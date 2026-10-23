Ballade video: Blått ur-lys

Interpuls Ensemble & Astrid Nordstad, Girl In Red, Curbz, Symre, Kalandra, Gothminister, Enslaved og Harald Lassen.

Vi har gleden av å vise et konsertopptak fra Interpuls 2026, tatt opp 12. februar i år. Denne festivalen arrangeres av Interpuls Ensemble, og bygger i utgangspunktet på minimalistisk musikk. Nesten 3 500 tilskuere har opplevd Interpuls siden oppstarten i 2020.

– Klassisk musikk er ikke kjedelig. Den er ikke døende. Den lever i høyeste grad. Spørsmålet er bare hvordan den formidles, sa sjef for Interpuls, Daniel Lyngstad, til oss før årets festival i Kulturkirken Jakob i februar.

Rundt halvparten av Interpuls-publikummet går vanligvis ikke på klassiske konserter – og to av tre er under 50 år. Vi synes det er stas å vise videoer og produksjoner fra det klassiske og samtidsmusikalske miljøet, og tar gjerne imot nye innspill.

Vi gratulerer Nikolas Zaborowski så mye. Hans video for «Sinatra« av Arif ble sist fredag kåret til Årets norske musikkvideo av Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF). Årets jury besto av artist og regissør Embla Karidotter, Irem Müftüoglu fra Bergen Internasjonale Teater og Njål Lambrechts fra Truewest. De beskrev videoen som saktegående, ubehagelig, vakker og smertefull – og en slående skildring av levd liv.

Stian Andersen fikk ellers hederlig omtale for videoen «The Kids Will Kill Us» med Witch Club Satan. Det samme gjorde Oliver Botfeldt for «Kvinnenes lyd» med Amalie Holt Kleive.

Kort sagt: God fornøyelse!

INTERPULS ENSEMBLE & ASTRID NORDSTAD: Urlicht av Mahler

Her ser og hører vi Gustav Mahlers «Urlicht», arrangert for strykerkvartett av Martin Hirsti-Kvam. Den fremføres av Daniel Lyngstad og Sondre Fjose Sandberg (fiolin), Jakob Dingstad (bratsj) og Sverre Barratt-Due (cello). Det er Astrid Nordstad som synger.

– Stykket ble arrangert til festivalen og ensemblets prosjekt Vocal Sessions, der vi har fremført og fått arrangert ulik musikk sammen med Astrid, forteller Interpuls Ensemble til oss.

– I dette prosjektet spilte vi musikk som spente fra det klassiske til pop av Radiohead og Emilie Nicolas. Det ble litt ulike minimalistiske byggesteiner. Målet var å bygge broer mellom ulike sjangre og skape sterke live-opplevelser for publikum på tvers av dette.

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Videoen av «Urlicht» er ved Adrien Le Gall, med lyd av Peer Espen Ursfjord. Den tyske kunstneren Philipp Geist har lagd videoprojeksjoner til stykket – og til resten av festivalen.

Festivalen arrangeres årlig i februar – og program og billetter til 2027 slippes snart. Neste festival er 25. – 27. februar 2027. All info finner du på interpuls.no.

GIRL IN RED: Blue

Girl In Red, alias Marie Ulven, slapp singelen «Blue» den 9. oktober. Den er ute via Columbia Records, og er en del av en EP som også heter «Blue». Prosjektet slippes i dag, og er hennes første utgivelse på mer enn et år.

Videoen er regissert og filmet av Isak Jenssen, som lenge har jobbet sammen med Ulven. Den er produsert av Sivert Kristiansen, manusforfatter og juniorprodusent for Onzonz.

Marie Ulven har ellers fått gode omtaler for sin debut som filmskuespiller. Hun har hovedrollen i Lave forventninger, som er regissert av Eivind Landsvik. Den hadde premiere 11. september 2026.

Her spiller hun 29 år gamle Maja – en anerkjent artist som må sette karrieren og livet på pause. Deprimert og uten penger flytter hun hjem til moren, som har skaffet henne en deltidsjobb på en videregående skole. Det blir et hardt møte med hverdagen, der hun må finne ut av livet på nytt.

Ulven fortalte tidligere i år til TV2 at hun var i tvil om å takke ja til rollen. Hun var redd for at Girl In Red-fansen skulle tenke det var en film om henne.

CURBZ: Zhuggah

Curbz er fra Nordfjordeid og Førde, og består av Peder Naustdal (vokal), Håkon Høydal (gitar), Andreas Espelund (gitar), Olaf Gloppen (trommer) og Jakob Hagen (bass).

– For oss handler musikken om energi, og «Zhuggah» er den perfekte låten til å fange den energien vi har lyst til å formidle. Låten går fort, og er samtidig veldig presis både tekstlig og instrumentalt.

– Vi har ikke prøvd å gjemme låten vekk, men heller prøvd å pushe den fram og opp. Det er på en måte hele poenget med «Zhuggah», forteller Curbz. Singelen slippes på Oslo-baserte Indie Recordings, med en video som er regissert og produsert av Brusjan.

Musikken er produsert av Esteban Muñoz. Han er nok bedre kjent som Bob Junior, og har også vært en sentral del av teamet til Boy Pablo. Musikken er mikset av Kim Lillestøl og mastret av Matias Tellez.

– Det viktigste for oss er å kunne spille live og vise fram musikken vi har laget, med den energien låtene er tiltenkt. Vi håper egentlig bare at folk synes det er fett, vil lytte til musikken og komme på konsert.

31. oktober kan du sjekke ut Curbz på Kulturhuset i Bergen, der de varmer opp for The Good The Bad and The Zugly. I februar skal bandet delta på Trondheim Calling.

SYMRE: Paradis

«Paradis» er laget av Symre. Den hører til albumet Ikkje noko for meg, som kom 27. februar 2026.

Symre Taugbøl Bang er 24 år, og forteller at hun har drevet med musikk gjennom hele oppveksten. Etter fullført utøvende bachelor delt mellom Griegakademiet i Bergen og NMH i Oslo har hun flyttet hjem til småbruket i Morgedal.

– Hovudinstrumentet mitt er gitar, men sang og hardingfele har alltid vært med på veien. På musikklinja i Skien startet for alvor interessen for tekstskriving. Jeg avsluttet videregående med å spille inn albumet Ymse i 2021.

– Høsten 2024 kom andrealbumet Elles ganske frisk – en fargerik bukett av tekst og musikk skrevet i alderen 18 til 22. Ikkje noko for meg fulgte i februar 2026, og inneholder ti varierte spor om nære relasjoner og store tanker.

Sammen med mediaselskapet Mjut Media har Symre produsert tre musikkvideoar. «Ulltrøye baby» bød på Gaustatopp, ulltrøyekropp, heis og hest, mens «Våt og halv ved» inneholdt vedhogst, bading, drifting og gitarspill. «Paradis» tilbyr hverdagsrealisme og hverdagsflukt.

Les også Ballades intervju med Symre fra februar i år.

Videoen til «Paradis» er co-regissert av Symre Taugbøl Bang og Ole Kristian Børset. Han driver Mjut Media sammen med produsent Stian Koppegodt og fotograf Jon Henrik Aas.

KALANDRA: A Ship Has Left the Shore

Kalandra har nå sluppet «A Ship Has Left the Shore» som siste single fra deres kommende tredjealbum. The Other Side slippes 13. november på By Norse Music.

«A Ship Has Left the Shore» handler om å miste en som står deg nær. Den er basert på en idé av Jogeir Daae Mæland, med tekst skrevet sammen med Katrine Stenbekk etter at en nær familievenn av dem begge gikk bort.

– Mye av det nye albumet utforsker hva som skjer i overgangen mellom søvn og våken tilstand, og hva som skjer når vi drives inn i søvnen – rommet mellom bevissthet og drømmer, og verdenene vi møter når vi gir slipp, sier bandet.

– «A Ship Has Left the Shore» tar oss et helt annet sted: til den andre siden av livet, og til det grunnleggende spørsmålet om hvordan vi håndterer døden, å miste og måtte stå i fraværet av dem vi er glad i.

Tidlig i neste år skal Kalandra legge ut på deres største Europaturné til nå. Men først skal de besøke alle de store norske byene.

GOTHMINISTER: We Are All Demons

«We Are All Demons» er tittelkuttet fra Gothministers nye album med samme navn. Dette er bandets niende fullengder.

– Låta handler om de mørke sidene vi alle bærer på, sier Gothminister, alias Bjørn Alexander Brem.

– Ingen er bare gode eller onde. Det handler om å konfrontere sine mørke sider og gjøre dem til en styrke, fremfor å gjemme seg fra sine indre demoner.

– I musikkvideoen har dette mørket fått et visuelt uttrykk, med den teatralske galskapen som kjennetegner Gothminister, heter det.

Videoen er spilt inn i Kulturkirken Jakob, den lille nygotiske kirken midt i Oslo, ved Torggata.

Gothminister tar ellers med seg sitt nye show til en slippfest på Parkteatret i Oslo, torsdag 19. november.

– Gothminister & Friends vil by på et storslagent sceneshow med spesialdesignet videoshow og et horrorshow du ikke har sett maken til, lover Brem.

ENSLAVED: Solar Will

Metal-pionerene i Enslaved slipper et nytt album kalt Mið neste fredag, 30. oktober. Utgiver er det internasjonale plateselskapet Nuclear Blast. Dette er deres 17. album gjennom hele 35 år.

I forkant har de gitt ut «Solar Will». Den beskrives som «en hyllest til en overjordisk gnist og et vitnesbyrd om albumtittelens grunnleggende idé»: et sentrum der rekkevidden er uendelig.

«Solar Will» er akkompagnert av en musikkvideo av Kolibri Media, en mangeårig samarbeidspartner av Enslaved som er basert i Bergen.

Videoen er regissert av Marius Marthinussen Søreide, som også står for fargegradering. Ruben Berge har filmet, mens Andreas Johansen står for lysdesign. Produsent og klipper er Eirik Svensen.

Gitarist Ivar Bjørnson sier: – Det har vært kulter som har tilbedt sola så langt historien går tilbake. Sola er en nærende og samtidig skremmende forelder, som både gir liv og kan utslette det fullstendig.

Vokalist og bassist Grutle Kjellson legger til:

– «Solar Will» utforsker arketypiske konflikter. Den omhandler den sentrale kampen i et av de mest vedvarende rivaleriene i norrøn mytologi, mellom to viktige og ofte oversette figurer i gudeverdenen.

HARALD LASSEN: Saxophone from Norwegian Wood

– I etterkant av de 25 solokonsertene jeg gjorde utendørs i alle Agders kommuner i fjor sommer har jeg spilt en del i skogen. Alene.

Det forteller Harald Lassen, som debuterte som plateartist med Rainbow Session i 2016. Siden har det blitt ytterligere syv album på Jazzland Recordings, der RIK fra 2025 er den nyeste.

– Det er en intens opplevelse å spille fra, i og til Naturen, synes jeg. Spiller jeg for folk går jeg naturligvis inn i en slags performativ tilstand. Mange levende medskapninger registrerer selvsagt også at jeg er her utendørs, men det er likevel en helt annen opplevelse.

Lassen forteller at han er påpasselig med å ikke spille for høyt, og kan føle at han nesten forstyrrer noe. Samtidig som han også kjenner på «total aksept og en dirrende resonans».

– Jeg liker tanken på at en elg kanskje beskuer meg mens jeg står der og spiller. Eller at noen mennesker kanskje hører meg på avstand og undrer seg over hva i all verden dette er.

John Salthammer og hans kamera ble invitert med for å feste saxofon-tonene og naturopplevelsen til film.

Vi ønsker alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 321 av Ballade video. Du må mer enn gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

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