Ballade video spesial: Beste norske musikkvideo

Også i år har Bergen Internasjonale Filmfestival og Vill Vill Vest som mål å kåre Beste norske musikkvideo.

Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) presenterer i år mer enn 120 dokumentar- og fiksjonsfilmer i det offisielle programmet.

Av disse er over 50 norske produksjoner. Det omfatter blant annet 11 filmer i konkurranseprogrammet for norsk dokumentar – og ni filmer i kategorien for norsk kortfilm.

I tillegg skal 16 titler konkurrere om å kunne kalle seg Beste norske musikkvideo i 2026. Dette skjer i et eget program BIFF presenterer i samarbeid med musikk- og bransje-festivalen Vill Vill Vest. Denne visningen foregår nå på fredag, 16. oktober.

Vinneren av Beste norske musikkvideo 2026 annonseres samme kveld, og får med seg en pris på 10 000 kroner. Tidligere vinnere inkluderer The Musical Slave: «They Can’t Stop You» (2020), Ane Brun: «Crumbs» (2021), Gundelach: «Golden» (2022), Rick Grove: «Blur» (2023), Honningbarna: «Avanti» (2024) og Niilas: «Crossroads».

De vinnende regissørene fra 2020 og fremover har vært Kristin Vollset, Stian Andersen, Fredrik Harper, Elliot Houwing-Endresen, Sander Dahl og Lea Meyer.

SLOMOSA: Dune

Regissør & produsent: Andreas Emil Lund

– Selve musikkvideokonkurransen som BIFF arrangerer sammen med oss i Vill Vill Vest ble startet i 2017, forteller Martin Midtbø Rokkones. Han jobber ellers som bookingansvarlig for både Vill Vill Vest og festivalen Vinjerock.

– Samarbeidet mellom oss er både viktig og naturlig når det kommer til å vise musikkvideoer. Det peker på en generell vilje og lyst til å gjøre spennende samarbeidsprosjekter på tvers av medier og festivaler innad i kulturbyen.

Midtbø Rokkones mener at det er god publikumsinteresse for visningen under festivalen.

– Det pleier å være ganske full sal på Tivoli på Kvarteret hvor visningen har vært de siste årene, ja.

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NIX & THE NOTHINGS: Midnite Fever

Regissør: Jon Helge Oleivsgard Stenslund | Produsent: Jon Helge Oleivsgard Stenslund, Lauris Greidans, Nicolai Hervik Olsen

TRE40FIRE: Orientert

Regissør: Artur Rørslett Løvenskiold | Produsent: Mille Dahl-Folden, August Toven Gautun | Prosjektor Filmproduksjon

– Har du inntrykk av at artister og filmarbeidere synes det er stas å bli vist under BIFF?

– Absolutt! Det er flere regissører og artister hvert år som tar turen til Bergen for å være til stede på visningen.

– Dere viser også en del titler med Bergenstilkyttede artister. Har du selv noe inntrykk av musikkvideo-miljøet i Bergen?

– Jeg vet ikke om det er snakk om et eget musikkvideo-miljø, men det vi ser er at det er stor kreativitet i Bergen. Både nye og etablerte artister og regissører ønsker å produsere spennende musikkvideoer hvert år.

MSG: MSG

Regissør & produsent: Selim Mutic | PNL Music

MARTIN HAZY, AMADOU, ANGELO REIRA, SPACEWAVE: Regnet

Regissør & produsent: Hans Olav R. Grove | Grove Ideer

– Du jobber blant annet med booking, som DJ og kulturkonsulent. Hvilket inntrykk har du av kvaliteten på norsk musikkvideo?

– Mitt inntrykk av norsk musikkvideo er at det kryr av flinke folk som gjør spennende ting, ofte med veldig lave budsjetter, og at musikkvideoer er en sjanger som er på vei til å bli veldig viktig igjen.

– Det skjer kanskje i et nytt og annet format enn det vi kjenner fra barndommens MTV, men det er ingen tvil om at video spiller en større rolle i artisters PR-strategier om dagen.

OBEDE: Hvit nok

Regissør: Miles Hardy | Produsent: Obede/Miles Hardy

HC & SUBARU: Carglass

Regissør: Elias Ciaran Hein | Produsent: Elias Ciaran Hein, Mathias Ringdal

– Det ligger store kreative muligheter i musikkvideo-formatet som mange her til lands er gode på å utnytte, fortsetter Midtbø Rokkones.

– Tror du at det er viktig for norsk musikkliv at det fremdeles produseres videoer?

– Absolutt. Musikkvideoer er med på å berike det allerede kjempespennende og varierte musikklivet i landet. Det er også en del av hvordan artister, både nye og etablerte, når ut til sitt publikum.

SNELLE: Sport Diva

Regissør: Christopher R. Helberg | Produsent: Sensesse

I KNOW U CAN DO IT – Øyunn

Regissør & produsent: Iver Innset

– Hvordan velger dere ut de endelige videoene som skal vises?

– Vi har en åpen påmelding der videoer kan sendes inn. Deretter samler vi og BIFF sammen en jury på ca 7-10 personer som sammen ser gjennom alle de innsendte og velger ut det som vises på konkurransen.

– Utvelgelsen av vinneren er det en egen ekstern jury som står for.

WITCH CLUB SATAN: The Kids Will Kill Us

Regissør: Stian Andersen | Lost and Found Production

Fra før av har Ballade vist følgende videoer som også er med på konkurransen:

Sondre Lerche: Little Kids (regi: Lea Meyer), Niilas ft. Why Kai: Jämtland (regi: Lea Meyer), Arif: Sinatra (regi: Niklas Zaborowski), Kamelen: Ung for alltid (regi: Stian Andersen), Sikade: Bloody Moon (regi: Julian Solli), Amalie Holt Kleive feat. Witch Club Satan: Kvinnenes lyd (regi: Oliver Botfeldt).

Alle disse finner du som vanlig i det store arkivet vårt. Årets utgave av BIFF starter onsdag 14. oktober, og avsluttes torsdag i neste uke.

Tidligere artikler om musikkvideo-fokuset til BIFF og Vill Vill Vest finner du her: De kan ikke stoppe oss, BIFF-snadder og brødre, Noen smakebiter fra BiFF 2023 og Bergen kaller.