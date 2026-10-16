Ballade video: Danser i blinde

Sanger om menneskets natur.

Denne uken møter du en god blanding av svært kjente og mer ubeskrevne navn. Det omfatter møter med Sandra Kolstad, Morten og Tomine Harket, Marstein og Tobias Rahim, Edvard Borneo, Inhumanoids, No Class, Statsmenn og Alle Gode Ting. Og en mini-konsert med Girl Group.

Dette er utgave nummer 320 av Ballade video. Og selv om videoer per definisjon er et visuelt medium, tar Sandra Kolstad oss med på en mulighet for å være unntatt blikket. Også Morten Harket har et dramatisk og personlig bakteppe for sitt kommende album.

Kort sagt: God fornøyelse!

SANDRA KOLSTAD: Danse i blinde

Premiere! Sandra Kolstads nye single ledsages av en video av hennes blinde venn som går kunstløp.

– Denne sangen startet egentlig for flere år siden, da jeg dansa med en blind venn på et rave i Oslo, forteller hun.

– Uten å romantisere blindhet var det noe sterkt frigjørende i den dansen. Noe med kraften i å ikke bli sett, at bevegelsene og dansen for et øyeblikk var unntatt blikket.

Tematisk springer «Danse i blinde» ut fra filosofiske spørsmål knyttet til blikk, kropp og nærvær.

– For alle som lever deler av livet sitt på internett – altså de aller fleste av oss – er blikket blitt den fremste sansen, og det å bli sett den største valutaen. «Danse i blinde» handler om lengselen etter å tre ut av dette blikket, og heller kjenne verden gjennom kroppen.

Låten er produsert med analoge synthesizere og trommemaskiner, der det organiske og det maskinelle sammen utgjør sangens lydkropp. Den svenske lydkunstneren Isak Eldh har bidratt til arbeidet med lydbildet.

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– Da sangen nærmet seg ferdig, viste det seg at den blinde vennen jeg danset med den gangen, den briljante Magnus Bostrøm, hadde begynt å danse kunstløp.

– Til alt hell syntes han det var en god idé at skøytedansen hans kunne bli sangens visuelle representasjon. I musikkvideoen danser Magnus på isen, og på en merkelig måte vender sangen slik tilbake til utgangspunktet.

Videoen er laget av Jonas Thorstensen og Ena Unkic.

MORTEN HARKET: Hold Me (feat. Tomine Harket)

Parkinson-syke Morten Harket er snart tilbake med nytt soloalbum, kalt Human Grace. Den 67-årige sangeren, musikeren og låtskriveren ble nylig intervjuet av Jan Omdahl, om det å lage plate på tross av uhelbredelig nevrologisk sykdom. Og om musikk og tekster på det nye albumet – og hans syn på tingenes tilstand mer generelt.

Morten Harket ble med i a-ha i 1982. Parallelt med en verdensomspennende suksess med Paal Waaktar-Savoy og Magne Furuholmen, har han også spilt inn flere soloalbum. De fleste av disse har vært på engelsk, men han debuterte med Poetenes Evangelium i 1993. Den kom ut på Kirkelig Kulturverksted.

I 2025 fortalte Morten Harket at han har utviklet Parkinsons sykdom. I intervjuet med Omdahl sier han:

– For meg er dette albumet en feiring av livet. Jeg har alltid elsket ekte skjønnhet, og jeg oppdager stadig at det ikke finnes noe vakrere her i livet enn kjærlighet. Så hvorfor gjør vi mennesker tilværelsen til et mørkere sted? I disse dager er vi i ferd med å bli passive tilskuere til krefter i oss selv.

Human Nature skal slippes 27. november. Videoen til «Hold Me» er regissert og klippet av Dan Trautwein, med Rashko Angelinov som produsent. Den er filmet av Montell Taraschewksi, mens Naima Rashidi og Madeleine Berg-Stormark befinner seg foran kameraet.

Hele intervjuet med Morten Harket kan du lese her.

MARSTEIN & TOBIAS RAHIM: Savner et menneske

Fredag 20. november 2026 spiller Marstein sin største konsert noensinne.

– Med nytt album på vei blir Spektrum det første stedet publikum får oppleve den nye musikken live, melder United Stage.

Jo Almaas Marstein er fra Kampen i Oslo. Som tenåring ble han medlem av rapgruppen Undergrunn, som debuterte med EP-en «UG Sommer» i 2018. Under Spellemannprisen 2022 vant de klassen Årets gjennombrudd for albumet Undergrunn, og ble nominert i ytterligere fire kategorier.

I september 2022 debuterte Marstein selv som soloartist med EP-en «Medici Marstein». I 2024 utga han albumet Frihet i lenker. Under Spellemannprisen 2024 ble han kåret til Årets spellemann – og vant også klassene Hiphop og Tonos tekstforfatterpris.

«Savner et menneske» er skrevet og produsert av Marstein, Tobias Rahim, Fridolin Nordsø og Oliver Cilwik. Videoen er regissert av Oskar Folmann, med Anna Lovinda Gjermundsen som produsent.

EDVARD BORNEO: I Do Not Miss You When You’re Gone

Edvard Borneo er en låtskriver og billedkunstner med base i Bergen. Han befinner seg i skjæringspunktet mellom amerikansk folk, indierock og country, inspirert av artister som Blake Mills, Adrienne Lenker og Bob Dylan. GAFFA har beskrevet musikken hans som «drømmende og svevende, med et hint av kontrollert lekenhet».

«I Do Not Miss You When You’re Gone» beskrives som en intim og følelsesmessig ærlig låt om å bry seg dypt om noen, samtidig som man innser at man ikke kan elske dem på den måten de ønsker.

Utgivelsen skjer i samarbeid med Rigel Studios, Jansens underselskap, og følges av en liveinnspilling. Slippet støttes av en høstturné i forbindelse med utgivelsen, etterfulgt av enda en ny turné til våren.

Det inkluderer spillinger i Oslo (Dattera til Hagen, 24. oktober og Stopp Pressen, 20. november), Bergen (Bergen Kjøtt, 13. november) og Stavanger (Blåveis, 14. november).

Vi hører Edvard Borneo (sang, akustisk gitar), Leon Seilen (el-gitar), Emil Malum (trommer), Jakob Særvoll (piano) og Jone Kuven (bass). Videoen er ved Jon Helge Oleivsgard Stenslund.

INHUMANOIDS: These Vessels

Da er det tid for å gå litt under jorden. Inhumanoids kaller seg industriell og støyete post-punk i duo-format. De ble stiftet i 2025, og består av Gøran Karlsvik (Damokles, Contrarian, This Sect, med flere) og Rikard Rognmo (Anti Social Rejects, Systemet, Disårder, med mer).

Det nye albumet Zeitgeist Poltergeist er en samling av de første fire Inhumanoids-EP’ene: «Year of the Troglodyte», «Deconstructive Surgery», «Below Ground Zero» og «Descension Day», opprinnelig utgitt i 2025-26 på Sect Appeal Records.

Albumet åpner med «These Vessels», som vi her viser den ferske videoen til. Den er signert vokalist Karlsvik, og er filmet på en gigantisk søppelfylling i Gudbrandsdalen.

– Inspirasjon hentes fra elektroniske og industrielle kroker av snål lyd, som Cop Shoot Cop, Ministry, Aphex Twin, Godflesh, Nine Inch Nails, Boards of Canada og Devo, sier duoen.

Sangen er spilt inn og produsert av Inhumanoids på Mir i Oslo og i Charlottenburg, Berlin.

NO CLASS: Helvete

Da rydder vi plass til en egen bolk med ny, norsk rock. No Class fra Spydeberg tok for en stund siden kontakt med oss. De minnet oss da om at vi hadde kommet over videoen deres til «Originale» på YouTube i 2024 – og deretter viste den her i spalten.

– Det satte vi stor pris på. Og nå har vi endelig sluppet oppfølgeren «Helvete», med egenkomponert musikk og ny musikkvideo, sier bandet.

No Class fylte ti år i september, noe de feiret med jubileumskonsert på Askim kulturhus. Den begivenheten fikk selvsagt navnet «10 år uten klasse». No Class startet allerede i 2014, da fire av dagens medlemmer begynte å jamme sammen. To år senere spilte bandet sin første konsert.

Siden den gang har det blitt mange konserter, festivaler og arrangementer, først og fremst rundt omkring i Østfold og omegn. Besetningen har også utviklet seg underveis. Etter to tidligere vokalister kom Frode Kay inn i bandet i 2018.

– Det er ganske spesielt å tenke på at det har gått ti år siden den første konserten. Den gangen handlet det først og fremst om å spille rock med kompiser og komme seg gjennom et 30-årslag med æren i behold.

Musikkvideoen er skrevet, filmet, regissert og produsert av Frode Elden Kay. KI er brukt til å skape enkelte bakgrunner og miljøer i videoen, mens alt annet er ved No Class og deres samarbeidspartnere.

Vi gratulerer med jubileet – og ønsker lykke til videre.

ALLE GODE TING: Født rett eller på skrå

Mer rock på norsk: Alle Gode Ting fra Oslo ga 18. sepember ut en ny EP og musikkvideo. Den sistnevnte er laget av Gunnar Knutsen i Tumblewine Films.

Alle Gode Ting startet opp i 2008 og ga ut sitt første album to år senere. Siden har det blitt flerfoldige LP-er, EP-er og singler. Audun Traagstad og Runar «Kula» Johannessen (Valentourettes, Frank Znort) har vært medlemmer siden starten.

Alle Gode Ting er Audun Traagstad (vokal), Runar «Kula» Johannessen (trommer, kor), Torgeir Aas Stenbakken (gitar, kor), Kurt Valding Grindhagen (bass, kor) og Thomas Tellefsen (gitar, kor).

Du finner mer info om Alle Gode Ting på denne nettsiden hos Tumblewine Film. Den gir deg en rekke videoer, alle signert Gunnar Knutsen. Du kan også lese mer om bandet og medlemmene, der de første oppslagene går helt tilbake til 2013.

Hele tittelen til den nye EP-en er «Født rett eller på skrå – sånt no’ kan du lure på». Den inneholder også låtene «Gullbillett» og «Mynter og sedler».

STATSMENN: Heim igjen

«Heim igjen» er hentet fra det ferske albumet til Statsmenn, som ble sluppet fredag 9. oktober. Statsmenn er fra Rogaland, og består i dag av Tom Roger Thu (vokal, gitar), Patrick Ivan Rørheim (bass, kor) og Kristian Jensen (trommer, kor).

«Heim igjen» beskrives som en selvironisk rockelåt på norsk om å prøve lykken på byen, møte seg selv i døra og skjønne når det er på tide å pakke sammen.

Ved første lytt skal låten fortelle om en mann som prøver seg på en dame han egentlig regner seg som sjanseløs på. Samtidig heter det at det ligger et lag mellom linjene – om hva det vil si å stoppe opp og komme seg hjem.

På denne singelen medvirker også Tone Rannveig Warming Dehle på kor. Det nye albumet har fått tittelen III. Statsmenn har ellers delt scene med band som The Carburetors, Ingenting, CC Cowboys og Spidergawd.

STATSMENN: På tide at verden snur

Statsmenn fulgte nylig opp «Heim igjen» med den nye singelen «På tide at verden snur», som var den siste smakebiten fra albumet som nå er ute. Det er Tom Roger Thu selv som står bak begge videoene.

Statsmenn har ellers spilt mange konserter, og har ifølge nettstedet rogalyd.no opprettet et ry som et solid liveband. Bandet ga ut albumet Sett oss fri i 2021, som de fulgte opp med For et liv i september 2023. De har også samarbeidet med blant andre Hanne Sørvaag.

III slippes digitalt og er ute på TRT Music. Trioen feirer det nye albumet på Tribute i Sandnes, der de har med seg Stavanger-bandet Dolls N’ Needles som support. Det skjer lørdag 24. oktober.

GIRL GROUP: Live At The Pool

Girl Group har gitt ut to digitale EP-er samt en rekke enkeltstående sanger. Den første EP-en het «Think They’re Looking, Let’s Perform», og kom i 2025 – samme år som bandet vant NRK P3s Årets urørt.

I år har Girl Group sluppet «Little Sticky Pictures» – og spilt inn denne live-videoen kalt «Live At The Pool». Bandet består av Katya Madeleine, Lily Christlow, Thea Gundersen, Mia Halvorsen og Maria Olsen. Christlow er fra Yorkshire i England, mens de andre medlemmene er norske.

Alle har vært studenter ved Paul McCartneys LIPA-skole, mer offisielt kjent som Liverpool Institute for Performing Arts. De norske medlemmene har valgt å bli igjen i byen, og har ellers som mål fremover å bare samarbeide med andre kvinner.

– Da vi gjorde soloprosjektene våre, så jobbet vi alle nesten utelukkende med menn. Det blir sånn naturlig, fordi det er en så mannsdominert bransje, fortalte Girl Group til P3.

Jessi Clover har vært regissør for «Live At The Pool», mens Thea Sun produserte prosjektet. Filmingen har Linda Wu tatt seg av.

Du kan også lese et større intervju med Girl Group her i Ballade. Det ble publisert hos oss i mars 2026 som et samarbeid med magasinet Blikk.

Vi ønsker alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 320 av Ballade video. Du må mer enn gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre.