialrådgiver i KS Forhandling. Han sier at utøverne i DKS i dag kan ansettes midlertidig i fylkeskommunene, og at en slik ansettelse da skjer innafor rammene av hovedtariffavtalen i KS. Langfeldt kaller denne avtalen «dekkende».

Det var under siste styremøte i KS – kommunesektorens organisasjon – at et enstemmig styre valgte å ikke opprette en særavtale for lønnsmottakere i Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Utøvernes talsperson, Creo-leder Hans Ole Rian er særlig skuffa over at Arbeiderpartiets styrerepresentanter ikke tok til orde for en avtale:

– Dette bryter med deres egen politikk om at alle har krav på en trygg arbeidshverdag, sier Rian.

Styresammensetningen i KS gjenspeiler den politiske situasjonen i fylkene og kommunene.

Creo på sin side peker på at hovedtariffavtalen ikke har noen løsninger for dagsatser eller forberedelser, og mener den passer dårlig for arbeidsdager på turné.

Åpner for ekstra tillegg

KS åpner imidlertid for å gi en kompensasjon for at særavtalen mellom Creo og arbeidsgiverorganisasjonen ikke blir noe av, skriver Musikkultur videre:

– Vi er i dialog om å legge på noe ekstra på dags- og timehonoraret fra høsten, for å kompensere for mangelen på en lønnsavtale, slik at kunstnerne har anledning til å tegne individuell sykepengeforsikring i NAV og avsette penger til pensjon, forteller Rian.

– Vi etterlyser en klargjøring av hva det vil si å være arbeidstaker kontra selvstendig næringsdrivende. Vi mener dette er uklart i dag, det er for mange gråsoner. Og det gjelder ikke bare i denne saken, men for eksempel for musikere som tar oppdrag i de private teatrene, lærere i private kulturskoler og på en del andre slike områder, forklarer Rian. Han vil jobbe sammen med andre arbeidstakerorganisasjoner for å få regjeringa til å utrede arbeidstakerbegrepet, og sikre forholdene for de frie gruppene.

Musikkultur skriver også mer om bakgrunnen for utøvernes krav om særavtale i Skolesekken-jobber her.

Les også: Ønsker styrke rettighetene til frilansutøvere i DKS