Ballade video: En kåt låt

Ukens musikkvideoer spenner godt fra, slik de også spenner godt over det brede og vidtfavnende musikklivet vårt.

Velkommen til utgave nr. 323 av Ballade video. I denne bolken møter du artister som Martin Hagfors, Dirty Oppland, Hayde, Eivind, Fjellvang, Jonas Cambien, Audrey Horne og Wardruna. De langt fleste av dem er aktuelle med helt nye plater.

Det er ellers hyggelig å ha med minst to jazz-relaterte videoer her. Vi mottar gjerne bidrag fra alle sjangre, og har som mål å dekke et bredt spekter av norsk musikkliv. Også det visuelle her byr på stor variasjon – fra det helt enkle og minimalistiske til produksjoner som nærmest nærmer seg en liten spillefilm.

Kort sagt: God fornøyelse!

MARTIN HAGFORS: Early Birds

– «Early Birds» er en kåt låt – og den lystigste fra plata Pain. Pain er et dypt personlig og reflekterende album som sirkler inn livets skjørhet, gleder og sorg.

Det sier Martin Hagfors. Han er straks ute med sin fjerde solo-LP. Han har i tillegg lagd en masse album med Home Groan, HGH og Meg og kammeraten min, samt et samarbeidsprosjekt med Aslag Haugen. I tillegg har han markert seg godt som låtskriver og produsent for andre artister.

– Musikalsk får «Early Birds» et atmosfærisk løft av briljant fløytespill fra Henriette Eilertsen, samt lekent komp fra herrene Nikolai Eilertsen & Ola Øverby, sier norsk-amerikaneren.

Vi hører også Erik Johannessen på trombone og kor, mens Hagfors tar seg av det meste ellers. Pain slippes på ME Records den 13. november. Her er Hagfors både låtskriver, komponist, musiker, sanger, lydtekniker og produsent.

Det nye albumet omtales som hans mest personlige til nå. Med sanger som beveger seg i det skjøre og det sterke, sorg og glede, grå dager og fargerike øyeblikk.

Pain feires med releasekonsert på Riksscenen torsdag 26. november, der hele albumet fremføres av Martin Hagfors og Marit Karlberg. Alt i dag, 6. november, er det mini-konsert og signering på Big Dipper i Oslo.

Ledige stillinger Kulturfabrikken Sortland Produsent Nordland | 20/11/2026 Stiftelsen Vinterfestspill i Bergstaden Daglig leder Trøndelag | 30/11/2026 Norsk Komponistforening Politisk rådgiver, med kommunikasjonsoppgaver Oslo | 27/11/2026 UiT Norges arktiske universitet Instituttleder ved Musikkonservatoriet Troms | 30/11/2026 Det Norske Solistkor Sopran og bass Oslo | 27/11/2026 Fargespill Bodø Sangansvarlig/vokalinstruktør Nordland | 15/11/2026 Norges musikkhøgskole (NMH) Førsteamanuensis i live electronics / musikkteknologi Oslo | 08/11/2026 Syddansk Musikkonservatorium Professor MSO i kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed Utland | 01/12/2026 Norges musikkhøgskole (NMH) Førsteamanuensis i live electronics / musikkteknologi Oslo | 08/11/2026 Norges musikkhøgskole (NMH) Førsteamanuensis i akkordeon Oslo | 08/11/2026 Norges musikkhøgskole (NMH) Førsteamanuensis i orgel Oslo | 08/11/2026 Se alle stillinger

Videoen til «Early Birds» er filmet av Kari Slaatsveen.

DIRTY OPPLAND: Menigheten

«Menigheten» suste søndag rett inn på andreplass på YouTubes norske liste over musikk på vei opp. Den har regi ved Pål Ivar «Pi» Finnkroken og Marius Sørgjerd. Marius Sørgjerd har også filmet og klippet, mens Aleksander Knudsen bidrar med foto og lys. Kamilla Bertsen har vært koordinator.

– Tusen takk til Vingar Vocale og alle statister som ble med oss på denne galskapen. Og til TV-Skolen i Lillehammer ved Andreas Dreyer, sier Dirty Oppland, som også står bak ideen til videoen.

Låten ble lagt ut for strømming i dag, fredag 6. november, og skal ifølge nettstedet TBA inneholde en liten homage til Jessheim-rapperen Diaz som i sin tid sto bak låten «I Come to Collect».

Du må også gjerne sjekke ut de morsomme videoene til «Oppland Camping», «Norsk Statistikk» og «Limmo». De to førstnevnte ble lansert til hver sin Spellemannpris – og du finner alle i det store arkivet vårt.

Dirty Oppland er fra Lillehammer, og kan i år feire 25-årsjubileum som rap-kollektiv. De var lenge fra hverandre, men ble gjenforent i 2023. I 2025 kom det åtte spors albumet 94 inn i evigheten.

HAYDE: Reminder (live)

Premiere! Spellemannpris-nominerte Hayde Bluegrass Orchestra er i disse dager i gang med sin femte USA-turné på et drøyt år. I mars slipper de sitt andre studioalbum – og denne uken ble singelen «Reminder» sluppet.

I dag kom dessuten en live-video av låten, skutt på et loft i Drammen. «Reminder» er skrevet og komponert av vokalist Rebekka Nilsson, som selv er fra Drammen. Hayde slipper en rekke singler utover høsten og vinteren.

– «Reminder» er en melankolsk låt om den første, naive tiden i et forhold, når alt liksom føles skjellsettende og altoppslukende, Så ser den tilbake på den tiden mange år senere – når man vet at ting ikke ble som man hadde tenkt.

Hayde består ellers av Emil Brattested (mandolin), David Buverud (bass), Ole Enggrav (gitar og kor), Magnus Lund Eriksrud (banjo), Sjur Gjertsen Marqvardsen (trekkspill, kor) og Moa Meinich (fele og kor). Vokal-arrangementene er ved Håvard Gressum Antonsen.

Hayde Bluegrass Orchestra fikk en viral video-hit med «Wayfaring Stranger» for 11 år siden. De har tidligere gitt ut Migrants (2021) og Broken Circle Session (2023). Det nye albumet heter bare Hayde, og slippes digitalt rett over nyåret. En fysisk utgave følger i mars 2027.

Videoen er laget av André Nesheim. Jonas Rohde-Moe har ordnet lyden.

Les også Ballades intervju med Hayde fra 2023, om Billboard-plasseringer, millioner av lyttinger på YouTube og bluegrass-festival i USA.

EIVIND, GABRIELA GARRUBO & MARIUS NESET: Bem-Te-Vi

– Han var hele landets barnestjerne på 1970-tallet. Nå lever han i en bobil og gir ut album denne uken. Eivind har blitt en utgivelse med låter skrevet gjennom mer enn 30 år.

Det forteller Jørn Dalchow i DaWorks. I 1971 ble åtte år gamle Eivind Løberg landskjent over natten da han fremførte landeplagen «Ratiti» i Lørdagskveld med Erik Bye. Etter barnestjerneårene forsvant han fra offentligheten.

– Eivind har bodd i en Fiat Ducato-bobil fra 1997 i 20 år, og reiser rundt i Norge med keyboardet under benken og trekkspillet i skapet. Sommeren 2024 tok han kontakt med trommeslageren og produsenten Kim Ofstad, kjent fra D’Sound, for en spontan jamsession.

– De møttes på Lauvøya i Åfjord, der Eivind hadde rigget både keyboard og et lånt trommesett inne i bobilen. Mobilvideoene fra jamsessionen gikk jammen viralt og har passert to millioner visninger.

Samtlige låter på albumet har fått hver sin musikkvideo, filmet både inne i og utenfor bobilen. På «Bem-Te-Vi» ser og hører vi også den norsk-brasilianske jazzsangerinnen Gabriela Garrubo og saxofonisten Marius Neset.

FJELLVANG: Hamn

DaWorks kunne feire 25 år ifjor, og skal ha gitt ut mer enn 200 album siden oppstarten. Tidlige utgivelser inkluderte artister som Finn Kalvik, Hanah og D’Sound. Senere har det blitt samarbeid med folk som Stavangerkameratene, Kjartan Salvesen, Kate Havnevik, Queendom, Kari Iveland, Maria Mohn, Paulin Voss og Per Øystein Sørensen.

Fredag 20. november gir DaWorks ut Hamn, det andre albumet til jazztrioen Fjellvang. Trioen består av Thor-Erik Fjellvang (piano), Jo Fougner Skaansar (bass) og Hermund Nygård (slagverk), og er allerede ute med tittelsporet som singel og video.

Debutalbumet het Songs From The Reading Room, og kom i 2024. Det var skrevet etter komponist og pianist Fjellvangs fem år i New York, inspirert av norske utvandrere i Brooklyn. På Hamn vender trioen blikket hjemover. Det handler om hjemlengsel – og om til slutt å ta turen tilbake.

– For Thor-Erik Fjellvang er denne platen dypt personlig. Den er skrevet i rolige pauser fra suksessprosjektet Salmer på pøbb, forteller Jørn Dalchow til oss.

Hamn er spilt inn live av trioen over to dager i Musikkloftet i Asker i juni 2026, og er produsert og mikset av Ruben Rott Dalen. Albumet er samtidig starten på det som blir en serie konserter i 2027.

JONAS CAMBIEN’S MACA CONU: Popular Misconceptions (teaser)

Mer jazz – og det av det nokså heftige og komplekse slaget. Pianisten og komponisten Jonas Cambien kommer fra Belgia, og har kalt Oslo sitt hjem siden 2008. Som musiker er han inspirert av både Cecil Taylor og György Ligeti.

I Oslo har Cambien særlig markert seg i byens frijazz- og improvisasjonsscene, men er også godt forankret i samtidsmusikk og den mer klassiske tradisjonen. Han har blant annet spilt i Jonas Cambien Trio, et band som var aktivt i flere år og ga ut tre album på Clean Feed.

I Maca Conu har Cambien fått med seg Signe Emmeluth på alt- og tenor-saxofoner, Ingebrigt Håker Flaten på kontrabass og Andreas Wildhagen på trommer. Trombonisten Guro Kvåle var med på to spor på deres første album, Maca Conu på Clean Feed Records i 2024.

Nå er oppfølgeren her, kalt Popular Misconceptions. Det er deres første utgivelse på Sonic Transmissions, et Oslo-basert plateselskap grunnlagt av Ingebrigt Håker Flaten.

Slippkonsert for det nye albumet er på Victoria Nasjonal Jazzscene i Oslo, onsdag 11. november. To dager senere spiller de også på Beijers Parks Café i Malmö.

AUDREY HORNE: Pretty Little Lies

Audrey Horne slapp i september det nye albumet Achilles på Napalm Records. Den markerte de for en måned siden med å slippe videoen til «Pretty Little Lies». De har også lagd videoer der de går gjennom alle låtene på albumet, og går i dybden på gitararbeidet.

Achilles er det åttende albumet til musikerne fra Bergen. Den følger opp studioalbumene Blackout (2018) og Devil’s Bell (2022). Audrey Horne vant ellers Spellemannprisen i metal-klassen på første forsøk med debuten No Hay Banda fra 2005. De kalte seg opp etter rollefiguren til Sherilyn Fenn i TV-serien Twin Peaks.

Senere har nordmennene gjort konserter med band som AC/DC og Mötley Crüe – og større internasjonale turneer med blant annet Papa Roach og Backyard Babies. Bandet består av Torkjell «Toschie» Rød (vokal), Arve «Ice Dale» Isdal (gitar), Thomas Tofthagen (gitar og koring), Espen Lien (bass og koring) og Kjetil Greve (trommer). Fire av fem medlemmer har vært med siden oppstarten i 2002.

Achilles byr på elleve nye sanger. Bandet skal spille på Røkeriet på USF Verftet 5. desember, og gjorde en større Europa-turné i oktober. I februar 2020 ga de ut sitt første live-album, Waiting for the Night, med opptak av konserter fra USF Verftet og Bergenfest.

WARDRUNA: Helvegen II

– I noen år nå har vi jobbet i det stille med en ny innspilling av «Helvegen». Ikke for å erstatte originalen, men for å gjenspeile hva sangen gradvis har blitt. «Helvegen» har fortsatt å utvikle seg. Mer enn noen annen sang vi har skrevet har den fått sitt eget liv.

Det sier Wardruna, som ble startet i 2003 av Einar Selvik, Kristian Eivind «Gaahl» Espedal og Lindy Fay Hella. Selvik og Espedal hadde spilt sammen i Gorgoroth, der Selvik spilte trommer fra 2000 til 2004. Wardruna debuterte med albumet Runaljod – gap var Ginnunga i 2009.

«Helvegen» kom først på oppfølgeren, Runaljod – Yggdrasil fra 2013. Senere har Wardruna sluppet ytterligere fem album, der Birna fra 2025 er det nyeste. Sammen med nyinnspillingen av låten slippes en ny musikkfilm regissert av Wardrunas langvarige samarbeidspartner Tuukka Koski, filmet på Island.

– Både den nye versjonen og filmen speiler hva «Helvegen» gradvis har blitt gjennom mer enn et tiår. Hvis denne nye innspillingen tilbyr noe utover seg selv, er det å oppmuntre til et fornyet forhold til sanger. Ikke bare som noe vi fremfører eller lytter til, men noe som kan følge oss gjennom livet.

– En tradisjon overlever ikke når den bare huskes. Den må leves også.

Sofia Ruija spiller den ledende rollen i videoen, og er dessuten koreograf. Hena Blomberg har stått for filmingen, mens Henkka Hämäläinen er utøvende produsent.

Vi ønsker alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 323 av Ballade video. Du må mer enn gjerne sjekke ut vårt omfangs2rike arkiv på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre.